Vierschanzentournee im Live-Ticker : Oberstdorf-Sieger Geiger erinnert sich an Zeit als Fahnenkind

Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Bei der 69. Vierschanzentournee soll endlich wieder ein deutscher Gesamtsieg gelingen. Karl Geiger hat den Auftakt in Oberstdorf gewonnen. In unserem Telegramm halten wir Sie live über die Tournee auf dem Laufenden.

Nach dem Premierensieg in seinem Heimatort Oberstdorf hat sich Deutschlands Top-Skispringer Karl Geiger an seine Kindheit erinnert. „Als kleiner Junge stand ich unten an der Schanze und bewunderte die Springer während der Tournee. Bei der WM 2005 durfte ich als Fahnenkind dabei sein“, schrieb Geiger, nachdem er am Dienstag das Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee gewonnen hatte. Damals sei es auch okay gewesen, „die Fahne aus Kasachstan zu tragen, obwohl man natürlich viel lieber die deutsche gehabt hätte“. Diesmal trug er im coronabedingt leeren Skisprungstadion am Schattenberg keine Fahne, sondern den silbernen Siegerpokal.

„Und nun steh ich hier und gewinne in diesem Stadion... Zuhause! Es ist ein unbeschreibliches Gefühl! Ein Heimsieg, den ich mir immer erträumt habe“, schrieb Geiger in den sozialen Netzwerken weiter. Knapp 16 Jahre nach den bislang letzten Titelkämpfen in Oberstdorf steht ab 23. Februar 2021 die nächste Nordische Ski-WM im Allgäu auf dem Programm. Skiflug-Weltmeister und Tournee-Auftaktsieger Geiger wird dann zum engsten Favoritenkreis zählen.

+++++29. Dezember 2020+++++

Karl Geiger siegt in Oberstdorf - Marku Eisenbichler nach Aufholjagd noch Fünfter

Überflieger Karl Geiger hat den deutschen Adlern einen Traumstart in die 69. Vierschanzentournee beschert. Mit seinem Heimsieg vor gespenstischer Kulisse auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf verschaffte sich der nervenstarke Lokalmatador eine ausgezeichnete Position im Kampf um den Gesamtsieg.

Auch Weltmeister Markus Eisenbichler hielt seine Tournee-Hoffnungen mit einer grandiosen Aufholjagd im zweiten Durchgang als Fünfter am Leben. Für die DSV-Springer war es der erste Auftaktsieg seit Severin Freund vor fünf Jahren. Topfavorit Halvor Egner Granerud musste sich mit Platz vier begnügen, sein Landsmann Robert Johansson verpasste gar den zweiten Durchgang.

Skiflug-Weltmeister Geiger (291,1 Punkte), der vor zwei Wochen noch positiv auf das Coronavirus getestet worden war, überzeugte mit Flügen auf 127,0 m und 136,5, m und blieb damit vor Kamil Stoch (Polen/288,3) und Marius Lindvik (Norwegen/285,2). Der Jubel der sonst 27.000 Fans in der Arena blieb allerdings aus, stattdessen feierte "Karle" seinen ersten Sieg vor tausenden Pappkameraden auf den Tribünen.

Eisenbichler verpatzte indes seinen ersten Durchgang mit einer Weite von 118,0 m und Platz 27 völlig, musste nach einem Satz auf 142,0 m seine Hoffnungen auf den Tourneesieg am noch nicht begraben. "Yesss, boom!", schrie "Eisei" erleichtert in die Kameras.

Nach seinem Flug, der nur 1,5 m unter dem Schanzenrekord blieb, war Eisenbichler sichtlich erleichtert. "Der Flug war Hammer, echt geil", sagte der Bayer im ZDF. Mit Blick auf den Gesamtsieg rechnet er sich noch Chancen aus: "Es ist eng, ich muss dranbleiben."

Bundestrainer Stefan Horngacher hatte zunächst gemischte Gefühle. "Es war ein ziemlich ernüchternder erster Durchgang für uns, aber wir haben einen ganz vorne dabei", sagte der Österreicher.

Die polnischen Mitfavoriten landeten nach der 24 Stunden langen Corona-Posse geschlossen im Spitzenfeld. Neben Stoch überzeugte auch Andrzej Stekala als Siebter, Titelverteidiger Dawid Kubacki belegte Rang 15 "Es ist die Zeit der Wunder", hatte Stoch zuvor auf Instagram geschrieben.

Am Montag waren die Polen von der Qualifikation in Oberstdorf ausgeschlossen worden, nachdem ihr Springer Klemens Muranka positiv getestet worden war. Nach wiederholten negativen Tests bei Muranka und seinen Teamkollegen gab es dann doch das "Go", das Quali-Ergebnis wurde gestrichen, alle 62 Springer durften antreten.

Die deutschen Springer konnten die Gunst der Stunde nicht nutzen, einzig Ex-Weltmeister Severin Freund sammelte neben geiger und Eisenbichler als 25. noch Punkte. Die weiteren DSV-Athleten um Pius Paschke, Constantin Schmid und Martin Hamann verpassten bei Rückenwind die Entscheidung der Top 30 genauso wie die Sorgenkinder um Team-Weltmeister Richard Freitag und Olympiasieger Andreas Wellinger.

Am Mittwoch reist der Tournee-Tross nach Garmisch-Partenkirchen, wo am Donnerstag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) die Qualifikation zum zweiten Tourneespringen am Neujahrstag ansteht.

Auftaktspringen in Oberstdorf im Liveticker

2. Durchgang:

Vor Karl Geiger wird der Aufwind nun zu stark. Der Führende muss runter vom Startbalken. Schnee fällt in die Spur, deswegen wird erstmal ein Vorspringer als „Schneeräumer“ runtergelassen. Markus Eisenbichler fiebert unten mit. Der Wind ist gut. Geiger landet auf der grünen Linie für die Führung bei 136,5 Metern! Das wird spannend. Die Landung war gut, die Punkte dafür sind es auch. Es reicht zum Sieg.

Philipp Aschenwald fällt zurück. Doch der Überraschungsspringer aus dem Vorjahr, Marius Lindvik, kommt auf 135,5 Meter. Platz zwei!

Kamil Stoch hat die Chance für die Polen genutzt. Der Olympiasieger ist zurück im Geschäft um den Gesamtsieg und geht mit 132,5 Metern in Führung. Er liegt 8,2 Punkte vor Granerud.

Österreichs Stefan Kraft freut sich über zwei gute Sprünge. Mit 125 Metern fällt er aber auf Rang drei zurück.

Jan Hörl (Österreich) und Keiichi Sato (Japan) können Granerud und Eisenbichler mit weniger Anlauf nicht gefährlich werden.

Granerud erwischt keinen perfekten Sprung und muss kämpfen. Der Weltcupführende kommt dennoch auf 131 Meter und geht damit an Eisenbichler vorbei. Die beiden kämpfen schon die gesamte Saison über um Siege. Der Norweger nimmt etwas mehr als fünf Punkte Vorsprung vor dem Deutschen mit zum Neujahrsspringen.

Domen Prevc helfen die Bonuspunkte bei 126,5 Metern nicht zur Führung.

Jetzt kommen die besten zehn Skispringer des ersten Durchgangs. Aber vorher verkürzt die Jury in Oberstdorf den Anlauf. Die Springer bekommen nun also Bonuspunkte, weil sie weniger Anlauf und damit weniger Geschwindigkeit haben.

Auch Titelverteidiger Dawid Kubacki kann sich nach seinem nicht so starken ersten Sprung nicht verbessern. Der Sprung geht nur auf 126,5 Meter. Der Pole fällt erstmal sogar auf Rang sechs zurück. Die Springer haben alle ähnliche oder bessere Bedinungen als Eisenbichler bei seinem Riesensatz.

Der Tourneesieger von 2018/19 Ryoyu Kobayashi aus Japan kommt einfach nicht in Topform und fällt mit seinen 128 Metern hinter Eisenbichler zurück. 20 Springer sind durch.

Auch wenn der Vorsprung aus dem ersten Durchgang auf Eisenbichler nun mit jedem Springer größer wird, beißen sich die Kollegen die Zähne an seiner Führung aus. Auch Österreichs Daniel Huber kommt nicht vorbei.

Der Sprung von Cene Prevc sieht gut aus. Aber er kommt nur auf 128,5 Meter und fällt etwas zurück.

Anze Lanisek hätte mit dem Sprung Markus Eisenbichler vom ersten Platz verdrängen können. Doch dem Slowenen rutscht nach der Landung auf 135,5 Meter der Ski weg und er verschenkt viele Haltungspunkte. Damit ist er vorerst Dritter.

Norwegens Daniel-Andre Tande enttäuscht und landet hinter Eisenbichler, Peter Prevc und Zyla.

Thomas Lackner ist die Überraschung bei den Österreichern und springt auch jetzt wieder stark. Er jubelt über 128 Meter. Allerdings auch wieder bei besserem Wind, was ihm Minuspunkte einbringt.

Solide Leistung auch von Severin Freund mit 126 Metern. Er wird ein paar Plätze verlieren.

Piotr Zyla gelingt der Konter nach dem verpatzten ersten Sprung nicht so gut. Der Pole landet bei 129 Metern.

Wahnsinns-Sprung von Markus Eisenbichler! Er nutzt den 2. Durchgang, um zu zeigen was er kann. Mit einem kräftigen Absprung bei mehr Anlauf kommt er wunderbar in die Flugposition und fliegt an den Schanzenrekord ran. Mit 142 Metern dürfte er sich noch ein ganzes Stück nach vorne springen.

Junshiro Kobayashi eröffnet das Finale in Oberstdorf mit 122,5 Metern. Auch Markus Eisenbichler wird gleich schon dran sein.

1. Durchgang: Schon viele Favoriten ausgeschieden oder chancenlos

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hat beim Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee in Oberstdorf den Sieg vor Augen. Der Lokalmatador übernahm bei seinem Comeback nach überstandener Corona-Infektion im ersten Durchgang mit einem Flug auf 127,0 m die Führung.

Weltmeister Markus Eisenbichler (118,0 m) landete dagegen nur auf Platz 27, Topfavorit Halvor Egner Granerud (Norwegen) ist Neunter. In den zweiten Durchgang schaffte es von den zwölf deutschen Springern nur noch Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) auf Rang 24.

Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf) und Martin Hamann (Aue) verpassten die Entscheidung der Top 30 genauso wie die sechs Springer der deutschen B-Gruppe um Team-Weltmeister Richard Freitag (Aue), Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), David Siegel (Baiersbronn), Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Luca Roth (Meßstetten) und Kilian Märkl (Partenkirchen).

Insgesamt durften alle 62 Springer an der Entscheidung teilnehmen. Die zuvor wegen eines positiven Coronatests ausgeschlossenen polnischen Springer hatten nach negativen Befunden kurzfristig die Starterlaubnis erhalten.

Halvor Egner Granerud kann sich ebenfalls nicht absetzen und den Bedingungen trotzen. 122 Meter des Norwegers reichen immerhin zu Rang neun nache dem 1. Durchgang. Karl Geiger geht damit als Führender in den 2. Durchgang.

Markus Eisenbichler kommt mit den Bedingungen nicht zurecht. Die Deutsche Tournee-Hoffnung rettet sich mit 118 Metern gerade so in den 2. Durchgang. Das dürfte es mit dem Gesamtsieg schon gewesen sein.

Norwegen muss sich vo seinem ersten Titelkandidaten verabschieden. Robert Johansson scheidet aus.

Auch Polens Piotre Zyla hatte sich was für die Gesamtwertung ausgerechnet. Die Bedingungen sind unverändert. Zyla kann damit nicht so gut umgehen, wie Geiger. 119,5 Meter.

Der Sprung von Pius Paschke sieht nicht so locker aus wie zuletzt und dann kommt er auch nur auf 116,5 Meter und ist damit schon raus aus dem Wettkampf. Schade! Damit sind auch seine Außenseiterchancen auf einen Platz unter den Besten bei der Tournee dahin.

Der Österreicher Daniel Huber (121 Meter) und Titelverteidiger Dawid Kubacki zeigen jeweils nicht so perfekte Sprünge. Kubacki landet bei 122 Metern und damit schon zehn Punkte hinter Geiger.

Polens Olympiasieger Kamil Stoch springt zwar nicht so stark wie Geiger, kann aber mit 125 Metern auch vorne mithalten.

Karl Geiger springt kräftig ab, kommt bei viel Rückenwind trotzdem auf eine gute Höhe und zieht den Sprung auf 127 Meter. Mit den Bonuspunkten für den schlechten Wind reicht das für den Deutschen die Führung.

Marius Lindvik zeigt trotz schwieriger Bedingungen einen herausragenden Sprung auf 126,5 Meter. Damit geht er zunächst sogar in Führung.

Johann-André Forfang dürfte sich das auch anders vorgestellt haben. Er landet bei 118 Metern und ist erstmal 23.

Das dürfte es für Martin Hamann gewesen sein. Der Deutsche hat große Schwierigkeiten und landet bei 114 Metern. Damit ist er schon jetzt nur 29. Die besten 30 kommen nur ins Finale.

Bei dem aktuellen Rückenwind ist es für die Springer schwierig auf Weite zu kommen, wenn sie den Absprung nicht perfekt treffen. Und so kommt auch der in dieser Saison bisher starke Mackenzie Boyd-Clowes aus Kanada nur auf 115,5 Meter, weil er am Schanzentisch zu spät abspringt.

Und auch für Deutschlands Constantin Schmid wird es mit nur 119 Metern überraschend eng für den 2. Durchgang. Der junge Deutsche hatte viel Rückenwind, aber auch die Bonuspunkte retten ihn nicht.

Ui, Michael Hayböck trifft den Absprung nicht und kommt dann nicht mehr richtig in den Flug. Er landet schon bei 112,5 Metern. Damit ist der Österreicher, der sich zuletzt wieder an die Weltspitze herangearbeitet hatte, raus.

Auch für den deutschen Severin Freund wäre das Weiterkommen derzeit schon ein Erfolg. Der Sprung sieht eigentlich gut aus. Dennoch landet er schon bei 123 Metern und muss hoffen, dass das noch fürs Finale reicht.

Der dritte und älteste der Prevc-Brüder findet nicht in eine stabile Flugposition. Der frühere Gesamtweltcupsieger Peter Prevc muss sich mit 123 Metern hinter seinen Brüdern einreihen.

Polens Klemens Muranka musste in den letzten Tagen mit seinem erst positiven und dann doch negativem Corona-Test einiges mitmachen. Das muss er nun vergessen und sich auf den Sprung konzentrieren. Er kommt auf 122 Meter und muss zittern, ob es für das Finale in Oberstdorf reicht.

Philipp Aschenwald bestätigt seine Leistung aus der gestrigen Qualifikation, die er gewonnen hatte. Er geht mit 130 Metern in Führung. Drei Österreicher liegen nun vorne.

Cene Prevc springt nicht ganz so gut wie sein jüngerer Bruder. Aber auch für ihn sollte es mit 125 Metern für den 2. Durchgang reichen.

Domen Prevc zieht die Ski ganz nah zum Körper und kommt in einer wunderbare Flugposition. Damit fliegt der Slowene auf 129 Meter und vorerst Platz drei hinter den beiden Österreichern. Der junge Springer scheint zu nach und nach wieder zu der Form aus seinem Überflieger-Jahr zurückzufinden.

Giovanni Bresadola hatte gestern einen überraschend guten Sprung gezeigt. Nun läuft der Sprung des 19-jährigen Italieners gar nicht. Mit 107 Metern ist er wohl raus.