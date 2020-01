Erfolg mit Ansage : „Ingenieur“ Geiger baut am Tourneesieg

Düsseldorf Der deutsche Skispringer Karl Geiger ist ein Denker und Analytiker. Deswegen trägt er auch den Spitznamen „der Ingenieur“. Anders als früher, lässt er sich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Auch das macht ihn zum Titelkandidaten bei der Vierschanzentournee. Aber wie tickt die deutsche Tournee-Hoffnung?

Mit einem Lächeln im Gesicht steht Karl Geiger auf dem Podest in Garmisch-Partenkirchen und hält den Pokal für den Zweitplatzierten in die Höhe. Die deutschen Fans jubeln. Geiger springt vor den beiden letzten Stationen der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen weiter um den ersten deutschen Tourneetriumph seit Sven Hannawald im Jahr 2002.

Wenige Minuten zuvor jubelte der sonst so ruhige Deutsche mit seinen Teamkollegen – nachdem er in seinem zweiten Sprung beim Neujahrsspringen auf 141,5 Meter geflogen war. Den Führenden der Tournee und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi hatte er hinter sich gelassen. Der DSV-Springer verkürzte damit den Rückstand in der Tournee-Gesamtwertung auf den Japaner um 2,9 Punkte.

Geiger weiß spätestens seit der vergangenen Saison, dass er gewinnen kann. Da hat er die Weltcups in Engelberg und Willingen gewonnen und ist Vizeweltmeister im Einzel geworden. Nun ist er einer von drei Skispringern, die noch realistische Chancen auf den Sieg bei der Vierschanzentournee 2019/20 haben.

Der 26-Jährige führt das in den vergangenen Jahren so erfolgreiche deutsche Team in dieser Saison an. Eine Kampfansage an Kobayashi kommt Geiger aber nicht über die Lippen. Er will sein „Zeug“ machen, wie Geiger es nennt. Und deshalb beschäftigt er sich auch nicht damit, dass er der erste deutsche Tourneesieger seit 2002 werden könnte. „Das ist die erste Chance, dass man sich ablenken lässt. Ich bleibe bei mir“, sagte Geiger.

Der Allgäuer weiß nur zu gut, dass er alle Siegchancen verspielen kann, wenn er sich aus der Ruhe bringen lässt. Die Vierschanzentournee der vergangenen Saison war ihm Warnung und Lehre. Damals reiste er als Sieger der Generalprobe in Engelberg in seine Heimat Oberstdorf und verspielte dort mit einem schwachen Sprung bereits alle Chancen auf einen Gesamtsieg.

Der damalige Bundestrainer Werner Schuster sagte später, Geiger habe sich nach dem guten Saisonstart die Latte zu hoch gehängt. Es brauchte einige Wochen, bis der Denker im deutschen Skisprungteam die Situation für sich analysiert und begriffen hatte. Danach war er wieder erfolgreich. Geiger gewann im Februar 2019 den Weltcup in Willingen und zwei Wochen später WM-Silber im Einzel und Gold im Team.

Unter dem neuen Bundestrainer Stefan Horngacher hat Geiger seine Anfahrtsposition verändert, sein System so minimal umgebaut und verbessert. Seine Teamkollegen nennen ihn auch deshalb „den Ingenieur“, weil er akribisch an Details feilt, jeden Sprung genau analysiert und den Ablauf und Aufbau seiner Bewegungen im Kopf immer wieder simuliert.

Anders als sein Freund und Zimmerkollege Eisenbichler ist Geiger kein intuitiver Skispringer, bei dem oft das Bauchgefühl entscheidet. Er ist rationaler, nachdenklicher. Er ist auf und abseits der Schanze weniger emotional. Und dennoch ist er nicht mehr so verbissen wie in seinen ersten Jahren im Weltcup. „Er ist schon ein lässiger, cooler Typ“, attestierte ihm Teamkollege Constantin Schmid unlängst.

Bei aller Zurückhaltung ist Geiger bekannt für seine gute Laune. In den vergangenen Monaten kommt auch noch Gelassenheit hinzu – ein Erfolgsrezept. „Wenn der Karl so springt, gibt es keine Schanze, die ihm nicht liegt“, sagte Horngacher. Geiger habe die Fähigkeit, sich gut auf die Wettkampfsprünge zu fokussieren. Die Erwartungshaltung anderer oder weite Sprünge der Konkurrenz scheinen Geiger nicht mehr aus der Ruhe zu bringen.

Das war nicht immer so. 2012 holte Schuster Geiger ins deutsche Weltcupteam. Während Severin Freund und Richard Freitag um Siege sprangen, konnte sich Geiger in deren Schatten entwickeln. Er machte allerdings nur kleine Schritte Richtung Weltspitze – ähnlich wie Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler. Geiger war oft zu ernst und zu verbissen, wollte zu schnell zu viel. Der Bundestrainer arbeitete kontinuierlich mit seinen Schützlingen an erfolgreichen Sprung­systemen und mentaler Stärke. Das kam Geiger entgegen.

Schuster schaffte es so, sowohl den analytischen Geiger als auch den Bauchspringer Eisenbichler sowie Leyhe in die Weltspitze zu bringen. Sie gehören spätestens seit der vergangenen Saison zur goldenen Generation der Ära Schuster, die seit 2010 fünf WM-Titel, fünf Olympia-Medaillen und einmal den Gesamtweltcup gewann. Nur der Titel bei der Vierschanzentournee fehlt dieser Generation.

Das könnte Geiger ändern, wenn er in Innsbruck und Bischofhofen gelassen bleibt und einfach „sein Zeug“ macht.