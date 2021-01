Vierschanzentournee im Live-Ticker : „Furchtbar nervig“ - Granerud stichelt gegen Stoch

Halvor Egner Granerud. Foto: AP/Matthias Schrader

Düsseldorf Halvor Egner Granerud hat dem Springen in Innsbruck gegen den Polen Kamil Stoch gestichelt, dessen Sieg „furchtbar nervig“ gewesen sei. Stoch habe bereits die gesamte Tournee über mehr Glück mit den Bedingungen. In unserem Telegramm halten wir Sie live über die Tournee auf dem Laufenden.

Im Kampf um den Sieg bei der Vierschanzentournee hat Halvor Egner Granerud gegen die Polen um Kamil Stoch gestichelt. „Ich habe das Gefühl, dass die Bedingungen die ganze Tournee für die Polen günstig waren. Es war furchtbar nervig, den siegreichen Kamil Stoch wiederzusehen“, sagte der Norweger nach seinem 15. Platz beim Innsbruck-Springen dem norwegischen TV-Sender „TV2“. Auf Nachfrage, ob die Polen mehr Glück hatten als er, antwortete der 24 Jahre alte Granerud: „Sie hatten definitiv mehr Glück als ich, aber heute hatten sie auch mehr Glück als (Karl) Geiger.“

Nach drei von vier Tournee-Springen liegt Granerud hinter den beiden Polen Stoch und Titelverteidiger Dawid Kubacki auf Gesamtrang drei. Um den zweimaligen Gesamtsieger Stoch noch abfangen zu können, müsste Granerud in Bischofshofen 20,6 Punkte aufholen, was er sich selbst zutraut. Stoch sei „so instabil“, stichelte Granerud weiter.

Wenige Stunden später relativierte der Gelb-Träger aus Norwegen seine Aussagen. „Ich war frustriert mit meinem Ergebnis und das bin ich noch immer“, schrieb Granerud bei Twitter. Die Emotionen seien „hochgekocht“. Er halte Rivale Stoch „noch immer für einen der ganz Großen“.

+++++3. Januar 2021+++++

Geiger 16. in Innsbruck, Stoch siegt und übernimmt Gesamtwertung

Am berühmt-berüchtigten Bergisel haben Karl Geiger und die deutschen Skispringer wieder einmal beste Chancen auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee verspielt. Der 27 Jahre alte Geiger belegte nach Sprüngen auf 117 und 128,5 Meter nur Rang 16 und büßte an einem verkorksten Nachmittag massiv Punkte auf die direkte Konkurrenz um Polens Triumphator Kamil Stoch ein. Beim Finale in Bischofshofen brauchen Geiger und Markus Eisenbichler, der am Sonntag in Innsbruck Sechster wurde, nun ein kleines Wunder für den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002.

„Es soll nicht sein, das nervt mich“, schimpfte Hannawald in der ARD, nachdem Geiger und Eisenbichler im ersten Durchgang kräftigt gepatzt hatten. Geiger schlug sich nach seinem deutlich besseren zweiten Versuch auf den Helm und rief lautstark: „Warum nicht gleich?“ Der erste Sprung in der klirrenden Kälte von Innsbruck könnte ihn - wie im Vorjahr - alle Träume vom goldenen Adler kosten. Und das ärgerte den Allgäuer mächtig.

„Das kann passieren. Es hat nicht ganz funktioniert. Auf dieser Schanze wird das sofort bestraft. Wir geben natürlich nicht auf“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Doch auch Eisenbichler (120,5 und 128,5 Meter) und der norwegische Weltcup-Gesamtführende Halvor Egner Granerud (15.), der am Sonntag nur 0,1 Punkte vor Geiger landete, patzten in Innsbruck.

Beste Siegchancen haben plötzlich die Polen um den deutlichen Tagessieger Stoch und Titelverteidiger Dawid Kubacki. Der 33 Jahre alte Stoch gewann nach Sprüngen auf 127,5 und 130 Meter nicht nur den dritten Wettbewerb vor Anze Lanisek (Slowenien) und Kubacki, sondern liegt nun beim Traditionsevent auch vor Kubacki in Führung. Das polnische Team war in Oberstdorf wegen eines Corona-Falls noch ausgeschlossen worden und kehrte erst nach 22 turbulenten Stunden und zwei weiteren Tests, die negativ ausfielen, zurück. Nun könnten sie wie 2017, 2018 (jeweils Stoch) und 2020 (Kubacki) den Gesamtsieger stellen.

Die Schicksalsschanze am Bergisel beschäftigt die Adler des Deutschen Skiverbandes (DSV) schon seit Jahren. Mehrere Stürze, der für die windanfällige Anlage typische Föhnsturm und chaotische Wettbewerbe bei der Tournee ließen häufig deutsche Träume platzen, bevor Eisenbichler und Geiger 2019 ein goldenes WM-Wochenende hinlegten und Weltmeister-Titel im Einzel und Team holten. Diesmal hatte das Duo wieder schwer mit der tückischen Schanze zu kämpfen: Sämtliche missglückte Probesprünge deuteten schon an, wie schwer die Aufgabe in Tirol werden würde.

Hinter dem medial dauerpräsenten Doppelzimmer Geiger/Eisenbichler hat Deutschland bei der Tournee weiter große Schwierigkeiten. Das formschwache Duo Richard Freitag und Andreas Wellinger war schon vor der Überfahrt nach Österreich aussortiert worden, auch die weiteren Athleten kommen nicht konstant an die absolute Spitze heran. Martin Hamann überraschte auf Rang 13, für Severin Freund (36.), Pius Paschke (37.) und Constantin Schmid (39.) war es dagegen ein weiterer gebrauchter Tag.

Nach einem Ruhetag und der folgenden Qualifikation steht das große Finale an diesem Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen an. Auf der Anlage im Pongau krönten sich Stoch und der Japaner Ryoyu Kobayashi in der jüngeren Vergangenheit zu Vierfachsiegern. Die Deutschen standen zuletzt oft auf dem Gesamtpodium, durften aber schon seit 19 Jahren nicht mehr den goldenen Adler in Empfang nehmen.

+++++3. Januar 2021+++++

Geiger und Eisenbichlern steigern sich im 2. Durchgang

Karl Geiger, der 30. zur Halbzeit war, eröffnet den zweiten Durchgang. Im zweiten Sprung läuft es besser und er segelt bis auf 128,5 Meter hinunter. Der Gesamtführende Halvor Egner Granerud kommt im zweiten Durchgang auf 127,5 Meter, erhält aber die etwas besseren Haltungsnoten. Er liegt 0,1 Punkte vor Geiger.

Auch Markus Eisenbichler kann sich im zweiten Durchgang steigern. Der 29-Jährige kommt auf 128,5 Meter. Damit korrigiert der DSV-Adler ebenso wie Geiger seinen schwachen ersten Durchgang. Damit wird er sich auf jeden Fall verbessern.

Martin Hamann, bester Deutscher im ersten Durchgang, fällt etwas zurück. 124,5 Meter für den Sachsen.

Dawid Kubacki mit einem starken Sprung. 127,0 Meter für den Polen. Ryoyu Kobayashi kommt auf 123,0 Meter. Der Japaner fällt damit hinter Eisenbichler zurück.

Der Slowene Anze Lanisek springt 123,5 Meter. Er übernimmt damit die Führung. Als letzter Springer ist Kamil Stoch an der Reihe. Der Pole springt 130,0 Meter. Damit gewinnt er in Innsbruck und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung!

Eisenbichler landet am Ende auf Platz sechs, Geiger wird 16.

+++++3. Januar 2021+++++

Geiger und Eisenbichler enttäuschen - Stoch führt nach dem ersten Durchgang

Skispringer Karl Geiger hat im Kampf um den Gesamtsieg bei der 69. Vierschanzentournee einen bitteren Rückschlag einstecken müssen. Der Oberstdorfer landete auf dem tückischen Bergisel in Innsbruck im ersten Durchgang nur bei 117,0 m (109,2 Punkte) und verspielte als 30. zur Halbzeit wohl alle Hoffnungen auf den Tourneesieg.

Auch Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam nicht über 120,5 m (119,4) hinaus und verlor als 15. ebenfalls deutlich an Boden. In Führung liegt Kamil Stoch (Polen), der mit einem Sprung auf 127,5 m (131,7) die Führung in der virtuellen Gesamtwertung übernahm.

Norwegens Topstar Halvor Egner Granerud stürzte als 29. mit 116,5 m (111,9) ebenfalls völlig unerwartet ab. Geiger fiel auf den vierten Gesamtrang zurück. Auch Titelverteidiger Dawid Kubacki (126,0 m/126,0) aus Polen zog als Fünfter an Geiger und Granerud vorbei.

Martin Hamann (Aue/130,0 m) qualifizierte sich bei seinem Debüt in Innsbruck indes bei guten Windverhältnissen als bester DSV-Adler als Achter locker für den zweiten Durchgang. Bereits ausgeschieden sind Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) als 34. und Pius Paschke (Kiefersfelden) auf Rang 36.

Eine weitere Enttäuschung erlebte Constantin Schmid (Oberaudorf), der Skiflug-Vizeweltmeister mit dem Team verpasste als 39. wie schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen klar den zweiten Durchgang.

++++++2. Januar 2021+++++

Eisenbichler in Innsbruck-Quali auf Platz vier - Geiger Siebter

Die anfänglichen Probleme im Training konnten Karl Geiger und Markus Eisenbichler schnell weglächeln. Nach einer ordentlichen Qualifikation startet das deutsche Skisprung-Duo mit großen Ambitionen ins Bergiselspringen in Innsbruck an diesem Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). „Der war wichtig“, sagte Weltmeister Geiger, der nach seinem Vierschanzentournee-Auftaktsieg in Oberstdorf als Gesamtzweiter hervorragend auf Kurs liegt. Nach missglückten Trainingssprüngen wurde der Allgäuer in der Quali Siebter, Eisenbichler schaffte es sogar auf Rang vier.

„Passt schon. Guter Sprung“, kommentierte ein erleichterter „Eisei“ im tückischen Auslauf der Schicksalsschanze, die Deutschlands Flieger schon häufiger alle Tournee-Hoffnungen gekostet hatte. „Der Quali-Sprung war deutlich besser als die Trainingssprünge. Der Auftrag war, erstmal gemütlich reinzukommen und die Schanze wieder kennenzulernen“, sagte Eisenbichler. Er war zufrieden.

Der Tournee-Führende Halvor Egner Granerud aus Norwegen gewann mit einem Flug auf 129 Meter die Qualifikation, er gilt als Topfavorit für den Gesamtsieg. Auch Garmisch-Sieger Dawid Kubacki (Dritter) aus Polen und dessen Landsmann Kamil Stoch auf Rang fünf bestätigten ihre starke Form.

Mit der Doppelspitze Geiger/Eisenbichler kann Bundestrainer Stefan Horngacher bestens gelaunt in den dritten Tournee-Wettbewerb gehen. „Wir müssen die Dinge mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen machen. Morgen gilt es, das mit maximaler Überzeugung zu machen“, forderte der Chefcoach aus Tirol. Er sei „zuversichtlich, dass wir ein gutes Resultat sehen“. Auf jener Schanze in Innsbruck hatten Eisenbichler und Geiger bei der WM 2019 im Einzel Gold und Silber geholt. Horngacher sagte, es sei „noch einiges drin“.

Bereits am Vormittag hatte der Coach betont, dass ein Triumph bei der Tournee nicht alleine ausschlaggebend für die Gesamtbilanz sei. „Überhaupt nicht. Wir haben heuer so viele gute Sachen gemacht. Natürlich ist es ein Ziel, die Tournee zu gewinnen. Wenn wir es nicht schaffen, können wir trotzdem erhobenen Hauptes rausgehen“, sagte Horngacher. Falls der ersehnte Gesamtsieg auch 19 Jahre nach Sven Hannawalds Coup nicht gelänge, sei dies „kein Dilemma“.

Hinter Geiger und Eisenbichler hatten die weiteren deutschen Starter am Samstag erneut Probleme. Vor allem Severin Freund und Constantin Schmid erwarten schwere Duelle. Im Gegensatz zu Team-Weltmeister Richard Freitag und Andreas Wellinger dürfen sie aber noch mitspringen. Das Duo hatte Horngacher am Samstagmorgen aus dem Aufgebot gestrichen, weil er sein Team von zwölf auf sechs Athleten reduzieren musste.

+++++2. Januar 2021+++++

Tournee für Freitag und Wellinger beendet

Für Ex-Weltmeister Richard Freitag (Aue) und Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) ist die 69. Vierschanzentournee beendet. Wie erwartet fielen die beiden prominenten deutschen Skispringer der Reduzierung des Tourneeaufgebots von zwölf auf sechs Starter für die Springen in Österreich in Innsbruck am Sonntag und Bischofshofen am Mittwoch zum Opfer.

"Wir wollen keine Unruhe reinbekommen und mit dem Team weitermachen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag.

Freitag hatte zwar beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang erreicht, mit Platz 27 Horngacher aber nicht ausreichend Argumente für eine Nominierung geliefert. Das Tournee-Aus für den formschwachen Wellinger, der nach einer Knie-OP um Anschluss kämpft, war nach dessen Scheitern in der Qualifikation für das zweite Springen praktisch sicher.

Mit nach Innsbruck, wo am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) die Qualifikation für das Bergiselspringen ansteht, fahren somit der Gesamtzweite Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/5.), Martin Hamann (Aue/28.), Pius Paschke (Kiefersfelden/29.), Severin Freund (Rastbüchl/31.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/44.).

Neben Freitag und Wellinger sind aus der nationalen Gruppe für die beiden Heimspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen auch Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Kilian Märkl (Partenkirchen), Luca Roth (Meßstetten) und David Siegel (Baiersbronn) in Österreich nicht mehr dabei.

+++++2. Januar 2021+++++

„Geistertournee“ beschert ARD starke Quote

Das Neujahrsspringen der 69. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen hat der ARD in Coronazeiten eine starke Einschaltquote beschert. 6,30 Millionen Zuschauer schalteten am Freitag zum ersten Durchgang ein (Marktanteil 30,8 Prozent), beim entscheidenden zweiten Durchgang waren sogar 7,34 Millionen (Marktanteil 32,5 Prozent) dabei. Bei Eurosport schalteten zudem weitere 428.000 Zuschauer ein.

Im Vorjahr hatten die ZDF-Übertragung des zweiten Springens 5,96 Millionen Zuschauer verfolgt, was einem Marktanteil von 29,4 Prozent entsprach.

Beim Auftaktspringen in Oberstdorf kam das ZDF am Dienstag auf 5,43 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 25,4 Prozent. Im Vorjahr schalteten bei der ARD 6,03 Millionen Zuschauer (25,2 Prozent) im ersten und 6,24 Millionen (22,9) im zweiten Durchgang ein. Damals fiel der Wettbewerb allerdings auf einen Sonntag.

Bei der 69. Vierschanzentournee sind keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

+++++1. Januar 2021+++++

Pole Kubacki gewinnt das Neujahrsspringen - Geiger Fünfter

Karl Geiger hat beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen den fünften Platz belegt. Der 27 Jahre alte Gewinner des Auftaktspringens in Oberstdorf kämpfte sich am Freitag mit 138 Metern im zweiten Durchgang von Rang 14 noch nach vorne. Den Sieg sicherte sich in überlegener Manier der Pole Dawid Kubacki, der mit 144 Metern im Finale einen Schanzenrekord aufstellte. Zweiter wurde der Norweger Halvor Egner Granerud vor Piotr Zyla aus Polen. In der Gesamtwertung hat Geiger weiter alle Siegchancen, liegt als Zweiter knapp hinter dem Führenden Granerud.