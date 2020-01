Vierschanzentournee live im Telegramm : Jetzt live - Geiger patzt im ersten Durchgang in Innsbruck, Lindvik führt

Karl Geiger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ergebnisse nach dem ersten Durchgang

Wie erwähnt geht der Norweger Lindvik als Führender in den zweiten Durchgang. Es folgen Kubacki und der Norweger Johann André Forfang. Stephan Leyhe ist bester Deutscher auf Rang sieben. Karl Geiger steht nur auf Rang 24. Markus Eisenbichler ist 42.

Lindvik setzt sich an die Spitze

Es läuft für Marius Lindvik. 133 Meter springt der Norweger. Das bringt nicht nur den Sieg gegen den Tschechen Viktor Polasek (113 Meter), sondern auch die Führung. Lindvik ist damit auch ein heißer Kandidat auf den Gesamtsieg,

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 7 Bilder Das sind die Favoriten für die Vierschanzentournee.

Kraft ohne Probleme gegen Sakala

Klares Duell: Der Österreicher Stefan Kraft (123 Meter) schlägt den Tschechen Filip Sakala (105,5 Meter) deutlich.

Foto: dpa/Daniel Karmann 7 Bilder Tipps für die K.o.-Duelle der deutschen Springer in Innsbruck.

Geiger schlägt Baer und verliert trotzdem

Karl Geiger hat erwartungsgemäß das deutsche Duell gegen Moritz Baer (107 Meter) gewonnen. Aber. Geiger springt nur auf 117,5 Meter und damit auf den 17. Platz. Damit verliert er in der Gesamtwertung 27 Pukte auf Kubacki und elf Punkte auf Kobayashi. Das ist für den Traum vom Gesamtsieg natürlich Gift.

Ryoyu Kobayashi schlägt Schiffner

Foto: dpa, pil Infos Vierschanzentournee 2019/20: Termine und Startzeiten.

Erwartungsgemäß setzt sich Ryoyu Kobayashi gegen den Österreicher Markus Schiffner durch. Der Japaner landet aber nur bei 122 Metern und verliert damit in der Gesamtwertung 16 Punkte auf Kubacki.

Kubacki setzt sich an die Spitze

133 Metern für den Polen Dwaid Kubacki. Das ist nicht nur der Sieg gegen den Österreicher Daniel Huber, sondern auch die Gesamtführung.

Foto: dpa/Alexandra Wey 10 Bilder Die deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee.

Zajc lässt Peter keine Chance

Schwacher Sprung von Dominik Peter: Nur 102 Meter für den Schweizer. Der Slowene Timi Zajc landet bei 123 Metern und setzt sich klar durch.

Junshiro Kobayashi gewinnt Japaner-Duell

Yukiya Sato verpatzt seinen Sprung und landet bei nur 111 Metern. Da sist kein Problem für seinen Landsmann Junshiro Kobayashi, der bei 117 Metern landet.

Zyla schlägt Ringen

Sowohl der Norweger Sondre Ringen, als auch der Pole Piotr Zyla springen 117 Meter weit. Zyla bekommt aber weniger Windabzüge und gewinnt.

Leyhe setzt sich gegen Leitner durch

Der nächste Deutsche setzt sich durch. Stephan Leyhe (125 Meter) hat keine Probleme gegen den Österreicher Clemens Leitner (116 Meter).

Domen Prevz schlägt Derschwanden

Auch der Schweizer Gregor Derschwanden wackelt und springt nur 113,5 Meter. Domen Prevz landet dagegen bei 125 Metern.

Eisenbichler wackelt sich weiter

Das war knapp! Markus Eisenbichler setzt sich mit Ach und Krach gegen den Polen Maciej Kot durch. Beide haben ihre Sprünge verpatzt. Eisenbichler springt nur 114,5 Meter, Kot 112. Eisenbichler ist damit in der Gesamtwertung nur 27.

Hörl schlägt Pedersen

Kein Problem für den Österreicher Jan Hörl. Mit120 Meter übertrumpft er den Norweger Robin Pedersen (115 Meter) locker.

Rok ohne Chance gegen Ito

Schwacher Sprung vom Slowenen Justin Rok. Er springt nur 113, Meter und hat damit keine Chance gegen die 122,5 Meter von Daiki Ito aus Japan

Paschke ist raus

Damit steht auch fest, dass Pius Paschke nicht in den zweiten Durchgang kommen wird. Er ist inzwischen aus der Lucky-Löser-Liste rausgefallen.

Schmid schlägt Huber knapp

Der erste Deutsche kann sich durchsetzen, aber es war knapp! Nur 0,2 Punkte trennen Constantin Schmid und den Österreicher Stefan Huber. Beide waren 118 Meter gesprungen.

Foto: dpa Infos Das machen die früheren Tournee-Sieger heute.

Peter Prevz gewinnt gegen Nakamura

Das zehnte Duell des Tages: Peter Prevz kann sein Duell im Gegensatz zu seinem Bruder gewinnen. Er schlägt den Japaner Naoki Nakamura.

Johansson schlägt Cene Prevz

Der erste der Prevz-Brüder ist raus. Mit 116 Metern hat Cene Prevz keine Chance gegen die 127 Meter von Robert Johansson.

Stoch verliert gegen Schlierenzauer

Im Duell der Ex-Champions setzt sich Gregor Schlierenzauer gegen Kamil Stoch durch. Für den Polen sollte es mit 126 Metern aber über die Verliererliste reichen.

Takeuchi schlägt Boyd-Clowes

Der Japaner Tako Takeuchi gewinnt sein Duell mit dem Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes, der bei 118 Metern landet und damit noch schlechter als Pius Paschke ist.

Amman muss hoffen

Foto: dpa/Daniel Karmann Infos Alle Sieger der Vierschanzentournee.

Der Schweizer Simon Amman verliert sein Duell gegen den Slowenen Anze Lanisek. Mit 122,5 Metern muss er nun auf der Lucky-Loser-Liste hoffen.

Andre Tande gewinnt gegen Roman Koudelka

126 Meter springt der Norweger Tande. Da kommt der Tscheche Koudelka nicht ran, er kommt nur auf 124 Meter.

Peier schlägt Bickner

Der US-Amerikaner Kevin Bickner verpatzt seinen Sprung total. So reichen für den Schweizer Kilian Peier auch 123 Meter.

Hayböck gewinnt Österreicher-Duell mit Aigner

122, 5 Meter für Michael Hayböck. Das reicht, um das Duell mit seinem Landsmann Clemens Aigner zu gewinnen.

Forfang schlägt Sato

Das zweite Duell: Der Norweger Johann Andre Forfang setzt sich gegen Keiichi Sato aus Japan durch.

Paschke schietert an Aalto

Gleich im ersten Duell ist ein Deutscher gefordert. Pius Paschke springt zwar weiter als der Finne Antti Aalto, bekommt aber die schlechtere Wertung. Damit ist er raus, hat aber noch die Chance, über die Lucky-Loser-Lister weiter zu kommen.

+++++4. Januar 2019+++++

Springen in Innsbruck beginnt

In Innsbruck findet am Samstag das dritte Springen der Vierschanzentournee statt. Karl Geiger will nach seinen zweiten Plätzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen endlich den ersten Sieg einfahren und die Hoffnung auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit 18 Jahren nähren.

Wir halten Sie an dieser Stelle über die Ereignisse in Innsbruck auf dem Laufenden.

+++++3. Januar 2020 - Qualifikation in Innsbruck+++++

Die K.o-Duelle der DSV-Springer in Innsbruck im Überblick





Karl Geiger (Oberstdorf/3) - Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/48)



Stephan Leyhe (Willingen/10) - Clemens Leitner (Österreich/41)



Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12) - Maciej Kot (Polen/39)



Constantin Schmid (Oberaudorf/15) - Stefan Huber (Österreich/36)



Pius Paschke (Kiefersfelden/25) - Antti Aalto (Finnland/26)

Karl Geiger wird Dritter hinter Marius Lindvik und Stefan Kraft - alle deutschen Springer qualifiziert

Auch eine unruhige Nacht hat Deutschlands großen Skisprung-Hoffnungsträger Karl Geiger nicht aus der Ruhe gebracht. Der Tournee-Zweite und erste Verfolger von Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi belegte am Freitag den dritten Platz in der Qualifikation von Innsbruck und geht damit am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) als einer der Mitfavoriten ins traditionelle Bergiselspringen. „Der Quali-Sprung war jetzt echt fein“, sagte Geiger nach seinem Satz auf 131,5 Meter, mit dem er die direkten Rivalen Kobayashi und Dawid Kubacki aus Polen hinter sich lassen konnte.

Sein Zimmerkollege Markus Eisenbichler (Rang zwölf) berichtete zuvor von einer unruhigen Nacht Geigers im Teamhotel in Lans. „Er hat nur beschissen geschlafen. Der schläft hier in dem Hotel nicht immer ganz so gut. Aber er ist topfit. Er ist nie nervös, er schläft nur ab und zu scheiße“, sagte „Eisei“ über seinen guten Freund, dem er auf dem Weg zum möglichen ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 18 Jahren so gut wie möglich helfen möchte. „Mein Gott, manchmal schläft man halt schlecht. Ich bin ziemlich lange wachgelegen“, sagte Geiger.

Er tritt am Samstag zum dritten Mal in drei Springen gegen einen deutschen Widersacher an, diesmal ist es wie schon in Oberstdorf der junge Moritz Baer. „Das dritte deutsche Duell in Serie, jetzt reicht’s langsam“, sagte Geiger im ZDF ganz entspannt und laut lachend. Von der Sache her gefällt es ihm aber nicht, ständig Teamkollegen zu besiegen. „Voll uncool!“, rief Geiger.

Auf der windanfälligen und tückischen Schanze in Tirol ist ohnehin wichtiger, dass er als Dritter nur kurze Zeit nach Kobayashi (5.) und Kubacki (6.) springt. Drehender Wind kann am Bergisel schnell für sportliches Chaos sorgen. Der Quali-Sieg ging vor 4200 Zuschauern am Freitag an Norwegens Garmisch-Gewinner Marius Lindvik, der 131,5 Meter sprang. Rang zwei sicherte sich Lokalmatador Stefan Kraft, der bei etwas besseren Verhältnissen sogar 132,5 Meter sprang.

Dass alle sechs deutschen Athleten die Qualifikation für Innsbruck gemeistert haben, wertet Bundestrainer Stefan Horngacher als positives Indiz. „Wir können zufrieden sein mit dem Trainingstag“, sagte der Tiroler, der Werner Schuster in diesem Sommer ablöste. Was er von seinem derzeitigen Top-Springer aus Oberstdorf erwarten kann, weiß Horngacher ziemlich genau: „Er kann mit seiner Klasse noch etwas draufsetzen.“ Im vergangenen Februar hatte Geiger am Bergisel WM-Silber im Einzel und Gold im Team geholt.

Neben Geiger schafften auch die fünf weiteren DSV-Adler den Einzug in den Wettkampf der besten 50. Stephan Leyhe (Willingen/12.) bestätigte seine ganz starken Trainingssprünge und kam mit 127,0 m auf Platz zehn. An seinem 28. Geburtstag am Samstag könnte der Hesse durchaus ein Anwärter auf einen Spitzenplatz sein.

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), in der Tournee-Wertung Sechster, zeigte sich mit Platz zwölf und 128,0 gut für den Wettkampf gerüstet. Im Vorjahr war der 28-Jährige am Bergisel Weltmeister im Einzel und mit dem Team geworden.

Hinter Eisenbichler überzeugte Constantin Schmid (Oberaudorf) mit Platz 15, Pius Paschke (Kiefersfelden) zeigte als 25. eine solide Leistung. Auch Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/48.) darf am Samstag im Wettkampf antreten. Richard Freitag (Aue), 2015 bislang letzter deutscher Innsbruck-Sieger, hatte die Tournee nach dem Auftaktwettbewerb in Oberstdorf wegen Formschwäche verlassen.

1. Marius Lindvik (Norwegen) 138,9 Pkt.(131,5 m);

2. Stefan Kraft (Österreich) 136,8(132,5);

3. Philipp Aschenwald (Österreich) 134,9(131,0); Karl Geiger (Oberstdorf) 134,9(131,5);

5. Ryoyu Kobayashi (Japan) 134,0(130,0);

6. Dawid Kubacki (Polen) 133,9(127,0);

7. Junshiro Kobayashi (Japan) 129,5(127,0); Timi Zajc (Slowenien) 129,5(126,0);

9. Piotr Zyla (Polen) 129,3(131,0);

10. Stephan Leyhe (Willingen) 128,2(127,0);

... 12. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 126,7(128,0); 15. Constantin Schmid (Oberaudorf) 124,5(126,0); 25. Pius Paschke (Kiefersfelden) 117,8(122,0); 48. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee) 102,5(114,0)

Ryoyu Kobayashi springt auf Platz fünf

Der Japaner und Titelverteidiger hat seine Dominanz eingebüßt. Karl Geiger liegtvor Kobayashi. Er landete bei 130 Metern und ist damit nach der Quali Fünfter.

Karl Geiger mischt vorne mit

Der deutsche Tournee-Favorit Karl Geiger hat nach zwei schlechten Trainingssprüngen in Innsbruck in der Qualifikation einen guten Sprung auf die Schanze gebracht. Nach einem soliden Absprung mit Luft nach oben kommt er auf 131,5 Meter und reiht sich als 3. ein.

Österreicher Philipp Aschenwald und Stefan Kraft trumpfen auf

Bei ihrem Heimspringen geht es nach zuletzt schwachen Ergebnissen für die beiden Österreicher Philipp Aschenwald und Stefan Kraft weit. Sie landen knapp hinter Lindvik.

Garmisch-Sieger Marius Lindvik mit Top-Sprung

Der junge Norweger Marius Lindvik springt aus seiner tiefen Hocke pünktlich ab und kommt gut in die Flugposition. Mit dem Absprung geht es weit - auf 131,5 Meter. Das ist vorerst die Führung.

Kamil Stoch qualifiziert

Kubackis Landmann Kamil Stoch, der bereits zweimal die Tournee gewonnen hat, kommt mit einem soliden Sprung auf 122Meter. Das reicht für den ersten Durchgang. Chancen auf den neuerlichen Gesamtsieg hat Stoch nicht mehr.

Tournee-Dritter Dawid Kubacki geht in Führung

Dem Polen Dawid Kubacki liegt offenbar auch die Schanze in Innsbruck. Der Weltmeister von der Normalschanze kommt bei Rückenwind mit einem guten Sprung auf 127 Meter. Das ist vorerst die Führung. Kubacki liegt derzeit hinter Ryoyu Kobayashi und Karl Geiger auf Platz drei der Gesamtwertung und hat noch gute Chancen auf den Sieg.

Weite Sprünge bleiben bisher aus

So richtig weit geht es gerade für die Skispringer auf der Bergiselschanze in Innsbruck nicht. Auch der Norweger Robert Johansson landet bei 121 Meter. Die Sato, Huber und Forfang kommen nicht mal über die 120 Meter.

Schweizer Killian Peier enttäuscht

Killian Peier trifft den Absprung nicht richtig und kommt nur auf 119 Meter - Platz 19 vorerst.

Pius Paschke droht schweres Duell

Der zuletzt überraschend starke Deutsche kommt in Innsbruck nicht so gut zurecht. 122 Meter reichen dennoch für die Qualifikation. Allerdings ist er vorerst 13. und bekommt es wohl mit einem starken Gegner im K.o.-Duelle am Samstag zu tun. Denn es kommen noch 18 Springer.

Constantin Schmid überzeugt

Constantin Schmid reiht sich mit 126 Metern direkt hinter Markus Eisenbichler ein.

Stephan Leyhe kommt auf 127 Meter

Auch der Sauerländer Stephan Leyhe trifft den Absprung auf der Bergiselschanze gut. Ohne Windunterstützung kommt er auf 127 Meter. Das ist vorerst Platz 3 und damit ein Platz im ersten Durchgang bei der dritten Tournee-Etappe am Samstag.

Markus Eisenbichler mit gutem Sprung im Wettkampf

In Innsbruck ist Markus Eisenbichler Weltmeister geworden. Auch heute gelingt ihm ein guter, wenn auch nicht überragender Sprung. Der Deutsche springt mit 128,5 Metern sicher in den 1. Durchgang.

+++++3. Januar 2020+++++

Hannawald und Schmitt trauen Geiger Tournee-Sieg zu

Die ehemaligen Skisprungstars Sven Hannawald und Martin Schmitt trauen Karl Geiger den Gesamtsieg bei der 68. Vierschanzentournee zu. "Ich habe die Hoffnung, dass er als Stabilster von allen auch am Ende derjenige sein darf, der ganz oben steht", sagte der 45 Jahre ale Hannawald den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hannawald hatte 2001/02 als bislang letzter Deutscher die Tournee gewonnen. Nun könne auch Geiger "seinen Namen in diese Liste eintragen", so Hannawald.