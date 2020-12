Vierschanzentournee im Telegramm : Polnische Skispringer dürfen in Oberstdorf starten - K.o.-Modus entfällt

12 Bilder Tipps für die K.o.-Duelle der deutschen Springer in Oberstdorf

Düsseldorf Bei der 69. Vierschanzentournee soll endlich wieder ein deutscher Gesamtsieg gelingen. Markus Eisenbichler und Karl Geiger gehen als Favoriten in die Tournee. Ab jetzt geht es in Oberstdorf um den Titel. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Qualifikation auf dem Laufenden.

Polens Skispringer dürfen nun doch am Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee teilnehmen. Dies teilten die Organisatoren und der Weltverband FIS am Dienstagmorgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Zuvor war bei den Polen eine weitere Testreihe auf das Coronavirus negativ ausgefallen. Titelverteidiger Dawid Kubacki und der zweimalige Tourneesieger Kamil Stoch können damit am Dienstagnachmittag in den Wettkampf starten.

"Wir sind ausgesprochen glücklich über die guten Nachrichten der negativen Testergebnisse und der damit verbunden Startfreigabe für das polnische Team. Wir haben deshalb auch die Entscheidung getroffen, den ersten Durchgang heute mit dem gesamten Feld zu starten und die Qualifikation von gestern nicht zu werten", erklärte FIS-Renndirektor Sandro Pertile.

Die Polen waren am Montag von der Qualifikation in Oberstdorf ausgeschlossen worden, nachdem ihr Springer Klemens Muranka positiv getestet worden war. Daraufhin stufte das Gesundheitsamt OberallgäuMurankas Teamkollegen als Personen der "Kontaktgruppe 1" ein und verhängte eine Quarantäne. Nach wiederholten negativen Tests bei Muranka und seinen Teamkollegen wurde diese nun aufgehoben.

"Mit Vorliegen der sämtlich negativen Befunde ist die polnische Nationalmannschaft damit aus behördlicher Sicht sofort wieder freigegeben. Das Gesundheitsamt steht mit der Mannschaft in Kontakt und hat diese zu sinnvollen und notwendigen Schutzmaßnahmen beraten", sagte Dr. Ludwig Walters, Medizinaldirektor des Gesundheitsamts Oberallgäu.

Worst-Case-Szenario abgewendet

Durch die Entscheidung, die Polen nun doch starten zu lassen, ändert sich der Wettkampfmodus am Dienstag. Statt der K.o.-Duelle der besten 50 Springer im ersten Durchgang findet nun um 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport) ein erster Durchgang mit allen 62 Sportlern statt. Der K.o.-Modus entfällt. Zwei Stunden vor dem Wettkampf wurde eine Trainingsrunde für die Polen ins Programm genommen, um 15 Uhr findet ein Probedurchgang statt. Damit verliert das Auftaktspringen zwar seinen besonderen Reiz, der im K.o.-Modus liegt, aber das Szenario, dass drei Topspringer bereits vor dem Start raus sind und keine Chance mehr auf den Gesamtsieg haben, ist abgewendet.

+++++28. Dezember 2020+++++

Halvor Egner Granerud in Qualifikation deutlich vor Markus Eisenbichler

Der Österreicher Philipp Aschenwald hat die Qualifikation zum Auftakt-Skispringen der Vierschanzentournee gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Montag in Oberstdorf bei sehr schwierigen Bedingungen mit starkem Schneefall mit einem Sprung auf 128,5 Meter vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Slowenen Cene Prevc durch.

Karl Geiger, der nach einer Corona-Infektion gerade noch rechtzeitig aus der Quarantäne zurückgekehrt war, belegte auch wegen des Wetters als bester Deutscher den 14. Platz. Markus Eisenbichler landete auf Rang 25. Sportlich hatte die Qualifikation wegen der sehr unterschiedlichen Bedingungen für die Sportler nur einen geringen Wert.

Neben Geiger und Eisenbichler qualifizierten sich neun weitere Athleten aus dem deutschen Team für die K.o.-Duelle der besten 50 Springer am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Mit dabei sind unter anderen auch Pius Paschke, Severin Freund, Martin Hamann, Constantin Schmid, Richard Freitag und Andreas Wellinger. Schon vor der Qualifikation war das polnische Team um den Titelverteidiger Dawid Kubacki nach einem positiven Corona-Test vom Wettkampf ausgeschlossen worden.

+++++28. Dezember 2020++++

Qualifikation zum Auftaktspringen in Obsterdorf

Alle Infos zur Quali:

Topfavorit Halvor Egner Granerud ist ebenfalls sicher unten und mit 122 Metern weiter als Eisenbichler. Er wird dank der Windpunkte sogar Zweiter der Quali, hinter dem Österreicher Aschenwald.

Markus Eisenbichler muss warten und dann doch schnell wieder auf den Balken. Er springt kräftig ab, landet im tiefen Schnee sicher bei 114 Metern. Er ärgert sich dezent. Das ist Rang 24 Morgen sollte es bei hoffentlich besseren Bedingungen auch besser laufen.

Sloweniens Anze Lanisek und Norwegens Robert Johannson machen es bei Seitenwindbesser und sind mit knapp über 120 Metern locker weiter.

Mitfavorit Yukiya Sato landet schon bei 99,5 Metern. Unter normalen Bedingungen würde das nicht zur Qualifikation reichen. Doch von normalen Bedingungen kann heute in Oberstdorf nicht die Rede sein. Dank massig Windbonuspunkten ist er dabei - genaus wie der Deutsche Pius Paschke, der bei Rückenwind zudem keinen guten Sprung erwischt und dennoch auf 99,5 Meter kommt.

Karl Geiger muss wieder runter vom Startbalken und dann warten. Am schlechten Wind ändert die Pause nichts. Der Deutsche ist sehr langsam im Anlauf und fliegt mit niedriger Höher am Hang entlang. Er landet bei 114 Metern. Damit ist er sicher dabei morgen.

Die Norweger Johann-André Forfang und Marius Lindvik kommen bei Rückenwind ebenfalls nicht auf große Weiten. Forfang rettet sich auf 106,5 Meter, Lindvik auf 110,5 Meter. Das reicht heute aber für die Qualifikation.

Martin Hamann muss lange warten und bei schlechtem Wind starten. Er landet bei 108,5 Metern. Da hatte er sich mehr erhofft. Bei den Bedinungen sollte man die Leistung aber nicht überbewerten. Morgen ist er dabei.

Der Grand-Slam-Sieger von 2018/19, Ryoyu Kobayashi, zeigt wieder keinen Weltklasse-Sprung. Für die Qualifikation reicht es aber ohne Probleme.

Der Wind dreht an der Schattenbergschanze in Oberstdorf ordentlich. Das Springen muss immerwieder unterbrochen werden. Der Anlauf muss zudem von Schnee befreit werden. Außerdem sollen einigermaßen gleiche Windverhältnisse gewährleistet werden.

Der Kanadier MacKenzie Boyd-Clowes muss bei ganz schlechten Windverhältnissen los und landet dann mit 99,5 Metern auch vor der 100-Meter-Mark. Dank der vielen Bonunspunkte für den schlechten Wind schafft er es dennoch in den Wettkampf.

Constantin Schmid findet auch in Oberstdorf nicht zu seiner ganz guten Form, die er zum Saisonstart hatte. Der Deutsche erwischt keinen perfekten Sprung, ist aber dennoch qualifziert.

Österreichs Michael Hayböck ist ebenfalls dabei.

Severin Freund gehört zu den deutschen Sorgenkindern. Er hat etwas Mühe in die passende Sprunghaltung zu kommen, schafft es mit 116,5 Metern aber klar in den 1. Durchgang. Auch Österreichs Thomas Lackner ist dabei. Er war sehr spontan ins Team gekommen.

Neben Stefan Kraft aus Österreich sind inzwischen übrigens auch die Deutschen Richard Freitag, Andreas Wellinger und David Siegel qualifiziert.

Der Wind hat wieder auf Rückenwind gedreht. Der Österreicher Philipp Aschenwald kommt dennoch auf 128,5 Meter.

Artti Aigro aus Estland erwischt eine Phase mit viel Aufwind und setzt sich mit 123,5 Metern vorerst an die Spitze.

Domen Prevc (117,5 Meter) und sein Bruder Cene (122) aus Slowenien kommen mit souveränen Sprüngen in den 1. Durchgang am Dienstag. Auch taliens Giovanni Bresadola ist locker dabei beim Auftaktspringen.

Jan Hörl aus Österreich reichen 113 Meter ebenfalls zur direktem Qualifikation.

Der Österreicher Stefan Kraft ist nach seiner Corona-Infektion und Rückenproblemen wieder fit. Allerdings kann er noch keinen Topsprung zeigen. Er hat mit der Spur und dem Schnee zu kämpfen. 116,5 Meter reichen aber erstmal zur Führung und damit auch zum Weiterkommen.

Richard Freitag, der im Weltcup in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz kam, kann sich im Vergleich zum Training steigern und landet bei 119 Metern. Das sollte locker für den 1. Durchgang morgen reichen.

Olympiasieger Andreas Wellinger ist ebenfalls nicht in Form. Er dürfte sich mit seinem Sprung nun aber für den Wettbewerb qualifizieren.

David Siegel kommt auf 110 Meter. Er kehrt nach seinem Kreuzbandriss in diesem Winter zurück auf die Schanze und ist noch nicht in Topform. In Oberstdorf tritt er in der sogenannten nationalen Gruppe an.

+++++28. Dezember 2020+++++

Auch ohne Zuschauer - ganz Oberstdorf fiebert mit Karl Geiger

Wer über die B19 in den südlichsten Zipfel Deutschlands fährt und dann durch die Gassen Oberstdorfs spaziert, der kommt nicht am Namen Geiger vorbei. Wobei: Eigentlich kommt er ständig an ihm vorbei. Gefühlt jedes dritte Firmen- und Klingelschild trägt ihn, der Geiger-Zähler schlägt quasi ständig aus. Und den berühmtesten Träger dieses hier so weit verbreiteten Namens ehrt ein riesiges neues Plakat am Ortseingang: "Karl Geiger - Skiflug-Weltmeister". Nur damit es jeder weiß.

"Ich bin hier tief verwurzelt. Ich bin in Oberstdorf geboren und aufgewachsen. Das ist Heimat für mich", sagt der Urbayer Geiger, wenn er über die Marktgemeinde am Fuße des mächtigen Nebelhorns spricht. Genau dort, vor der eigenen Haustür, startet die deutsche Skisprung-Hoffnung beim ersten Springen am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) als Mitfavorit in die 69. Vierschanzentournee.

Schon als Kind stand Geiger an der über Oberstdorf thronenden Schanze am Schattenberg, als sein Idol Martin Schmitt zum Sieg flog. Heute bewundern die Oberstdorfer ihren "Karle", wenn der unnachahmlich abhebt - in Coronazeiten allerdings am heimischen TV anstatt wie gewohnt als große Fan-Kolonie im 27.000 Zuschauer fassenden, diesmal aber gähnend leeren Stadion.

Doch auch auf Distanz kann sich Geiger auf seine Oberstdorfer verlassen. Als er im September im kleinen Kreis seine Franziska heiratete und als er vor zwei Wochen erstmals Vater wurde, freute sich die ganze Gemeinde mit. Und als Geiger kurz darauf nach seinem positiven Coronatest Quarantäne-Frust hatte, konnte er ebenso auf das so wichtige soziale Netz zählen: "Meine Eltern und Freunde sind für uns einkaufen gegangen und haben mir eine Hantelstange und Balancebretter vor die Tür gestellt", sagt Geiger durchaus stolz.

So viel Unterstützung will er zurückzahlen, möglichst mit dem ersten deutschen Sieg am Schattenberg seit Severin Freund 2015, dem ersten Erfolg eines Einheimischen seit 1959, als der heute 88-jährige Max Bolkart das Auftaktspringen und danach auch die Tournee gewann.

"Dem Karl ist generell alles zuzutrauen", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher: "Karl wirkt immer so ruhig. Er weiß: Nur, wenn er in der Ruhe ist und nicht aus der Emotion raus handelt, dann kann er seine Leistung bringen."

In Ruhe hat auch Geiger seine Karriere aufgebaut, jedes Jahr brachte bislang eine Steigerung: Mit 19 debütierte er 2012 im Weltcup und erreichte die Top 10, mit 22 landete er erstmals auf dem Podium, mit 25 feierte er seinen ersten Weltcup-Sieg, wenige Monate später wurde er in Seefeld Team-Weltmeister und nun - mit 27 - Skiflug-Weltmeister. "Das ist eine unglaublich tolle und jahrelange Entwicklung", sagt Ex-Bundestrainer Werner Schuster, der Geiger bis 2019 durch diese Entwicklung begleitete.

Doch Geigers Reise ganz nach oben könnte sich in diesem Winter spektakulär fortsetzen, und das vor der eigenen Haustür: Keine zwei Monate nach der Tournee beginnt in Oberstdorf die Nordische-WM, und da könnte "Karle" endgültig zum berühmtesten "Sport-Geiger" seiner Heimatstadt werden - auch wenn es in Vinzenz Geiger einen Kombinations-Olympiasieger gibt: "Mit dem bin ich aber allenfalls um viele Ecken verwandt."

+++++28. Dezember 2020+++++

Positiver Corona-Test bei Betreuer des deutschen Teams

Ein Betreuer des Deutschen Skiverbandes (DSV) ist vor dem Auftakt der 69. Vierschanzentournee positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verband am Montag mitteilte, legte "ein Mitglied des erweiterten Betreuerkreises der Nationalen Gruppe" beim Check-in-Verfahren in die Sicherheitsblase in Oberstdorf einen positiven Test ab. Aufgrund des Hygienekonzeptes des DSV sind Athleten und Trainer nicht betroffen, der Tournee-Start ist damit nicht in Gefahr.

Der Betreuer sei wieder abgereist, hieß es in der Mitteilung: "Gemäß den Regularien des Veranstalters, des zuständigen Gesundheitsamtes und dem medizinischen Stab des Deutschen Skiverbandes wurden sofort alle notwendigen Schutz-Maßnahmen ergriffen."

Wenige Stunden zuvor war das komplette polnische Skisprung-Team nach dem positiven Coronatest von Klemens Muranka ausgeschlossen worden.

+++++28. Dezember 2020+++++

Schock für polnisches Team - Dawid Kubacki und Kamil Stoch dürfen nicht starten

Die Vierschanzentournee startet ohne den polnischen Titelverteidiger Dawid Kubacki, Olympiasieger Kamil Stoch und dessen Teamkollegen. Nach einem positiven Corona-Test von Klemens Muranka wurde die gesamte Skisprung-Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen, wie die Organisatoren am Montag, wenige Stunden vor der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf, bekanntgaben.