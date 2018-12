Insgesamt starten 13 deutsche Athleten in der Qualifikation. Bei ihren jeweiligen Heimspringen dürfen die Gastgebernationen der Tournee, Deutschland und Österreich, sechs zusätzliche Springer ins Rennen schicken - die Nationale Gruppe. Sie springen als Erste in der Quali. Zwei aus dieser Gruppe des DSV konnten in Oberstdorf bereits Weltcup-Punkte holen und reihen sich in der Startliste heute damit weiter hinten ein.