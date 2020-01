Vierschanzentournee live im Telegramm : Geiger hilft nur volles Risiko

Karl Geiger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Alles oder nichts: Karl Geiger trennen ganze 7,38 m vom goldenen Adler, für den Schanzen-Showdown in Bischofshofen kennt der Bayer daher im Stile eines Pokerspielers nur noch eine Devise. "Ich gehe All In. Wir werden alles riskieren", sagte der Oberstdorfer vor dem großen Finale der 68. Vierschanzentournee am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport). Denn: Auch nach dem Chaos vom Bergisel ist der erste Gesamtsieg eines Deutschen seit 18 Jahren noch immer greifbar.

"Es ist noch nicht vorbei", sagte Geiger, der in der Gesamtwertung als Dritter weiter voll im Rennen ist. Zwar mit deutlich geringeren Chancen als vor seinem enttäuschenden achten Rang in Innsbruck, aber eben nicht ganz aussichtslos. Nach einer dreistündigen Autofahrt durch den Regen und einer Mütze Schlaf ging Geiger daher am Sonntag schon wieder auf die nächste Schanze.

Dort hilft allerdings wohl wirklich nur volles Risiko - und zusätzlich eine Mischung aus Glück und Wunder. 817,4 Punkte hat Geiger vor dem Finale auf der Paul-Außerleitner-Schanze gesammelt, dort muss er sowohl Polens Weltmeister Dawid Kubacki (830,7) als auch Senkrechtstarter Marius Lindvik aus Norwegen (821,6) schlucken. "Ich weiß: Es ist möglich, die Form stimmt. Und das nehme ich mit", sagte der Vizeweltmeister.

Dabei war Geigers Zuversicht noch zur Halbzeit des Innsbruck-Springens auf ein Minimum gesunken. Nur auf Platz 23 lag der deutsche Hoffnungsträger, eine Mischung aus Pech mit dem Wind und Patzer beim Absprung ließ den sonst so besonnenen Bayern zürnen. "Ich war auf 180. Ich war genervt", sagte Geiger, der sich sogar mit einem zu aufdringliche Kameramann anlegte. Weil dann aber der zweitbeste Sprung des zweiten Durchgangs folgte, besteht für Geiger weiterhin eine Rest-Hoffnung.

Mut macht vor allem das gute Gefühl, dass der DSV-Adler nach seiner Aufholjagd mit nach Bischofshofen nahm. Auch Stefan Horngacher glaubt noch an eine Chance seines Stehaufmännchens. "Karl hat einen super zweiten Sprung gemacht, das war eine erstaunliche Leistung. Nun werden wir schauen, dass er am Montag zweimal einen solchen Topsprung zeigt", sagte der Bundestrainer. Dass die Form weiterhin stimmt, zeigen auch Geigers Platzierungen in den sechs bisherigen Tournee-Sprüngen: 2 - 3 - 3 - 1 - 23 - 2. Ohne den ersten Durchgang von Innsbruck würde er führen.

Die Statistik spricht indes gegen Geiger: Bei 22 der letzten 25 Tourneen holte der Führende nach Innsbruck, aktuell also Kubacki, am Ende auch den Gesamtsieg. Von Rang drei schaffte es niemand mehr nach ganz vorne. Und dann ist da ja auch noch Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan, der ihm mit 817,0 Punkten direkt im Nacken sitzt.

Aber Karl Geiger wäre nicht Karl Geiger, wenn er es nicht dennoch versuchen würde. Auch wenn der erste Versuch danebenging. Auch in Innsbruck sei er "auf Angriff gegangen", sagte der DSV-Adler und gab zu: "Das ist nicht so gut gelungen." Vielleicht also hat das Springer-Schicksal nun anderes mit ihm vor. Geiger ist jedenfalls bereit: "Ich gebe in jedem Wettkampf alles. Manchmal geht es auf, manchmal nicht." Alles oder nichts eben.

+++++5. Januar 2020+++++

Marius Lindvik gewinnt auch in Innsbruck - Rückschlag für Karl Geiger

Karl Geiger winkte tief enttäuscht ab, sogar zu einem Wortgefecht mit einem aufdringlichen Kameramann ließ sich der sonst so besonnene Bayer hinreißen: Die deutsche Tournee-Hoffnung hat an einem schwarzen Tag mit Rang acht in Innsbruck einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Goldadler kassiert. "Das ärgert mich extrem. Ich bin auf Angriff gegangen, aber heute hat es nicht sollen sein", sagte Geiger nach einem völlig verpatzten ersten Sprung.

Geiger flog im ersten Durchgang bei schwierigen Windverhältnissen nur auf 117,5 m und lag als 23. bereits weit zurück, rettete das Ergebnis mit einem 126-m-Sprung aber noch halbwegs. "Es ist noch nicht vorbei. Ich werde in Bischofshofen noch einmal alles riskieren", sagte der 26-Jährige kämpferisch.

Den zweiten Tagessieg in Folge feierte der Norweger Marius Lindvik vor Dawid Kubacki und Daniel Andre Tande (Norwegen). Kubacki, in Oberstdorf und Garmisch jeweils Dritter, übernahm mit 830,7 Punkten in der Gesamtwertung die Führung vor Lindvik (821,6) und Geiger (817,4).

Lindvik konnte sein Glück kaum fassen. "Das war ein richtig guter Sprung. Das ist einfach unglaublich", sagte der Senkrechtstarter nach seinem zweiten Weltcupsieg. Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan), der sich in Innsbruck mit Rang 14 begnügen musste, fiel vor dem Finale am Montag in der Gesamtwertung mit 817,0 Zählern vom ersten auf den vierten Rang zurück.

Geiger war derweil nach seinem schlechtesten Ergebnis der Saison bedient. "Nach dem ersten Durchgang ist mir das Gesicht ein bisschen eingeschlafen. Ich muss aber ehrlich sagen: Der war auch nicht die feinste Klinge. Wenn dann noch so Bedingungen dazu kommen, wird es doppelt schwierig", meinte der Oberstdorfer. Der erste deutsche Gesamtsieg beim Skisprung-Spektakel seit Sven Hannawalds "Grand Slam" vor 18 Jahren ist damit eher unwahrscheinlich.

Als bester DSV-Adler belegte Stephan Leyhe (Willingen) einen Tag vor seinem 28. Geburtstag den sehr guten fünften Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf) musste sich mit Position 26 begnügen, der in Innsbruck einst zum Weltmeister gekrönte Eisenbichler (Siegsdorf) landete gar auf dem 27. Platz. Erst gar nicht in den zweiten Durchgang schafften es Pius Paschke (Kiefersfelden) und Moritz Baer (Gmund-Dürnbach).

Der Bergisel bleibt somit trotz der starken WM vor einem Jahr ein Schicksalsberg der DSV-Adler: Geigers Zimmerkollege Markus Eisenbichler war vor genau einem Jahr ebenfalls mit zwei zweiten Plätzen in die Tournee gestartet, fiel in Innsbruck aber deutlich zurück. 2018 war der um den Gesamtsieg kämpfende Richard Freitag dort sogar gestürzt und musste aus der Tournee aussteigen.

Für Kubacki ist die Führung rein statistisch schon mehr als die halbe Miete. Seit 1994/95 lagen von 25 nach Innsbruck führenden Springern 22 auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 20 Auflagen verspielte nur der Norweger Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.

Die Entscheidung im Kampf um den Goldenen Adler fällt am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) in Bischofshofen. Schon am Sonntag steht dort die Qualifikation für das Finale an.

+++++4. Januar 2020++++

Das ist die Gesamtwertung

So sieht die Gesamtwertung nach drei von vier Springen aus:

1. Dawid Kubacki (Polen) 830,7 Punkte

2. Marius Lindvik (Norwegen) 821,6

3. Karl Geiger (Oberstdorf) 817,4

4. Ryoyu Kobayashi (Japan) 817,0

5. Stefan Kraft (Österreich) 798,6

6. Stephan Leyhe (Willingen) 779,8

7. Johann Andre Forfang (Norwegen) 777,1

8. Domen Prevc (Slowenien) 775,4

9. Piotr Zyla (Polen) 774,6

10. Robert Johansson (Norwegen) 766,9

16. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 744,6

18. Constantin Schmid (Oberaudorf) 743,0

22. Pius Paschke (Kiefersfelden) 640,8

35. Moritz Baer (Gmund-Dürnbach) 422,7

38. Luca Roth (Meßstetten) 355,5

44. Philipp Raimund (Füssen) 235,6

45. Martin Hamann (Aue) 232,9

+++++4. Januar 2020++++

Das Springen von Innsbruck im Ticker

Lindvik gewinnt in Innsbruck

Für den Sieg reicht es für Kubacki aber nicht. Marius Lindvik springt mit 120,5 Meter auf Rang eins und gewinnt damit nach seinem Sieg in Garmisch zum zweiten Mal in Folge. Kark Geiger ist am Ende Achter. Bester Deutscher ist Stephan Leyhe auf Rang fünf. Ryoyu Kobayashi wird nur 14.

Kubacki unternimmt Führung

Es gibt einen neuen Gesamtführenden. Der Pole Dawid Kubacki springt mit 120,5 Meter bei schwierigen Bedingungen auf Rang eins. Für die Gesamtwertung war das aber kein guter Sprung.

Forfang vor Geiger

Und jetzt ist Geiger nur noch Sechster. Der Norweger Johann Andre Forfang springt mit 120,5 Metern und 238,4 Punkten auf Rang fünf.

Geiger fällt noch weiter zurück

Gregor Schlierenzauer reiht sich mit 126 Metern auf Rang vier ein und verdrängt Karl Geiger auf Rang fünf.

Leyhe neuer Dritter

Wieder fällt Karl Geiger einen Platz zurück, diesmal hinter seinen Landsmann Stephan Leyhe, der 115 Meter weit springt. Er ist damit neuer Dritter, Geiger Vierter.

Kraft setzt sich vor Geiger

Der Österreicher Stefan Kraft springt auf 120,2 Meter und setzt sich im Ranking auf Rang zwei und damit vor Karl Geiger, der nun Dritter ist. Es führt nach wie vor der Norweger Daniel Andre Tande.

Huber stürzt

Der erste Sturz des Tages: Daniel Huber springt auf 118,5 Meter, kommt im Auslauf ins Straucheln und stürzt. Es ist aber nicht schlimmes passiert.

Tande verdrängt Geiger

Da ist die Führung von Karl Geiger dahin. Der Norweger Daniel-André Tande springt auf 131 Meter und übernimmt die Führung vor dem Deutschen.

Kobayashi nur Fünfter

Auch Kobayashi enttäuscht. Der Japaner springt nur auf Rang fünf.

Geiger weiter führend

Die Führung von Geiger hält noch. Nakamura, Sato, Peier und Hörl können den Deutschen nicht verdrängen.

Geiger Erster und trotzdem enttäuscht

Karl Geiger hat erneut keine guten Bedingungen und springt dennoch auf 126 Meter. Das ist aktuell Platz eins, aber er zeigt sich enttäuscht.

Zyla übernimmt

Ein neuer Führender. Piotr Zyla aus Tschechien springt auf 125 Meter.

127 Meter für Aschenwald

Aaltos Führung hält nicht lange. Der Österreicher Philip Aschenwald ist jetzt vorne.

Aalto verdrängt Eisenbichler

119 Meter für Aalto. Das ist die Führung.

Takeuchi auf Rang zwei

Takeuchi kann Eisenbichler zunächst nicht verdrängen. Nur 110 Meter für ihn.

Eisenbichler eröffnet zweiten Durchgang

116,5 Meter für Markus Eisenbichler im zweiten Durchgang. Das ist erst einmal Platz eins. Aber wahrscheinlich nicht lange.

Die Ergebnisse nach dem ersten Durchgang

Wie erwähnt geht der Norweger Lindvik als Führender in den zweiten Durchgang. Es folgen Kubacki und der Norweger Johann André Forfang. Stephan Leyhe ist bester Deutscher auf Rang sieben. Karl Geiger steht nur auf Rang 24. Markus Eisenbichler ist 42.

Lindvik setzt sich an die Spitze

Es läuft für Marius Lindvik. 133 Meter springt der Norweger. Das bringt nicht nur den Sieg gegen den Tschechen Viktor Polasek (113 Meter), sondern auch die Führung. Lindvik ist damit auch ein heißer Kandidat auf den Gesamtsieg,

Kraft ohne Probleme gegen Sakala

Klares Duell: Der Österreicher Stefan Kraft (123 Meter) schlägt den Tschechen Filip Sakala (105,5 Meter) deutlich.

Geiger schlägt Baer und verliert trotzdem

Karl Geiger hat erwartungsgemäß das deutsche Duell gegen Moritz Baer (107 Meter) gewonnen. Aber. Geiger springt nur auf 117,5 Meter und damit auf den 17. Platz. Damit verliert er in der Gesamtwertung 27 Pukte auf Kubacki und elf Punkte auf Kobayashi. Das ist für den Traum vom Gesamtsieg natürlich Gift.

Ryoyu Kobayashi schlägt Schiffner

Erwartungsgemäß setzt sich Ryoyu Kobayashi gegen den Österreicher Markus Schiffner durch. Der Japaner landet aber nur bei 122 Metern und verliert damit in der Gesamtwertung 16 Punkte auf Kubacki.

Kubacki setzt sich an die Spitze

133 Metern für den Polen Dwaid Kubacki. Das ist nicht nur der Sieg gegen den Österreicher Daniel Huber, sondern auch die Gesamtführung.

Zajc lässt Peter keine Chance

Schwacher Sprung von Dominik Peter: Nur 102 Meter für den Schweizer. Der Slowene Timi Zajc landet bei 123 Metern und setzt sich klar durch.

Junshiro Kobayashi gewinnt Japaner-Duell

Yukiya Sato verpatzt seinen Sprung und landet bei nur 111 Metern. Da sist kein Problem für seinen Landsmann Junshiro Kobayashi, der bei 117 Metern landet.

Zyla schlägt Ringen

Sowohl der Norweger Sondre Ringen, als auch der Pole Piotr Zyla springen 117 Meter weit. Zyla bekommt aber weniger Windabzüge und gewinnt.

Leyhe setzt sich gegen Leitner durch

Der nächste Deutsche setzt sich durch. Stephan Leyhe (125 Meter) hat keine Probleme gegen den Österreicher Clemens Leitner (116 Meter).

Domen Prevz schlägt Derschwanden

Auch der Schweizer Gregor Derschwanden wackelt und springt nur 113,5 Meter. Domen Prevz landet dagegen bei 125 Metern.

Eisenbichler wackelt sich weiter

Das war knapp! Markus Eisenbichler setzt sich mit Ach und Krach gegen den Polen Maciej Kot durch. Beide haben ihre Sprünge verpatzt. Eisenbichler springt nur 114,5 Meter, Kot 112. Eisenbichler ist damit in der Gesamtwertung nur 27.

Hörl schlägt Pedersen

Kein Problem für den Österreicher Jan Hörl. Mit120 Meter übertrumpft er den Norweger Robin Pedersen (115 Meter) locker.

Rok ohne Chance gegen Ito

Schwacher Sprung vom Slowenen Justin Rok. Er springt nur 113, Meter und hat damit keine Chance gegen die 122,5 Meter von Daiki Ito aus Japan

Paschke ist raus

Damit steht auch fest, dass Pius Paschke nicht in den zweiten Durchgang kommen wird. Er ist inzwischen aus der Lucky-Löser-Liste rausgefallen.

Schmid schlägt Huber knapp

Der erste Deutsche kann sich durchsetzen, aber es war knapp! Nur 0,2 Punkte trennen Constantin Schmid und den Österreicher Stefan Huber. Beide waren 118 Meter gesprungen.

Peter Prevz gewinnt gegen Nakamura

Das zehnte Duell des Tages: Peter Prevz kann sein Duell im Gegensatz zu seinem Bruder gewinnen. Er schlägt den Japaner Naoki Nakamura.

Johansson schlägt Cene Prevz

Der erste der Prevz-Brüder ist raus. Mit 116 Metern hat Cene Prevz keine Chance gegen die 127 Meter von Robert Johansson.

Stoch verliert gegen Schlierenzauer

Im Duell der Ex-Champions setzt sich Gregor Schlierenzauer gegen Kamil Stoch durch. Für den Polen sollte es mit 126 Metern aber über die Verliererliste reichen.

Takeuchi schlägt Boyd-Clowes

Der Japaner Tako Takeuchi gewinnt sein Duell mit dem Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes, der bei 118 Metern landet und damit noch schlechter als Pius Paschke ist.

Amman muss hoffen