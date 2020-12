Vierschanzentournee im Live-Ticker : DSV-Adler Schmid und Österreichs Hayböck mit schwachen Sprüngen

Stefan Kraft. Foto: AP/Matthias Schrader

Düsseldorf Bei der 69. Vierschanzentournee soll endlich wieder ein deutscher Gesamtsieg gelingen. Markus Eisenbichler und Karl Geiger gehen als Favoriten in die Tournee. Ab jetzt geht es in Oberstdorf um den Titel. In unserem Telegramm halten wir Sie live über das Auftaktspringen auf dem Laufenden.

+++++29. Dezember 2020+++++

Auftaktspringen in Oberstdorf im Liveticker

Und auch für Deutschlands Constantin Schmid wird es mit nur 119 Metern überraschend eng für den 2. Durchgang. Der junge Deutsche hatte viel Rückenwind, aber auch die Bonuspunkte retten ihn nicht.

Ui, Michael Hayböck trifft den Absprung nicht und kommt dann nicht mehr richtig in den Flug. Er landet schon bei 112,5 Metern. Damit ist der Österreicher, der sich zuletzt wieder an die Weltspitze herangearbeitet hatte, raus.

Auch für den deutschen Severin Freund wäre das Weiterkommen derzeit schon ein Erfolg. Der Sprung sieht eigentlich gut aus. Dennoch landet er schon bei 123 Metern und muss hoffen, dass das noch fürs Finale reicht.

Der dritte und älteste der Prevc-Brüder findet nicht in eine stabile Flugposition. Der frühere Gesamtweltcupsieger Peter Prevc muss sich mit 123 Metern hinter seinen Brüdern einreihen.

Polens Klemens Muranka musste in den letzten Tagen mit seinem erst positiven und dann doch negativem Corona-Test einiges mitmachen. Das muss er nun vergessen und sich auf den Sprung konzentrieren. Er kommt auf 122 Meter und muss zittern, ob es für das Finale in Oberstdorf reicht.

Philipp Aschenwald bestätigt seine Leistung aus der gestrigen Qualifikation, die er gewonnen hatte. Er geht mit 130 Metern in Führung. Drei Österreicher liegen nun vorne.

Cene Prevc springt nicht ganz so gut wie sein jüngerer Bruder. Aber auch für ihn sollte es mit 125 Metern für den 2. Durchgang reichen.

Domen Prevc zieht die Ski ganz nah zum Körper und kommt in einer wunderbare Flugposition. Damit fliegt der Slowene auf 129 Meter und vorerst Platz drei hinter den beiden Österreichern. Der junge Springer scheint zu nach und nach wieder zu der Form aus seinem Überflieger-Jahr zurückzufinden.

Giovanni Bresadola hatte gestern einen überraschend guten Sprung gezeigt. Nun läuft der Sprung des 19-jährigen Italieners gar nicht. Mit 107 Metern ist er wohl raus.

Jan Hörl ist noch etwas besser als sein Landsmann Kraft: 129 Meter seine Weite. Allerdings bekommt er weniger Pluspunkte für die Windkompensation und bleibt knapp hinter Kraft.

Der Österreicher Stefan Kraft gilt nach seiner überstandenen Coronaerkrankung nicht mehr als Topfavorit. Bei leichtem Rückenwind zieht er den Sprung dennoch weit hinunter. Kraft geht mit 126,5 Metern erstmal in Führung.

Routinier Simon Ammann ist schon lange nicht mehr in Topform. Hier gelingt dem Schweizer aber ein solider Sprung auf 122 Meter.

Dass es weiter gehen kann, zeigt Vladimir Zografski. Der Bulgare geht mit 126 Metern vorerst in Führung und dürfte sicher im Finale sein.

Richard Freitag hatte gestern einen guten Sprung gezeigt. Im Wettkampf heute fällt er wieder in alte Muster zurück und kommt so nur auf 118,5 Meter. Da wird er ums Weiterkommen zittern müssen.

Olympiasieger Andreas Wellinger tut sich weiter schwer. Der Deutsche erwischt erneut keinen guten Sprung und landet bei 115 Metern. Das dürfte für den 2. Durchgang nicht reichen.

David Siegel ist nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison nun wieder dabei und kommt mit einem für seinen Leistungsstand guten Sprung auf 118 Meter.

Luca Roth aus der nationalen Gruppe des DSV-Teams eröffnet das Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 in Oberstdorf mit einem soliden Sprung. Da die Polen nach ihrem vorigen Ausschluss nach negativer Corona-Tests nun doch antreten dürfen, wurde das Ergebnis der Qualifikation annulliert und alle 62 Teilnehmer dürfen mitspringen. Der für die Tournee typische K.o.-Modus fällt damit heute weg.

+++++29. Dezember 2020+++++

Bundestrainer hofft auf deutschen Tournee-Sieger

Markus Eisenbichler und Karl Geiger wissen ganz genau, auf wen sie bei ihrer großen Mission hören müssen: Stefan Horngacher. "Ich habe mit den Trainern gesprochen und weiß, was ich für die Tournee zu tun habe", sagte Weltmeister Eisenbichler vor seinem Großangriff auf den ersten deutschen Triumph bei der Vierschanzentournee seit Sven Hannawald vor 19 Jahren voller Selbstvertrauen.

Dieses Wissen, wie die deutschen Adler möglichst weit zu Tal segeln, das vermittelt Horngacher derzeit besser als fast alle anderen. Mit seiner ruhigen, umgänglichen, aber auch professionellen und akribischen Art kommt der Bundestrainer aus Österreich bei seinen Schützlingen ausgesprochen gut an.

Besonders bei "Eisei", der den stoischen Charakter seines Lehrmeisters schätzt. "Er lässt mich leben, und ich höre extrem auf ihn", sagte er einmal im ZDF über Horngacher. Seit fast zwei Jahren zieht der oft streng und grimmig wirkende Tiroler die Fäden bei den DSV-Adlern - und etablierte dabei seinen eigenen Stil.

Horngachers Arbeitsmoral steht über allem, als Menschenflüsterer wirkt er individuell auf die Bedürfnisse seiner Springer ein. Das machte "Steff", der schon seit Jahren mit seiner Familie in Titisee-Neustadt im Schwarzwald lebt, auch in Polen überaus erfolgreich.

Dort führte er in seinen drei Jahren als Cheftrainer etwa den polnischen Nationalhelden Kamil Stoch zu alter Stärke und zum "Grand Slam" bei der Vierschanzentournee 2017/18. Stoch wurde außerdem Olympiasieger, genauso wie das Polska-Team.

Dann folgte Horngacher seinem langjährigen Weggefährten Werner Schuster als Bundestrainer nach. "Er ist ein fantastischer Trainer, das hat er in Polen und Deutschland bewiesen", hat Schuster mal gesagt. Unter Schuster gewannen die DSV-Adler fast alles, was es im Skispringen zu gewinnen gibt, Horngacher wirkte da bereits sechs Jahre als Co-Trainer mit.

Auch selbst feierte der 51-Jährige, der in seiner Freizeit gerne Gitarre spielt, auf der Schanze einige Erfolge. Als Horngacher erstmals Skisprung-Weltmeister wurde - 1991 mit dem Team in Val di Fiemme - waren Eisenbichler und Geiger noch gar nicht geboren. Zehn Jahre später holte er erneut Gold mit der Mannschaft, außerdem gelangen ihm zwei Weltcupsiege.

Und jetzt könnte Horngacher etwas schaffen, was Schuster in seinen elf Jahren als DSV-Bundestrainer nicht gelungen war: Den begehrten Goldadler für den Tourneesieg wieder nach Deutschland holen. "Warum soll's nicht mal ein ausgezeichneter deutscher Springer sein, der über den anderen steht? Wir haben zwei, die das definitiv können!", sagte Horngacher zuletzt.

Klar, der norwegische Dominator Halvor Egner Granerud steht derzeit über allen, aber Eisenbichler und Geiger sind nah dran - und haben in diesem Winter schon bewiesen, dass sie zu Siegen fähig sind. Und Eisenbichler weiß ja, was er zu tun hat.

++++29. Dezember 2020+++++

Karl Geiger ist froh, bei Tournee-Start dabei zu sein

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger sieht es nach seiner Corona-Quarantäne als Privileg, bei der Vierschanzentournee an den Start gehen zu dürfen. „Es ist einfach eine schwierige Zeit. Wir können froh sein, dass wir überhaupt starten dürfen. Wenn man mit einem positiven Testergebnis aussetzen muss, muss man das eben so hinnehmen“, sagte Geiger der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Der 27 Jahre alte Allgäuer war unmittelbar nach seinem Flug-WM-Titel positiv getestet worden und musste sich anschließend zehn Tage isolieren. Bei der Tournee darf er nun zurückkehren.

Vor dem Auftakt in seiner Heimat Oberstdorf am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) hält Geiger seinen Kumpel Markus Eisenbichler für einen ganz heißen Kandidaten auf den Gesamtsieg. „Ich traue ihm absolut und zu 100 Prozent den Tourneesieg zu. Er ist extrem gut in Form. Die Schanzen kann er sehr gut. Er ist heiß, er ist gut in Schuss, da ist alles drin“, sagte Geiger. Er selbst habe nach seiner Infektion samt Quarantäne „eine etwas ungünstigere Position“.

+++++29. Dezember 2020+++++

Markus Eisenbichler entschuldigt sich für Kritik

Bundestrainer Stefan Horngacher hat die deutliche Kritik von Skispringer Markus Eisenbichler an der Organisation der Qualifikation zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee relativiert. „Er war ziemlich emotionalisiert nach seinem Sprung“, sagte der 51-Jährige in einem vom Deutschen Skiverband verbreiteten Video vor verschneiter Bergkulisse im Allgäu am Dienstag. „Er hat lange warten müssen oben, der Wind war nicht gut, es war dann natürlich auch irgendwann kalt und ich glaube, der Sprung war dann auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da hat er, glaube ich, ein wenig übers Ziel hinausgeschossen.“

Eisenbichler hatte nach seinem 25. Platz in der wegen schwieriger Wetterbedingungen turbulenten Quali am Vortag unter anderem gesagt: „Das war irgendwie ein Kindergeburtstag.“ Der 29-Jährige hatte sich beschwert: „Du hast beim Lift ewig warten müssen.“

Horngacher erklärte nun: „Prinzipiell muss man sagen, hier ist alles sehr, sehr gut organisiert. Es läuft alles gut. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, man muss aber erstmal einen Tag springen, um zu sehen, was man verbessern kann. Ich denke das OK wird entsprechend nacharbeiten, wo es noch Arbeiten gibt.“ Mit Eisenbichler habe er nochmal gesprochen. „Er hat sich bei uns entschuldigt für seine etwas überschäumende Reaktion und ich glaube, da ist alles wieder im Lot.“

+++++29. Dezember 2020+++++

Tourneesieger Manfred Deckert versteigert seinen Goldadler

1982 gewann er die Vierschanzentournee, 38 Jahre später versteigert Manfred Deckert seinen Goldadler von damals. Den Erlös für die Siegertrophäe will der 59-Jährige Hilfsbedürftigen der Corona-Pandemie zur Verfügung stellen. Versteigert wird der goldene Adler bis zum 6. Januar auf der Auktionsplattform ebay.

"Ich möchte Leuten in meinem Umfeld, denen es durch die Corona-Krise nicht so gut geht, ein bisschen unter die Arme greifen", sagte Deckert, mittlerweile Oberbürgermeister im vogtländischen Auerbach und Präsident des Vogtländischen Skiclubs Klingenthal.

Deckert gehörte zu den besten Skispringern seiner Zeit. Vor seinem Tourneesieg gewann er bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid Silber auf der Normalschanze. Die Olympiamedaille hat er bereits vor einiger Zeit für soziale Zwecke verkauft.

+++++29. Dezember 2020++++

Martin Schmitt: „Skispringen ist wie Elfmeterschießen“

Der frühere Skisprung-Star Martin Schmitt hat den entscheidenden Moment beim Skispringen mit einer bestimmten Situation im Fußball verglichen. „Skispringen ist wie Elfmeterschießen“, sagte der 42-Jährige im Interview mit „t-online.de“ (Dienstag). „Eine Möglichkeit, entweder es klappt oder es klappt nicht.“

Schmitt betonte, dass nur wenige Augenblicke in seiner Sportart über Sieg oder Niederlage entscheiden. „Wenn im Fußball der erste Pass nicht hundertprozentig ankommt, dann gibt es noch einige mehr im ganzen Spiel“, sagte er. „Man kann über den Kampf reinkommen. Bei uns ist es diese eine Bewegung, die entscheidend ist. Wenn man gewinnen will, muss man volles Risiko gehen.“ Schmitt gewann als Skispringer rund um den Jahrtausendwechsel zweimal den Gesamtweltcup. Den Sport begleitet er aktuell als Experte beim TV-Sender Eurosport.

+++++29. Dezember 2020+++++

Polnische Skispringer dürfen in Oberstdorf starten - K.o.-Modus entfällt

Der 22-Stunden-Ausschluss von Polens Skispringern bei der Vierschanzentournee ist schnell zu einem Politikum geworden. Nur kurze Zeit, nachdem das ganze Team um Dawid Kubacki nach einem positiven Test von Klemens Muranka am Montag in Quarantäne geschickt und vom Oberstdorf-Springen ausgeschlossen wurde, meldete sich schon Regierungschef Mateusz Morawiecki zu Wort.

„Für uns Polen beginnt der Winter mit dem Skispringen“, schrieb der Top-Politiker bei Facebook. Man dürfe „diese schreiende Ungerechtigkeit nicht zulassen“. Verglichen mit Deutschland wäre das so, als würde sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen Tournee-Start von Markus Eisenbichler und Karl Geiger stark machen - unvorstellbar.

Dass die Polen nach einem in höchstem Maße kuriosen Tag voller Corona-Wirrwarr in Oberstdorf doch noch starten durften, wird Morawiecki nun besonders freuen. Auf sein Bitten hatte die polnische Botschaft in Berlin Schritte unternommen, um einen Start des Teams auf der Schattenbergschanze zu erwirken. Auch das polnische Generalkonsulat hatte sich in Oberstdorf erkundigt, was denn die Gründe für den Ausschluss seien.

Maßgeblich für die plötzliche Erlaubnis war am Dienstag die lokale Gesundheitsbehörde. Sie hob kurzerhand die Quarantäne wieder auf, als im Anschluss an Murankas Positivtest das komplette Team um Titelverteidiger Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch noch zweimal negativ getestet wurde. „Es ist eine sehr unangenehme Situation“, räumte Florian Stern, Generalsekretär des Tournee-Auftaktwettbewerbs im Allgäu, ein. Die Qualifikation wurde für nichtig erklärt, alle 62 anwesenden Athleten inklusive aller Polen waren am Dienstag startberechtigt.