Vierschanzentournee live im Telegramm : Karl Geiger nach 1. Durchgang knapp Dritter vor Ryoyu Kobayashi

Karl Geiger.

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie über das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen auf dem Laufenden.

+++++2. Durchgang Neurjahrsspringen 2020 in Garmisch-Partenkirchen+++++

Weiter geht es mit dem 2. Durchgang. Der Österreicher Philipp Aschenwald ist schon früh dran. Diesmal kommt er immerhin auf 132 Meter. Auch Kamil Stoch verbessert seine Weite und kommt nach dem schwachen 1. Durchgang nun auf 134,5 Meter.

+++++1. Durchgang Neurjahrsspringen 2020 in Garmisch-Partenkirchen+++++

Marius Lindvik führt nach Schanzenrekord

Karl Geiger (Oberstdorf) liegt auch beim Neujahrsspringen der 68. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen auf Podestkurs. Bei schwierigen Windbedingungen sprang der 26-Jährige 132,0 m und ist mit 138,7 Punkten Dritter. Seinen großen Kontrahenten Ryoyu Kobayashi aus Japan (132,0 m/137,7 Punkte), der in Oberstdorf vor Geiger sein fünftes Tourneespringen in Serie gewonnen hatte, ließ er knapp hinter sich, der Titelverteidiger ist Vierter.

In Führung liegt der Norweger Marius Lindvik, der mit längerem Anlauf und besserem Wind 143,5 m (147,7 Punkte) sprang und damit den genau zehn Jahre alten Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann einstellte. Zweiter ist Dawid Kubacki (140,2), der Oberstdorf-Dritte aus Polen.

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) erwischte ebenfalls keinen guten Wind und hat als 14. mit 129,0 m nur noch geringe Chancen auf eine Topplatzierung. Constantin Schmid (Oberaudorf/134,5 m) liegt als Sechster hingegen noch aussichtsreich im Rennen. Team-Weltmeister Stephan Leyhe (Willingen/131,0 m) geht von Platz zwölf ins Finale, das auch Pius Paschke (Kiefersfelden/20.) erreichte.

Österreichs Topstar Stefan Kraft, als Tournee-Vierter nach Garmisch gereist, büßte Punkte ein und liegt mit 129,0 m nur auf Platz 15. Sein Teamkollege Gregor Schlierenzauer, wie Kraft von einem Virus geschwächt, schied nach Oberstdorf ein weiteres Mal im ersten Durchgang aus.

Karl Geiger fliegt mit starkem Rückenwind auf Platz drei nach 1. Durchgang

Moritz Baer und Karl Geiger erwischen im inner-deutschen Duell richtig schlechte Windbedingungen. Karl Geiger kommt wie Kobayashi auf 132 Meter. Er ärgert sich aber nach dem Sprung, in dem kaum Fehler zu erkennen sind. 12,1 Pluspunkte reichen, um sich knapp als Dritter vor Kobayashi zu setzen. Baer kam nur auf 115 Meter.

Österreicher Philipp Aschenwald verspielt Chancen am Schanzentisch

Auch der Österreicher Philipp Aschenwald, Dritter in der Qualifikation, trifft den Absprung nicht und muss sich stark im Flug korrigieren. 124 Meter reiche nur für Platz 28 vor dem letzten Duell. Es reicht aber gegen Gregor Deschwanden.

Ryoyu Kobayashi springt 132 Meter

Filip Sakala kann Ryoyu Kobayashi nicht herausfordern. Der Tscheche landet bei 114 Metern. Kobayashi kommt schief vom Absprung weg. Im Flug holt er noch viel aus dem Sprung heraus und kommt auf 132 Meter. Das ist vorerst aber nur Platz drei für den Vorjahressieger der Vierschanzentournee.

Markus Eisenbichler ohne Probleme gegen Sondre Ringen

Der 22-jährige Norweger Sondre Ringen kommt nicht gut in den Sprung und muss nach dem Schanzentisch erst seine Position finden. Das bringt ihm nur 119,5 Meter ein. Für Markus Eisenbichler ist das trotz Rückenwindes keine allzu große Hürde. Mit einem guten Sprung, aber schlechtem Wind, landet Eisenbichler bei 129 Metern. Er bekommt fast zehn Pluspunkte, aber schlechte Noten von den Punktrichtern für die Haltung - vorerst Rang zwölf.

Stefan Kraft schlägt Gregor Schlierenzauer, ist aber nicht in Topform

Gregor Schlierenzauer und Stefan Kraft mussten sich im inner-österreichischen Duell messen. Der im Sommer wiedererstarkte Rekord-Weltcupsieger Schlierenzauer kommt im Winter noch nicht so richtig in Form, zudem ist er mit einer Erkältung angeschlagen - 124,5 Meter sein Ergebnis. Sein Teamkollege Stefan Kraft gehört zu den Tournee-Favoriten. Aber auch er ist gesundheitlich nicht topfit. Auch Kraft bringt keinen ganz flüssigen Sprung zustande und landet bei 129 Metern. Das dürfte nicht reichen, um um das Podest zu springen.

Pole Dawid Kubacki mit weitem Sprung

Dawid Kubacki hat wieder mehr Glück mit dem Wind. Der Pole springt ohne Fehler und kommt so auf 137 Meter. Dazu bekommt er etwas mehr als vier Punkte gutgeschrieben, für Wind und die Luke weniger, aus der im Vergleich zum Start des 1. Durchgangs gesprungen wird.

Pius Paschke liegt immer noch auf Rang zwei der Lucky Looser und hat gute Chancen, dadurch den 2. Durchgang zu erreichen.

Kamil Stoch kann auch in Garmisch nicht überzeugen

Der zweifache Tourneesieger Kamil Stoch hat beim Neujahrsspringen zwar den zweiten Durchgang erreicht, kommt aber mit einem mäßigen Sprung nur auf 126,5 Meter. Damit ist er vorerst nur 15.

Solider Sprung bei schlechtem Wind von Stephan Leyhe

Stephan Leyhe muss bei Rückenwind von der Olympiaschanze. Er trifft den Absprung gut und zieht seinen Flug dann auf 131 Meter. Er bekommt für Wind und Luke sieben Pluspunkte und erreicht den zweiten Durchgang gegen den Tschechen Viktor Polasek.

Constantin Schmid mit weitem Sprung

Constantin Schmid bringt einen sauberen Sprung von der Schanze. Im Auslauf jubelt der Deutscher über 134,5 Meter. Das bedeutet vorerst Platz drei und den Sieg in seinem Duell.

Schweizer Killian Peier ist zu stark für Luca Roth

Die Jury hat den Anlauf inzwischen um eine Luke verkürzt. Die Springer bekommen dafür nun also Pluspunkte. Der deutsche Nachwuchsspringer Luca Roth unterliegt in seinem Duell deutlich dem Schweizer Killian Peier.

Marius Lindvik stellt Schanzenrekord von Simon Ammann ein

Der Norweger Marius Lindvik trifft den Absprung perfekt und segelt auf 143,5 Meter. Das ist die Schanzenrekordweite auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Für den Polen Piotre Zyla ist das zu weit. Er landet knapp zehn Meter früher. Führt damit aber vorerst die Lucky-Looser-Wertung an.

Martin Hamann kann sich gegen Michael Hayböck nicht durchsetzen

DSV-Springer Martin Hamann kommt auf 128 Meter. Der Österreicher Michael Hayböck muss im Flug zwar etwas kämpfen, kommt aber auf 128,5 Meter und etwas mehr Punkte als Hamann.

Simon Ammann unterliegt Daniel Huber

Der Schweizer Simon Ammann lässt den Sprung flüssig laufen und landet bei 131 Metern. Das Reicht aber nicht gegen den Österreicher Daniel Huber, der einen tollen Sprung erwischt und 136,5 Meter springt.

Philipp Raimund etwas kürzer als Jan Hörl

Der junge Deutsche Philipp Raimund bringt einen soliden Sprung nach unten. Beim Absprung ist der 19-Jährige etwas spät und kommt damit auf 125 Meter. Im Duell mit dem Österreicher Hörl reicht das nicht zum Weiterkommen. Der ÖSV-Springer ist zwei Meter weiter als Raimund.

Pius Paschke verliert schweres Duelle gegen Roman Koudelka

Pius Paschke macht mit seinem Duell gegen Roman Koudelka den Auftakt beim Neujahrsspringen. Der Deutsche unterliegt dem Tschechen (135 Meter), kommt aber auf 131,5 Meter und muss auf den Einzug in den 2. Durchgang über die Lucky Looser hoffen. Ein guter Auftakt des zweiten Tourneespringens.

+++++1. Januar 2020++++

Neujahrsspringen Garmisch-Partenkirchen

Das sind die Gegner der Deutschen

Neun deutsche Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert. Heute (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) müssen sie sich in den K.o.-Duellen beweisen. Wer gegen wen? Ein Überblick:

Karl Geiger (Oberstdorf/1) - Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/50) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/5) - Sondre Ringen (Norwegen/46) Stephan Leyhe (Willingen/12) - Viktor Polasek (Tschechien/39) Constantin Schmid (Oberaudorf/13) - Robin Pedersen (Norwegen/38) Pius Paschke (Kiefersfelden/26) - Roman Koudelka (Tschechien/25) Philipp Raimund (Oberstdorf/29) - Jan Hoerl (Österreich/22) Martin Hamann (Aue/34) - Michael Hayboeck (Österreich/17) Luca Roth (Meßstetten/37) - Killian Peier (Schweiz/14)

+++++1. Januar 2020+++++

Norwegen-Trainer Alexander Stöckl kritisiert Organisatoren des Neujahrsspringen 2020



Norwegens Skisprung-Nationaltrainer Alexander Stöckl hat die Organisatoren des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen kritisiert. Unter anderem habe ein Vorspringer aus Norwegen im Hotel auf dem Flur schlafen müssen, zudem seien die Zimmer bei der Ankunft am Dienstag nicht bezugsfertig gewesen. In der norwegischen Zeitung VG sprach Stöckl von einem "Skandal".

Via Twitter bekräftigte Stöckl seine Kritik. "Neujahrsspringen Garmisch 2019/20. Nach außen gut organisiert, aber das war's. Vorspringer schlafen im Gang, keine Container für kleine Nationen. Ich bin nicht gerade amüsiert", schrieb der Österreicher. FIS-Renndirektor Walter Hofer drohte laut VG am Dienstag sogar mit der Absage der Qualifikation.

Auch Vorspringer Ole Henning Holt, der die Nacht nach eigenen Angaben auf dem Boden verbrachte, fand deutliche Worte. "Ich bin ein einfacher Mann, und wenn alles warm und trocken und relativ sauber ist, ist es in Ordnung. Aber es ist klar, dass das hier nicht gut ist. Immerhin bin ich hier, um einen Job zu machen", sagte der 52-Jährige.

+++++1. Januar 2020+++++

Baby-Glück statt Tournee für Altmeister Noriaki Kasai

Das Glück, weiß Noriaki Kasai, ist nicht nur auf den Schanzen dieser Welt zu Hause. Und so erlebt Japans ewiger Skispringer derzeit einige der schönsten Tage seines Lebens, obwohl seine geliebte Vierschanzentournee ohne ihn stattfindet. Weil der 47-Jährige nach trostlosen Vorstellungen seinen Weltcup-Startplatz verloren hat, durfte er aus Europa in die Heimat zurückkehren - just als dort sein Stammhalter das Licht der Welt erblickte.

"Mein Sohn ist geboren! Ich bin so glücklich", verkündete "Nori". Erstmals seit einem Vierteljahrhundert verbrachte er Weihnachten und den Jahreswechsel bei seiner Familie. Statt des Skisprung-Trubels geruhsame Tage mit Ehefrau Reina, dem bald vierjährigen Töchterchen Rino und dem neuesten Mitglied des Kasai-Clans, das Fans sogleich "Legende Junior" tauften.

Das Fehlen des "Flugsauriers", der bei der Tournee zuletzt 1994/95 gefehlt hatte, hinterlässt eine Lücke. Vor allem in Garmisch-Partenkirchen wurde der Publikumsliebling schmerzlich vermisst. Am 1. Januar 1990 eröffnete Kasai am Gudiberg erstmals das Sportjahr, gewann dort 1993 und 2001. Ob er noch einmal als Springer hierhin zurückkehrt, steht in den Sternen. "Jetzt, wo mein Sohn auf der Welt ist, will ich wieder hart arbeiten", sagt Kasai, der schon kurz nach Weihnachten in seiner Heimat wieder auf der Schanze trainierte.

Der Ehrgeiz treibt Kasai an, die sportliche Bestandsaufnahme liefert allerdings bittere Wahrheiten. Seit 2014/15, als er mit 42 Jahren zum ältesten Weltcupsieger der Geschichte wurde, ging es mit Kasai stramm bergab. Zweimal stand er Anfang 2017 beim Skifliegen noch auf dem Podest. Vor allem auf den Riesenschanzen, wo Kasais einzigartiges Luftgefühl in den Vordergrund rückt, konnte er seine Nachteile wettmachen.

"Mein Gefühl auf der Schanze ist nicht richtig", sagt Kasai, der seine ersten Weltcupspringen Ende der Achtziger noch im Parallelstil bestritt. Bei fünf Saisonstarts scheiterte er dreimal in der Qualifikation, zweimal nach dem ersten Durchgang. Den explosiven Übergang von der tiefen Anfahrposition über den kraftvollen Absprung in den Flug, für den Erfolg unabdingbar, hat der Skiflugweltmeister von 1992 nicht mehr im Repertoire.

Im Januar will Kasai in den Wettkampfzirkus zurückkehren, die Continental-Cup-Springen in Sapporo bestreiten, eine Woche später dort zum ersten Springer mit Weltcupstarts in fünf Jahrzehnten werden. Danach aber, wenn sich Japans Team wieder verkleinert, sieht es schlecht aus.

Lange hatte Kasai auch davon profitiert, dass es in Japan kaum Springer von Spitzenformat gab. Doch er selbst hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich das geändert hat. Als Sportdirektor des Tsuchiya-Teams, der Springer-Mannschaft eines Immobilien-Multis, brachte er den Nachwuchs auf Weltniveau. "Ich habe ihm so viel zu verdanken", sagt Topstar Ryoyu Kobayashi.

Was nun, Nori? Das Thema Karriereende bleibt ein Tabu. Ob Kasai sich allerdings den Traum von der neunten Olympia-Teilnahme erfüllen, ob er sein Ziel, bis Mitte 50 zu springen, erreichen kann, wird fraglicher. Und vielleicht wäre es auch eine dumme Idee, diese einzigartige Karriere bis zum letzten Tropfen auszuquetschen, statt würdevoll in den verdienten Ruhestand zu gehen.

+++++31. Dezember 2019+++++

Karl Geiger gewinnt Quali in Garmisch-Partenkirchen - Markus Eisenbichler Fünfter

Skispringer Karl Geiger hat die Qualifikation für das Neujahrsspringen der 68. Vierschanzentournee gewonnen und seine Topform unter Beweis gestellt. Der Zweite der Gesamtwertung flog in Garmisch-Partenkirchen auf 139,0 m und weckte große Hoffnungen für den Wettkampf am Mittwoch (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

"Das war wieder ein echt guter Sprung, das macht Spaß. Im Flug ist es extrem gut gegangen, da habe ich ein gutes Gefühl", sagte Geiger im ZDF. Der Vizeweltmeister setzte sich vor dem Österreicher Philipp Aschenwald und Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi (Japan) durch und erhielt dafür eine Prämie in Höhe von 5000 Euro. Letzter deutscher Gewinner auf der Olympiaschanze war Sven Hannawald vor 18 Jahren.

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war vollauf zufrieden, zumal Weltmeister Markus Eisenbichler als Fünfter ebenfalls voll überzeugte. "Karls Sprung war sehr gut, er hat die Kante sehr gut getroffen. Ein toller Sprung. Und Markus macht bei jedem Sprung Fortschritte. Jetzt können wir schön locker Silvester feiern", sagte der Österreicher.

Geiger liegt in der Gesamtwertung 9,2 Punkte oder umgerechnet knapp fünf Meter hinter Kobayashi. In der Qualifikation war er um 1,8 Zähler besser als der Titelverteidiger, der am Mittwoch als erster Springer der Geschichte den sechsten Tournee-Tagessieg in Folge feiern kann. Der leicht erkältete Stefan Kraft aus Österreich und der Pole Dawid Kubacki, in der Gesamtwertung Geigers schärfste Verfolger, belegten die Ränge sieben und zehn.