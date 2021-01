Vierschanzentournee im Live-Ticker : Tournee für Freitag und Wellinger beendet

Andreas Wellinger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Nach zwei Springen muss Bundestrainer Stefan Horngacher sein Aufgebot von zwölf auf sechs Springer reduzieren. In unserem Telegramm halten wir Sie live über die Tournee auf dem Laufenden.

Für Ex-Weltmeister Richard Freitag (Aue) und Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) ist die 69. Vierschanzentournee beendet. Wie erwartet fielen die beiden prominenten deutschen Skispringer der Reduzierung des Tourneeaufgebots von zwölf auf sechs Starter für die Springen in Österreich in Innsbruck am Sonntag und Bischofshofen am Mittwoch zum Opfer.

"Wir wollen keine Unruhe reinbekommen und mit dem Team weitermachen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag.

Freitag hatte zwar beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang erreicht, mit Platz 27 Horngacher aber nicht ausreichend Argumente für eine Nominierung geliefert. Das Tournee-Aus für den formschwachen Wellinger, der nach einer Knie-OP um Anschluss kämpft, war nach dessen Scheitern in der Qualifikation für das zweite Springen praktisch sicher.

Mit nach Innsbruck, wo am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) die Qualifikation für das Bergiselspringen ansteht, fahren somit der Gesamtzweite Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/5.), Martin Hamann (Aue/28.), Pius Paschke (Kiefersfelden/29.), Severin Freund (Rastbüchl/31.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/44.).

Neben Freitag und Wellinger sind aus der nationalen Gruppe für die beiden Heimspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen auch Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Kilian Märkl (Partenkirchen), Luca Roth (Meßstetten) und David Siegel (Baiersbronn) in Österreich nicht mehr dabei.

+++++1. Januar 2021+++++

Pole Kubacki gewinnt das Neujahrsspringen - Geiger Fünfter

Karl Geiger hat beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen den fünften Platz belegt. Der 27 Jahre alte Gewinner des Auftaktspringens in Oberstdorf kämpfte sich am Freitag mit 138 Metern im zweiten Durchgang von Rang 14 noch nach vorne. Den Sieg sicherte sich in überlegener Manier der Pole Dawid Kubacki, der mit 144 Metern im Finale einen Schanzenrekord aufstellte. Zweiter wurde der Norweger Halvor Egner Granerud vor Piotr Zyla aus Polen. In der Gesamtwertung hat Geiger weiter alle Siegchancen, liegt als Zweiter knapp hinter dem Führenden Granerud.

Markus Eisenbichler fiel mit 134 Metern im Finale der besten 30 Springer noch von Platz vier auf Rang sieben zurück. Aus dem deutschen Team sprangen zudem Martin Hamann, Pius Paschke und Richard Freitag in die Punkteränge.

+++++1. Januar 2021+++++

Gregor Schlierenzauer startet in Innsbruck

Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer darf ab der dritten Vierschanzentournee-Station mitwirken. Dies geht aus dem Skisprung-Aufgebot hervor, das der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen veröffentlichte. Schlierenzauer, der 53 Weltcup-Siege und damit so viele wie kein anderer errungen hat, war für die ersten beiden Wettbewerbe in Deutschland nicht von Cheftrainer Andreas Widhölzl berücksichtigt worden.

Der 30 Jahre alte Tiroler hat seine Glanzzeiten längst hinter sich. Letztmals einen Weltcup-Wettbewerb gewonnen hat Schlierenzauer im Dezember 2014. In Innsbruck und Bischofshofen zählt er nun zur nationalen Gruppe der Österreicher.

+++++1. Januar 2021+++++

Vierschanzentournee, Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, 2. Durchgang:

Halvor Egner Granerud muss nun warten. Die Jury will die zu stark Aufwindphase abwarten, bevor sie den Führend von der Schanze lässt. Er darf runter, jetzt mit schlechterem Wind. Er verliert acht Meter auf Kubacki und kann trotz der Pluspunkte wegen des schlechteren Windes nicht in Führung gehen. Der Pole Kubacki gewinnt das Neujahrsspringen vor Granerud und Zyla. Granerud geht dafür in der Gesamtwertung in Führung.

Was für ein Wahnsinns-Sprung von Dawid Kubacki. Der Pole stellt mit 144 Metern seinen eigenen Schanzenrekord ein und landet auch noch schön. Das ist nun deutlich die Führung. Nur noch Granerud steht oben.

Und auch Kamil Stoch fällt zurück. Damit liegt Geiger in der Gesamtwertung wieder vor dem Polen, auch wenn der heute vor ihm liegt. Es wird wieder keinen deutschen Sieger beim Neujahrsspringen geben. Markus Eisenbichler fällt mit 134 Metern zurück. Die Bedingungen waren gut, der Sprung nicht ganz perfekt.

Auch Andrzej Stekala und Philipp Aschenwald fallen hinter Zyla und Geiger zurück.

Ryoyu Kobayashi reichen 132 Meter nicht für die Führung. Er ist Dritter.

Polens Piotr Zyla löst Karl Geiger nun in der Führungsbox ab. Er liegt 0,5 Punkte vor dem Deutschen.

Norwegens Johann-André Forfang haut auch einen weiten Sprung raus: 139 Meter! Aber auch er landet nicht perfekt und bleibt hinter Geiger.

Das Neujahrsspringen wird Martina Hamann Selbstbewusstsein geben. 135 Meter bedeuten für ihn trotz schlechter Landung Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Geiger.

Auch Daniel Huber kann Geiger nicht an der Spitze ablösen. Und Puis Paschke erwischt auch wieder keinen guten Sprung und fällt mit 126 Metern auf Rang sechs zurück. Jetzt kommen die Top Ten.

Stefan Kraft muss erstmal warten, weil nun der Aufwind wieder zu stark wird. Stefan Kraft muss im Sprung viel arbeiten und sackt im zweiten Drittel der Flugphase durch und verliert an Höhe. 124 Meter lassen ihn zurückfallen.

Der Wind hat aber schon wieder gedreht. Karl Geiger hat keinen Aufwind mehr. Dennoch geht der Deutsche mit 138 Metern in Führung, weil er 2,3 Punkte für den schlechteren Wind gutgeschrieben bekommt.

Laniseks Landsmann Peter Prevc erwischt ordentlich Aufwind und zudem einen guten Sprung. 139 Meter und Platz eins!

Nach seinem Griff in den Schnee vorhin geht Anze Lanisek aggressiv in den zweiten Sprung. Er kommt dann auch auf 135 Meter und geht erstmal in Führung.

Daniel Andre Tande hat sich von seinen beiden Aussetzern mit Sprüngen auf den oberen Hang im Training verdaut und ziejt den Sprung nun auf 133,5 Meter. Das ist erstmal die Führung.

Der Schweizer Gregor Deschwanden nutzt seine Chance über die Lucky Loser und bleibt trotz 129,5 Metern nur knapp hinter Johansson.

Robert Johansson kann sich zwar nicht großartig steigern im Vergleich zum 1. Durchgang. Aber die 127.5 Meter des Norwegers reichen erstmal für die Führung.

Richard Freitag bewegt sich heute auf einem ähnlichen Niveau wie der Kandadier. Im Vergleich zum 1. Durchgang verschlechtert er sich mit seinen 126 Metern nun aber etwas und fällt zunächst auf Rang vier zurück.

Mackenzie Boyd-Clowes setzt sich mit 126 Metern souverän an die Spitze.

Auf geht’s! Für Karl Geiger heißt es nun, sich nach vorne zu arbeiten. Markus Eisenbichler wird versuchen, Halvor Egner Granerud und die Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch noch abzufangen.

Vierschanzentournee, Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, 1. Durchgang:

Karl Geiger hat beim Neujahrsspringen der 69. Vierschanzentournee nach einem schwachen ersten Durchgang nur noch minimale Chancen auf einen erneuten Coup. Drei Tage nach seinem Triumph beim Heimspiel in Oberstdorf liegt der Skiflug-Weltmeister zur Halbzeit in Garmisch-Partenkirchen nach einem Sprung auf 131,0 m (119,7 Punkte) bei schlechten Bedingungen nur auf Platz 14.

Bester Deutscher ist Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der mit 137,5 m (129,4) als Vierter ins Finale ging. Es führt Norwegens Topstar Halvor Egner Granerud, der 137,0 m (138,7) sprang und sich gemeinsam mit dem zweitplatzierten Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki aus Polen (129,0 m/137,7 Punkte) schon ein Stück abgesetzt hat. Kamil Stoch auf Platz drei (131,5 Punkte) hat etwas mehr als einen Meter Vorsprung auf Eisenbichler. Quali-Sieger Anze Lanisek (Slowenien) musste nach einem Sprung auf 138,5 m in den Schnee greifen und kam nur auf Platz 17.

Vor Geiger liegen noch Martin Hamann (Aue/123,1 Punkte) als Zehnter und Pius Paschke (Kiefersfelden(122,8) als Elfter. Auch Österreichs Topstar Stefan Kraft (120,6) sortierte sich als 13. knapp vor Geiger ein, verlor aber im Kampf um die Gesamtwertung ebenfalls an Boden.

Richard Freitag (Aue/129,0 m) erreichte als 25. den zweiten Durchgang und holt damit die ersten Weltcup-Punkte seit knapp 13 Monaten. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) schied nach seinem schwächsten Tourneesprung als 39. aus. Auch für Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/43.) und David Siegel (Baiersbronn/45.) war zur Halbzeit Endstation. Völlig von der Rolle zeigte sich Constantin Schmid (Oberaudorf). Der Skiflug-Vizeweltmeister mit dem Team verpasste als 47. wie schon in Oberstdorf klar den zweiten Durchgang.

David Siegel hat mit 117,5 Metern im letzten Duell des Durchgangs keine Chance gegen den Quali-Sieger Anze Lanisek, der zwar noch mal vom Startbalken muss, dann aber auf 138,5 Meter springt. Doch die Landung missglückt und er muss in den Schnee greifen. So reicht es nicht für eine Topplatzierung, aber für das Finale.

Halvor Egner Granerud geht in Führung. Dafür reichen ihm dank der Windkompensation 137 Meter. In der Gesamtwertung geht der Norweger in Führung. Karl Geiger verliert in diesem Durchgang schon deutlich Punkte auf Granerud und Stoch.

Uiuiui, da bleibt einem kurz das Herz stehen. Dem Russen Klimov gelingt der Absprung gar nicht und er gerät ins Trudeln, verhindert aber einen Absturz aus großer Höhe. Markus Eisenbichler darf sich davon jetzt nicht irritieren lassen. Tut er nicht. Er muss seine Haltung im Flug zwar auch korrigieren, fliegt dann aber auf 137,5 Meter und liegt nur hinter Kubacki und Stoch.

Auch Österreichs Stefan Kraft ärgert sich über seinen Sprung. Er setzt sich mit 132,5 Metern aber vor Geiger.

Karl Geiger muss wieder einen richtig guten Sprung zeigen, um mit den Polen mitzuhalten. Sein Duell-Partner Thomas Lackner kommt auf 126,5 Meter. Die sollten zu schaffen sein, doch der Wind ist schlecht. Der Sprung läuft trotz zu spätem Absprungss gut. Geiger kämpft um jeden Meter und ärgert sich doch über 131 Meter. Er ist im 2. Durchgang, aber ein ganzes Stück hinter Kubacki und Stoch.

Die Polen sind in wirklich starker Verfassung. Kamil Stoch springt souverän auf 135 Meter und reiht sich hinter seinem Teamkollegen Kubacki vorerst auf Platz zwei ein. Mit Viktor Polášek (116 Meter) hatter er ohnehin keine Mühe.

Ryoyu Kobayashi spielt keine Rolle mehr im Kampf um den Gesamtsieg, ist aber mit 133,5 Metern im Finale.

Titelverteidiger Dawid Kubacki liegt wieder ganz flach zwischen den Ski. Er segelt hoch über dem Hang weit hinunter und geht mit 139 Metern klar in Führung. Was für eine Ansage an die Konkurrenz.

Zylas Landsmann Andrzej Stekala steht richtig hoch in der Luft und kommt auf 133 Meter. Das reicht locker gegen den Slowenen Domen Prevc.

Für den Österreicher Michael Hayböck reicht es wieder nicht für Durchgang zwei. Zum einen zeigt der Pole Piotr Zyla mit 129,5 Metern einen richtig starken Sprung, zum anderen kommt Hayöck nur auf 122 Meter.

Robert Johansson aus Norwegen kommt nach der Enttäuschung in Oberstdorf auch jetzt auf keine überragende Weite, kommt mit 124,5 Metern aber immerhin weiter diesesmal.

Constantin Schmid scheint seine starke Form vom Saisobeginn völlig verloren zu haben. Nach 114,5 Metern lässt er enttäuscht die Schultern hängen. Yukiya Sato hat zwar Probleme im Anlauf, kommt aber auf 121,5 Meter und entscheidet das Duell für sich.

Starke Leistung von Österreichs Daniel Huber. Er kommt mit dem Wind gut zurecht und springt auf 132 Meter.

Mit dem stärker gewordenen Rückenwind wird es für die Springer zäh. Die großen Weiten bleiben aktuell aus. Der Slowene Cene Prevc setzt sich mit 122 Metern etwas überraschend gegen den Bulgaren Vladimir Zografski.

Moritz Baer tut sich mit Rückenwind-Bedingungen schwerer als Paschke und kommt nur auf 116,5 Meter. Das reicht nicht gegen den Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes.

Und es geht weiter mit dem nächsten Deutschen: Pius Paschke wackelte in Oberstdorf und in der Quali in Garmisch. Jetzt trifft er den Sprung gut und kommt bei Rückenwind auf 127,5 Meter. Das ist aktuelle Platz drei und reicht locker im Duell gegen den Finnen Niko Kytosaho, der nach tolle Qualifikation nur auf 112 Meter kommt.