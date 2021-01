Vierschanzentournee im Live-Ticker : Olympiasieger Wellinger hakt die Tournee ab

Andreas Wellinger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Für Andreas Wellinger ist die Vierschanzentournee schon vor der Halbzeit beendet. Der Olympiasieger springt hoffnungslos hinterher, der Weg zurück nach seiner Knie-OP wird lang. In unserem Telegramm halten wir Sie live über die Tournee auf dem Laufenden.

Sein Lächeln hat Andreas Wellinger noch nicht verloren. Zwar ist es hinter dem weißen Mund-Nasen-Schutz schwerer zu erkennen, doch auch nach der nächsten Enttäuschung bei der Vierschanzentournee war der Olympiasieger um Optimismus bemüht. "Es haben viele schon gezeigt, dass man aus solchen Tälern wieder rauskommt. Früher oder später geht der Knoten wieder auf", sagte der Bayer, nachdem er die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verpasst hatte.

Für Wellinger, der seit seinem Kreuzbandriss im Sommer 2019 um den Anschluss kämpft, ist es eine Saison zum Vergessen. Kein einziger Weltcup-Punkt, Platz 46 in Oberstdorf und nun nach der verpassten Quali die Tournee vorzeitig beendet. "Ich bin so realistisch, dass die besten Sechs weiterfahren, und da gehöre ich momentan nicht dazu", sagte der 25-Jährige.

Nach dem Springen auf der Großen Olympiaschanze in Partenkirchen muss Bundestrainer Stefan Horngacher sein Aufgebot von zwölf auf sechs Springer reduzieren. Wellinger wird nicht dabei sein und stattdessen weiter an sich arbeiten. "Teil-Elemente werden besser, aber das Gefühl und die Leichtigkeit fehlen einfach", erklärte er.

Jetzt gehe es darum, "an der Kante den Körper in diese Position zu bringen, damit man weit springen kann". Diese lockeren Sprünge an die Hillsize, die vermisst der ehemalige Vorzeige-Adler: "Es ist einfach schwer im Moment", sagte Wellinger, er müsse "weiter dranbleiben und nichts erzwingen, denn das funktioniert im Skispringen nicht".

Es sind eben nur "Kleinigkeiten", mehr "die Technik" als Kopfsache. Nun muss Wellinger allerdings im Continental Cup sowie im Training an den Schrauben drehen, um wieder im Weltcup mitmischen zu können. "Ich bin überzeugt davon, dass es auch funktioniert", sagte er optimistisch.

Den ungeliebten Umweg über den "COC" musste auch Richard Freitag gehen. Der Ex-Weltmeister hatte sich dort in diesem "sch... Jahr" nur einmal für das Weltcup-Team empfehlen können. "Wir trainieren gerne, aber wir wettkämpfen eigentlich lieber und das hat einfach gefehlt", sagte er.

Bei der Tournee überzeugte der 29-Jährige mit den Plätzen 18 und 22 in den Qualifikationen. Auch Freitag bezweifelte aber eine Nominierung für die beiden restlichen Tournee-Stationen in Innsbruck und Bischofshofen, dafür sei das restliche Team "einfach zu stark".

Er werde nun genauso wie Wellinger schauen, sich im COC zu beweisen. "Man merkt, erst mit den Wettkämpfen komme ich in Fahrt", sagte Freitag und brachte die ganze Misere auf den Punkt: "Es ist zäh, jeder macht mal schwere Zeiten durch."

+++++1. Januar 2021+++++

Skisprung-Duo Geiger & Eisenbichler vor großer Neujahrsprüfung

Die Neujahrswünsche von Deutschlands Top-Skispringer Karl Geiger fallen vergleichsweise bescheiden aus. „Gesundheit, gute Sprünge und ein Lächeln auf dem Gesicht“, sagte der 27 Jahre alte Allgäuer, bevor er sich mit einem letzten Teamdinner auf Abstand aus dem turbulenten Jahr verabschiedete. Im Jahresendspurt 2020 wurde Geiger erst überraschend Skiflug-Weltmeister und dann Vater - er infizierte sich mit dem Coronavirus und kehrte aus der zehntägigen Quarantäne so furios zurück, dass er in seiner Heimat Oberstdorf am Dienstag gleich den Auftakt der 69. Vierschanzentournee gewann.

An diesem Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) geht es mit dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weiter, und Geiger zählt - gemeinsam mit Kumpel Markus Eisenbichler - erneut zum allerengsten Familienkreis. Über die Tournee-Führung nach einer von vier Stationen sagte Geiger: „Das Trikot gefällt mir extrem gut, und ich bin stolz, dass ich mit dem springen darf.“ Neben Eisenbichler werden beim Schanzen-Jahresstart vor allem Polens Kamil Stoch und der norwegische Gesamtweltcup-Führende Halvor Egner Granerud versuchen, es ihm zu entreißen.

Die Große Olympiaschanze kennen die Deutschen zwar so gut wie kaum eine andere Anlage - bei der Tournee gewonnen haben sie dort aber seit 19 Jahren nicht mehr. Damals setzte sich Sven Hannawald durch, der den Wettbewerb nun als ARD-Experte und Co-Kommentator begleitet. Geiger und Eisenbichler, die vor Ausbruch der Corona-Krise stets ein Doppelzimmer teilten, treiben sich gegenseitig an. „Mit dem Karl matche ich mich immer ganz gerne“, sagte Eisenbichler - das sei „mehr so ein miteinander“.

Ordentlich dabei waren die Deutschen in Garmisch recht oft. Alleine in den vergangenen fünf Jahren schafften es Severin Freund (Dritter 2016), Richard Freitag (Zweiter 2018), Eisenbichler (Zweiter 2019) und Geiger (Zweiter 2020) zum Jahresstart aufs Podest. Ob jetzt Geiger oder Eisenbichler die Hauptrolle spielt, ist vollkommen offen. Der Auftaktsieger sagte über den „Eisei“ genannten Kollegen: „Er ist in absoluter Schlagdistanz. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir sind eine geschlossene Speerspitze.“

+++++31. Dezember 2020+++++

Eisenbichler und Geiger überzeugen bei Qualifikation in Garmisch

Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben sich angesichts des öffentlichen Böllerverbots ohne den ganz großen Knaller aus dem alten Skisprung-Jahr verabschiedet, ihre Ambitionen auf einen Traumstart ins neue aber unterstrichen. In einer hochklassigen Qualifikation zum Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen flog ein bärenstarker Eisenbichler auf Platz drei, auch Oberstdorf-Sieger Geiger zeigte als Fünfter keine Schwäche.

"Der Qualisprung war stark, aber ich habe mich heute sehr schwer getan", sagte Eisenbichler vor dem ersten Sport-Highlight des Jahres 2021 am Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport): "Ich hatte so feste Oberschenkel, das Training war ein Krampf. Zum Glück hat die Physiotherapeutin noch geholfen. Bis morgen kriegen wir das in den Griff."

Der 29-Jährige flog auf 135,5 m, vor ihm lagen der Slowene Anze Lanisek (139,0) und der Norweger Halvor Egner Granerud, der zwar mit 143,0 m die mit Anstand größte Weite erzielte, allerdings keinen Telemark setzte. Geiger kam zwar nur auf 132,0 m, hatte aber schwierigere Windbedingungen.

"Es waren Sprünge auf einem guten Niveau. Nicht perfekt, aber das war heute ein gutes Zeichen", sagte der 27-Jährige, der von seinem Kumpel Eisenbichler begeistert war: "Eisei war stark, der kann die Schanze richtig."

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher quittierte den ersten Auftritt seiner Asse in "GAP" zufrieden: "Das waren solide Sprünge, die Qualität ist hoch", sagte der Österreicher und verabschiedete sich mit seinen Jungs in einen ruhigen Jahresausklang. "Es gibt keine Silvesterfeier, sondern gar nichts - wir müssen ja unser Coronakonzept beibehalten."

Im Vorjahr hatte Geiger die Quali gewonnen und im Wettkampf den zweiten Platz belegt. Seit Sven Hannawald am 1. Januar 2002 hat kein deutscher Springer mehr am Gudiberg gewonnen. Hannawald machte fünf Tage später auch den letzten deutschen Gesamtsieg bei der Tournee perfekt.

Neun von zwölf deutschen Springer schafften den Einzug ins Wettkampffeld - allerdings mit großem Abstand zu den beiden Topleuten. Drittbester Deutscher war Richard Freitag auf Platz 21, Severin Freund kam auf Rang 23.

Ausgeschieden ist Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), der nur 53. wurde. Für den Gesamtzweiten von 2017/18, der nach einer Kreuzband-OP um den Anschluss kämpft, dürfte die Tournee damit in Österreich nicht weitergehen. "Ich muss das annehmen, es ist eine schwierige Aufgabe. Früher oder später geht der Knoten auf", sagte der 25-Jährige.

Einen harten Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg ist Geiger derweil los. Der Norweger Marius Lindvik, beim Auftakt in Oberstdorf Dritter und Vorjahressieger in Partenkirchen, kapitulierte am Donnerstag vor heftigen Zahnschmerzen und begab sich in Innsbruck in ärztliche Behandlung. Ohne Start in der Qualifikation darf der 22-Jährige auch im Wettkampf nicht antreten.

Für den nächsten Coronawirbel hatte zuvor Russlands Team gesorgt. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, ist ein russische Athlet im Rahmen der Routinekontrollen in Garmisch-Partenkirchen positiv auf COVID-19 getestet worden und ging ebenso in Quarantäne wie drei weitere Teammitglieder, darunter ein zweiter Springer. Einziger gemeldeter russischer Starter, der in der Qualifikation am Silvestertag nicht antrat, war Daniil Sadrejew.

+++++31. Dezember 2020+++++

Qualifikation in Garmisch

Halvor Egner Granerud haut satte 143 Meter raus - landet dafür aber etwas unsauber. Das kostet am Ende entscheidende Punkte auf Lanisek, bringt den Norweger aber auf Platz zwei. Eisenbichler wird Dritter, Geiger landet auf Platz fünf.

Kamil Stoch übernimmt Platz vier, dann geht Markus Eisenbichler an den Start - und landet nach 135,5 Metern nur knapp hinter Lanisek auf Platz zwei.

Das ist eine Ansage! Anze Lanisek springt mit 139 Metern auf Platz eins - mit 2,5 Punkten Vorsprung auf Kraft.

Karl Geiger springt 132 Meter - das geht weit nach vorne - auf Platz zwei! Stefan Kraft bleibt weiter vorne.

Jetzt der nächste deutsche Starter: Pius Paschke qualifiziert sich mit 123,5 Metern zwar, sortiert sich aber zunächst auf Platz 26 ein.

Guter Sprung von Ryoyu Kobayashi, der sich mit 133 Metern hinter Stefan Kraft vorerst auf Platz zwei einsortiert. Johann Andre Forfang landet ebenfalls 133 Meter und übernimmt kurzfristig den dritten Platz. Der Pole Andrzej Stekala nimmt ihm den mit 130 Metern aber 0,8 Punkten mehr aber kurz darauf wiieder ab.

Durchwachsenes Resultat auch für Constantin Schmid, der mit 124,5 Metern aber sicher die Qualifikation schafft.

Severin Freund holt bei leichtem Rückenwind 127,5 Meter raus. Den Zuschauern wünscht er über die Kamera einen „guten Rutsch“. Auch er darf mit dieser Weite natürlich auch beim Neujahrsspringen an den Start gehen.

Stefan Kraft setzt die neue Bestmarke der bisherigen Qualifikation. Mit 137 Metern und guten Noten steht er vorerst mit großem Vorsprung auf Rang eins.

Derweil bestätigt sich, dass Marius Lindvik definitiv nicht springen wird. Der Norweger kämpft mit starken Zahnschmerzen und wird damit auch beim Neujahrsspringen nicht an den Start gehen können.

Niko Kytösaho aus Finnland liefert eine beachtliche Weite ab und verdrängt Wellinger mit 130 Metern von Platz zwei.

Andreas Wellinger enttäuscht mit 119 Metern, Richard Freitag setzt sich derweil mit 129 Metern vorerst an die Spitze. Wenig später löst ihn der Bulgar Vladimir Zografski mit 133 Metern dort ab.

61 Springer gehen heute in Garmisch an den Start. Elf müssen ausscheiden. Den Anfang für das DSV-Team machen Luca Roth (114 Meter) und Kilian Märkl (117) mit überschaubaren Weiten. Moritz Baer (127,5) und David Siegel (122) können sich dagegen berechtigte Hoffnungen auf einen Platz unter den Top 50 machen.

+++++31. Dezember 2020+++++

Geiger-Rivale Lindvik aus dem Tournee-Rennen

Karl Geiger hat bei der Vierschanzentournee einen Kontrahenten im Kampf um den Gesamtsieg weniger zu fürchten. Der Norweger Marius Lindvik musste wegen heftiger Zahnschmerzen auf einen Start in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verzichten und darf damit auch am Freitag nicht im Wettkampf starten.

Lindvik, der beim Auftakt hinter Geiger und dem Polen Kamil Stoch Dritter geworden war, befand sich am Donnerstag nach Angaben des norwegischen Verbands auf dem Weg zu einem Zahnarzt in Innsbruck. Im Vorjahr hatte der 22-Jährige in der Tournee-Gesamtwertung Platz zwei hinter dem polnischen Sieger Dawid Kubacki und vor Geiger belegt.

+++++31. Dezember 2020+++++

So geht es für die DSV-Springer in Garmisch weiter

Pünktlich zum 31. Dezember richtet sich der Blick der Skispringer auf Garmisch-Partenkirchen. Beim Neujahrsspringen siegte vor 19 Jahren letztmals ein Deutscher. Zwei Freunde haben gute Chancen, die Serie zu beenden.

Der Anfang ist gemacht, nun will das erfolgreiche deutsche Skisprung-Duo bei der Vierschanzentournee nachlegen. Oberstdorf-Sieger Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind vor der zweiten Station des Schanzen-Spektakels in Garmisch-Partenkirchen hervorragend im Rennen.

Geiger ist nach seinem Heim-Triumph in Oberstdorf der Gejagte, auf den sich an der Großen Olympiaschanze alle Augen richten werden. Eisenbichler befindet sich als Fünfter in Lauerstellung. Vor dem traditionellen Neujahrsspringen steht an diesem Donnerstag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) die Qualifikation an.

„Wir sind gut aufgestellt, wir schauen vorwärts“, sagte Geiger. Auch am Ruhetag zwischen den beiden deutschen Tournee-Orten war ihm die Freude über seinen Coup noch anzusehen. „Ich kann jetzt bloß so strahlen wie die Sonne“, sagte der Allgäuer bei bestem Wetter vor herrlicher Bergkulisse in einer Videobotschaft und lächelte dabei.

Fahrt nach Garmisch, Corona-Test und Krafttraining - so lautete das Programm für die deutschen Springer vor der nächsten Flugshow. „Garmisch mag ich auch immer extrem gerne“, sagte Eisenbichler und machte den deutschen Fans Hoffnung: „Die zwei Schanzen kommen uns immer sehr gut entgegen – Oberstdorf und Garmisch.“