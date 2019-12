Vierschanzentournee live im Telegramm : Geiger gewinnt Quali in Garmisch - Eisenbichler Fünfter

Karl Geiger beim Qualifikationssprung in Garmisch-Partenkirchen. Foto: AP/Matthias Schrader

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Tournee auf dem Laufenden.

Deutschlands Skisprung-Hoffnung Karl Geiger hat die nächste Hürde bravourös gemeistert und die Qualifikation für das Neujahrsspringen gewonnen. Der 26 Jahre alte Allgäuer sprang am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen 139 Meter und setzte sich damit gegen die komplette Konkurrenz durch. Sein direkter Konkurrent Ryoyu Kobayashi aus Japan kam auf 138 Meter und wurde damit Dritter. Für Geiger gibt es ein Preisgeld von 5000 Schweizer Franken. Rang zwei belegte der Österreicher Philipp Aschenwald.

An Neujahr (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) steht auf der Großen Olympiaschanze das zweite Einzel nach Oberstdorf auf dem Programm. Auch Markus Eisenbichler (137,5 Meter/5.), Stephan Leyhe (130,5 Meter/12.) und Constantin Schmid (134,5 Meter/13.) qualifizierten sich vor 10 000 Zuschauern mühelos. Insgesamt neun DSV-Adler packten den Sprung unter die besten 50.

Foto: dpa, pil

+++++31. Dezember 2019+++++

Vergangenheit macht DSV-Adlern Mut für Neujahrsspringen

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Silvester hat bei den Skispringern einen ganz besonderen Platz im Kalender. Zwischen Qualifikation und Wettkampf werden in Garmisch-Partenkirchen nicht nur Vorsätze für das neue Jahr gefasst, sondern auch Ziele in ganz naher Zukunft ins Visier genommen. Auf den so sehr ersehnten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee durften die Adler des Deutschen Skiverbandes (DSV) zum Jahreswechsel zuletzt fast immer hoffen. Auch nach dem Neujahrsspringen (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) 2020?

Severin Freund: Mit einem furiosen Sieg in Oberstdorf startete der Niederbayer 2015/2016 in die Tournee - und weckte Hoffnungen auf den erste Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002. Diese bestand zwar auch nach Rang drei in Garmisch. Die große Stärke des späteren Siegers Peter Prevc (Slowenien) war aber schon bei der zweiten Tournee-Station deutlich sichtbar.

Richard Freitag: Im Gelben Trikot zum Schattenberg und dort ein hervorragender Start mit Platz zwei: Für Richard Freitag lief die Tournee 2017/2018 stark an. Auch in Garmisch wurde er hinter dem späteren Vierfachsieger Kamil Stoch aus Polen Zweiter. Die Träume endeten erst in Innsbruck, als Freitag stürzte.

Markus Eisenbichler: „Sieg oder Sarg“ beschrieb der impulsive Markus Eisenbichler einst sein Motto. Mit Rang zwei in Oberstdorf und Rang zwei in Garmisch legte er bei der Tournee 2018/2019 den Grundstein für einen möglichen Gesamtsieg. Das Problem: Der Japaner Ryoyu Kobayashi gewann nicht nur die ersten beiden Springen, sondern auch die letzten beiden. Für Eisenbichler reichte es zu Gesamtplatz zwei.

Karl Geiger: Der beste deutsche Skispringer zum Jahresende 2019 hat nun auch die Chance, um den Tournee-Gesamtsieg mitzukämpfen. Umgerechnet etwa fünf Meter fehlen ihm auf Titelverteidiger Kobayashi, der in Oberstdorf schon wieder gewonnen hat.

+++++30. Dezember 2019+++++

Formschwacher Richard Freitag steigt aus Tournee aus

Foto: dpa/Alexandra Wey

Als die deutschen Skispringer von ihrem schicken Oberstdorfer Vierschanzentournee-Quartier aus voller Tatendrang in Richtung Garmisch durchstarteten, ließen sie einen geknickten Kumpel zurück. Für Richard Freitag war das Schanzen-Spektakel ohne einen einzigen Wettkampfsprung beendet, Bundestrainer Stefan Horngacher nahm den formschwachen Teamweltmeister in beidseitigem Einverständnis aus seinem Aufgebot - für Freitag war es durchaus eine Erlösung.

"Ritschi ist derzeit nicht in der Lage, so einzugreifen, dass er schnell auf ein hohes Niveau kommt", sagte Horngacher über seinen waidwunden Schützling, der in der Qualifikation zum Auftaktspringen am Samstag als 59. gescheitert und dabei ein trauriger Schatten seiner selbst gewesen war: "Wir haben entschieden, dass er sich zu Hause dem Training widmet. Wir werden versuchen, ihn wieder aufzubauen für die kommenden Weltcupspringen."

Freitag, gebürtiger Sachse und mittlerweile Wahl-Oberstdorfer, soll mit vielen Sprüngen in gewohnter Umgebung das zurückgewinnen, was ihm zuletzt dramatisch abhanden gekommen war: Selbstvertrauen, Sicherheit, stabiles Flugsystem. Ihn ohne dies alles weiter durch die Tournee zu jagen, wäre Irrsinn gewesen, dies sahen nach einem langen Gespräch am Sonntagabend Bundestrainer wie Athlet ein.

"Es ist schwierig zu erklären, weil man es selbst nicht so richtig weiß", sagte der 28 Jahre alte Freitag nach dem Quali-Aus, dem erst zweiten in seiner langen Karriere nach 2010 in Oslo. Er, der vor zwei Jahren noch als bislang letzter Deutscher das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup trug und in diesem bei der Tournee 2017/18 die Qualifikation in Oberstdorf gewann, ist sich und anderen zu einem Rätsel geworden.

"Ich bitte einfach um Geduld mit ihm, die Situation ist für ihn nicht leicht, für uns auch nicht", sagte Horngacher: "Ritschi hat eine schwierige Situation schon vom letzten Jahr mitgenommen. Leider waren dann kurz vor der Saison ein, zwei Sprünge dabei, die ihm nicht so wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben haben. Das hat ihn wieder einen Schritt zurückgeworfen."

Vor zwei Jahren war Freitag bei der Tournee in Innsbruck als Sieganwärter schwer gestürzt und ausgestiegen, kämpfte sich erstaunlich schnell zurück und holte anderthalb Monate später bei der Skiflug-WM Bronze. Aber auch wenn es danach durchaus weitere Erfolge gab, vor allem das Weltmeisterschafts-Gold 2019 in Seefeld mit der Mannschaft - irgendwie ist mit der Bruchlandung von Innsbruck ein Bruch entstanden. Diesen zu kitten, wird viel Geduld erfordern, von Freitag wie von Horngacher.

Jener füllte den ungewollt freigewordenen Platz in der Garmisch-Reisegruppe sofort auf: Mit an Bord ist nun der 21 Jahre alte Adrian Sell, Tournee-Debütant aus dem deutschen B-Team.

+++++30. Dezember 2019+++++

Karl Geiger poliert seine Oberstdorf-Bilanz auf: "Fahre mit Grinsen hier weg"

Elfmal war Karl Geiger bis zum Sonntag zu Weltcup-Wettbewerben in Oberstdorf angetreten, nie war er besser als Zwölfter gewesen. Mit seinem zweiten Platz zum Auftakt der Vierschanzentournee hat Deutschlands derzeit bester Skispringer nun aber Frieden mit den Bakken - der Schattenberg- sowie der Heini-Klopfer-Flugschanze - in seinem geliebten Heimatort im Allgäu geschlossen.

"Ich bin bei der Tournee noch nie wirklich zufrieden hier weggefahren, weil ich meine Form zuvor nicht so wirklich bestätigen konnte. Jetzt fahre ich aber mit einem Grinsen nach Garmisch", sagte Geiger, der nach seinem ersten Podestrang bei einem Tourneespringen als erster Verfolger von Auftaktsieger Ryoyu Kobayashi in den zweiten Wettbewerb am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen geht. "Wir werden jetzt ganz entspannt dahin reisen und uns in Ruhe vorbereiten", sagte der 26-Jährige.

Die Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen war zuletzt oft kein gutes Pflaster für die deutschen Skispringer, auf keiner der berühmten vier Schanzen liegt ein deutscher Sieg länger zurück: Am 1. Januar 2002 gewann dort Sven Hannawald als bislang letzter DSV-Adler.

Der letzte deutsche Sieg in Bischofshofen, ebenfalls durch Hannawald, datiert vom 6. Januar 2002. In Innsbruck siegte zuletzt Richard Freitag am 4. Januar 2015, in Oberstdorf Severin Freund am 29. Dezember 2015.

+++++29. Dezember 2019+++++

Kobayashi gewinnt Auftaktspringen in Oberstdorf - Geiger wird Zweiter

Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi hat das Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen und damit einen Rekord eingestellt. Der Japaner siegte am Sonntag mit Sprüngen auf 138 und 134 Meter vor 25 500 Zuschauern auf der Schattenbergschanze im Allgäu. Bester Deutscher wurde Karl Geiger, der mit Sprüngen auf 135 und 134 Meter den zweiten Platz belegte. Auch Markus Eisenbichler (134 und 123,5 Meter) schaffte als Elfter ein ordentliches Resultat. Das Podium hinter Kobayashi und Geiger komplettierte der Pole Dawid Kubacki als Dritter.

Kobayashi gewann damit nach dem Vierfachsieg aus dem Vorjahr sein fünftes Tournee-Springen am Stück. Das haben vor ihm nur Helmut Recknagel, Sven Hannawald sowie Kamil Stoch geschafft. Siegt der Japaner auch an Neujahr (14.00 Uhr/ARD und Eurosport), ist er alleiniger Rekordhalter beim Traditionsevent.

++++++2. Durchgang Oberstdorf+++++

Kobayashi gewinnt in Oberstdorf

Kobayashi lässt sich von der Geiger-Weite nicht verunsichern und springt 134 Meter. Damit gewinnt er das Auftaktspringen in Oberstdorf.

Karl Geiger vorläufig auf Platz eins

Geiger springt 134 Meter. Was macht Kobayashi?

Stefan Kraft mit 132 Meter

Die Landung ist allerdings nicht gut. Die Chance für Geiger.

Eisenbichler büßt im zweiten Durchgang ein

Eisenbichler muss bei 123,5 Metern die Landung setzen. Er fällt auf die Rang sieben zurück.

Pius Paschke bleicht vor Stephan Leyhe

Mit 132,5 Metern geht es zwar nicht an die Spitze, zufrieden sein kann er mit seiner heutigen Vorstellung aber dennoch.

Constantin Schmid fehlt es an Höhe

Direkt folgt der nächste Deutsche. Schmid fehlt es aber an Höhe und muss bereits nach 126 Metern seine Landung setzen.

Stefan Leyhe mit starkem Sprung im zweiten Durchgang

Leyhe verbessert sich im Vergleich zum ersten Sprung deutlich. Er kann sich mit 133 Metern vor Lanisek an die erste Position in der Zwischenwertung setzen.

Kamil Stoch enttäuscht auch im zweiten Durchgang

Bei der Absprungphase kommt Stoch nicht gut durch und auch bei der Landung gibt es ein paar Abzüge für den polnischen Überflieger. Nach 130,5 Metern geht es nicht am Führenden vorbei.

Luca Roth holt Weltcup-Punkte

Bei 119,5 Metern geht es für Roth zur Landung und er reiht sich hinter Hörl auf Platz zwei ein.

Moritz Bär kann die 120 Meter nicht knacken

Bär tut sich im zweiten Durchgang schwerer und kann dieses Mal die 120 Meter nicht knacken.

++++++1. Durchgang Oberstdorf+++++

Ryoyu Kobayashi führt vor Karl Geiger - Markus Eisenbichler Fünfter

Österreicher Stefan Kraft gewinnt K.o.-Duell gegen Landsmann Gregor Schlierenzauer

Stefan Kraft hat sich in seinem Duell gegen seinen Teamkollegen Gregor Schlierenzauer durchgesetzt - mit 131 Metern. Schlierenzauer landete bereits nach 121,5 Metern und verpasste damit knapp auch das Weiterkommen über die Lucky Looser. Kraft schaffte es mit seinem Sprung nicht an die Spitze.

Stephan Leyhe im zweiten Durchgang

An die Weiten seiner Kollegen Geiger und Eisenbichler kann er nicht anschließen. Für den zweiten Durchgang reichen die 124 Meter von Stephan Leyhe dennoch.

Ryoyu Kobayashi geht in Führung

Bei der Landung hatte der Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi aus Japan Probleme. 138 Meter bedeuteten im Duell mit Sondre Ringen dennoch den Sieg - und die zwischenzeitliche Führung im Klassement.

Karl Geiger überzeugt mit 135 Metern, Eisenbichler ebenfalls

Der Lokalmatador Karl Geiger hat sich in Oberstdorf vorerst an die Spitze gesetzt und ist seiner Rolle als Mitfavorit gerecht geworden. Mit 135 Metern gewann er das Duell gegen seinen Teamkollegen Philipp Raimund. Der Anlauf wurde zuvor auf Luke 12 verkürzt.

Markus Eisenbichler schmeißt den Norweger Daniel Andre Tande aus dem Wettbewerb und zerstört dessen Tourneehoffnungen bereits. Eisenbichler ist vorerst Dritter.

Constantin Schmid schmeißt Killian Peier raus

Der junge Deutsche setzt sich im schwierigen Duell gegen den Schweizer Killian Peier durch. Der muss nun auf die Lucky Looser hoffen. Sein Teamkollege Simon Ammann überzeugte hingegen.

Puis Paschke überrascht

Der Deutsche Puis Paschke hat sein K.o.-Duell mit 132,5 Metern gewonnen und war deutlich besser als sein Gegner

Dimitry Vassilev aus Russland (112 Meter).

Disqualifikation in Oberstdorf

Der Pole Jakub Wolny wird aufgrund eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.

Deutsche gewinnen Duelle

Mit Luca Roth ist auch der erste Deutsche direkt eine Runde weiter. Der Springer aus der Nationalen Gruppe setzte sich etwas überraschend gegen den Finnen Antti Aalto durch.

Moritz Baer und Martin Hamann mussten im nnnerdeutschen Duell ran. Baer setzte sich durch. Er steht ebenso wie der Norweger Robert Johansson im 2. Durchgang.

Kamil Stoch im 2. Durchgang

Der zweifache Tourneesieger Kamil Stoch aus Polen springt 124,5 Meter und gewinnt sein K.o.-Duell gegen den Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes (119 Meter). Damit ist Stoch im zweiten Durchgang, zeigt aber keine herausragende Leistung.

Das sind unsere Tipps für die K.o.-Duelle der deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee:

+++++29. Dezember 2019+++++

Verletzter Andreas Wellinger als TV-Gast bei der Vierschanzentournee 2019/20

Andreas Wellinger flachste mit seinem Kumpel Markus Eisenbichler, winkte den jubelnden Fans zu und fachsimpelte lange mit Gregor Schlierenzauer. Eigentlich war für den Skisprung-Olympiasieger beim Auftakt der Vierschanzentournee alles wie immer. Mit einem Unterschied: "Ich würde hier jetzt lieber mit Ski stehen", sagte der 24-Jährige, der wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte Saison verpasst. In Oberstdorf war er daher nur als Zuschauer dabei.

Wellinger hatte sich zuletzt rar gemacht, Auftritte in der Öffentlichkeit mied er seit seiner im Juni erlittenen schweren Verletzung. Bei der Tournee gibt der Bayer nun ein Kurz-Comeback, das schmerzlich und motivierend zugleich ist. "Ich merke: Das Skispringen lebt in mir", sagte Wellinger bei der Qualifikation am Schattenberg. Gleichzeitig gab er zu, den Trubel, den Nervenkitzel und vor allem seine Kollegen zu vermissen.

Immerhin: Das Ende der Leidenszeit ist in Sicht. "Ich habe jetzt sechseinhalb Monate hinter mir", sagte Wellinger, in drei Monaten will er "darüber nachdenken", wieder einen ersten Sprung zu wagen. Überstürzen will er bei seiner Rückkehr nichts, schließlich sei Skispringen kein "normaler" Sport: "Wenn ich auf die Schanze gehe, gibt es nur ganz oder gar nicht. Ich kann nicht einen 50-Prozent-Sprung machen."