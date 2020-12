Vierschanzentournee im Telegramm : Eisenbichler entschuldigt sich für Kritik an Tournee-Organisation

Markus Eisenbichler. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Bei der 69. Vierschanzentournee soll endlich wieder ein deutscher Gesamtsieg gelingen. Markus Eisenbichler und Karl Geiger gehen als Favoriten in die Tournee. Ab jetzt geht es in Oberstdorf um den Titel. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Qualifikation auf dem Laufenden.

Bundestrainer Stefan Horngacher hat die deutliche Kritik von Skispringer Markus Eisenbichler an der Organisation der Qualifikation zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee relativiert. „Er war ziemlich emotionalisiert nach seinem Sprung“, sagte der 51-Jährige in einem vom Deutschen Skiverband verbreiteten Video vor verschneiter Bergkulisse im Allgäu am Dienstag. „Er hat lange warten müssen oben, der Wind war nicht gut, es war dann natürlich auch irgendwann kalt und ich glaube, der Sprung war dann auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da hat er, glaube ich, ein wenig übers Ziel hinausgeschossen.“

Eisenbichler hatte nach seinem 25. Platz in der wegen schwieriger Wetterbedingungen turbulenten Quali am Vortag unter anderem gesagt: „Das war irgendwie ein Kindergeburtstag.“ Der 29-Jährige hatte sich beschwert: „Du hast beim Lift ewig warten müssen.“

Horngacher erklärte nun: „Prinzipiell muss man sagen, hier ist alles sehr, sehr gut organisiert. Es läuft alles gut. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, man muss aber erstmal einen Tag springen, um zu sehen, was man verbessern kann. Ich denke das OK wird entsprechend nacharbeiten, wo es noch Arbeiten gibt.“ Mit Eisenbichler habe er nochmal gesprochen. „Er hat sich bei uns entschuldigt für seine etwas überschäumende Reaktion und ich glaube, da ist alles wieder im Lot.“

+++++29. Dezember 2020++++

Martin Schmitt: „Skispringen ist wie Elfmeterschießen“

Der frühere Skisprung-Star Martin Schmitt hat den entscheidenden Moment beim Skispringen mit einer bestimmten Situation im Fußball verglichen. „Skispringen ist wie Elfmeterschießen“, sagte der 42-Jährige im Interview mit „t-online.de“ (Dienstag). „Eine Möglichkeit, entweder es klappt oder es klappt nicht.“

Schmitt betonte, dass nur wenige Augenblicke in seiner Sportart über Sieg oder Niederlage entscheiden. „Wenn im Fußball der erste Pass nicht hundertprozentig ankommt, dann gibt es noch einige mehr im ganzen Spiel“, sagte er. „Man kann über den Kampf reinkommen. Bei uns ist es diese eine Bewegung, die entscheidend ist. Wenn man gewinnen will, muss man volles Risiko gehen.“ Schmitt gewann als Skispringer rund um den Jahrtausendwechsel zweimal den Gesamtweltcup. Den Sport begleitet er aktuell als Experte beim TV-Sender Eurosport.

+++++29. Dezember 2020+++++

Polnische Skispringer dürfen in Oberstdorf starten - K.o.-Modus entfällt

Der 22-Stunden-Ausschluss von Polens Skispringern bei der Vierschanzentournee ist schnell zu einem Politikum geworden. Nur kurze Zeit, nachdem das ganze Team um Dawid Kubacki nach einem positiven Test von Klemens Muranka am Montag in Quarantäne geschickt und vom Oberstdorf-Springen ausgeschlossen wurde, meldete sich schon Regierungschef Mateusz Morawiecki zu Wort.

„Für uns Polen beginnt der Winter mit dem Skispringen“, schrieb der Top-Politiker bei Facebook. Man dürfe „diese schreiende Ungerechtigkeit nicht zulassen“. Verglichen mit Deutschland wäre das so, als würde sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen Tournee-Start von Markus Eisenbichler und Karl Geiger stark machen - unvorstellbar.

Dass die Polen nach einem in höchstem Maße kuriosen Tag voller Corona-Wirrwarr in Oberstdorf doch noch starten durften, wird Morawiecki nun besonders freuen. Auf sein Bitten hatte die polnische Botschaft in Berlin Schritte unternommen, um einen Start des Teams auf der Schattenbergschanze zu erwirken. Auch das polnische Generalkonsulat hatte sich in Oberstdorf erkundigt, was denn die Gründe für den Ausschluss seien.

Maßgeblich für die plötzliche Erlaubnis war am Dienstag die lokale Gesundheitsbehörde. Sie hob kurzerhand die Quarantäne wieder auf, als im Anschluss an Murankas Positivtest das komplette Team um Titelverteidiger Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch noch zweimal negativ getestet wurde. „Es ist eine sehr unangenehme Situation“, räumte Florian Stern, Generalsekretär des Tournee-Auftaktwettbewerbs im Allgäu, ein. Die Qualifikation wurde für nichtig erklärt, alle 62 anwesenden Athleten inklusive aller Polen waren am Dienstag startberechtigt.

Während der Ski-Weltverband Fis und das örtliche Organisationskomitee den Fall Polen mit einer Über-Nacht-Kehrtwende noch lösen konnten, droht an den weiteren Stationen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ein Dilemma: Wie valide sind die bei der Tournee verwendeten PCR-Tests? Wie kann ein Test erst „klar positiv“ und dann „zweimal klar negativ“ (Generalsekretär Stern) ausfallen?

Werden bei weiteren Serientestungen im Tournee-Verlauf Infizierte unter den Sportlern entdeckt, könnten Teams den polnischen Weg wählen: Nochmal testen und nochmal testen. Im Hygienekonzept vorgesehen ist das eigentlich nicht. Und der Sport könnte dabei immer ganz schnell in den Hintergrund rücken, wie sich in der turbulenten Lage am Montag schon zeigte.

Fis-Renndirektor Sandro Pertile stellte klar, dass sich auch die direkten Rivalen der Polen dafür aussprachen, das Team um Champion Kubacki in Oberstdorf zuzulassen. „Wir sind eine Familie. Jeder war glücklich, dass alle dabei sind“, sagte Pertile, der als Nachfolger von Walter Hofer gleich in seinem ersten Winter wahnsinnige Turbulenzen zu moderieren hat.

Auch das deutsche Team um Eisenbichler und Geiger ist froh, dass der ernsthafte Rivale nicht kampflos aus der Wertung fällt. „Aus sportlicher Sicht finde ich es ziemlich gut, dass die Polen dabei sind. Es ist doch eine der stärksten Nationen und es sollen die Besten mitspringen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Dienstagmorgen in Oberstdorf. Die Top-Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatten sich zuvor ähnlich geäußert. Auch ein deutscher Physio war bei der Serientestung positiv getestet worden, hatte aber nach Verbandsangaben keinen Kontakt zum Team. Bei zwei weiteren Tests wurde er - wie Muranka - jeweils negativ getestet.

Worst-Case-Szenario abgewendet

Durch die Entscheidung, die Polen nun doch starten zu lassen, ändert sich der Wettkampfmodus am Dienstag. Statt der K.o.-Duelle der besten 50 Springer im ersten Durchgang findet nun um 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport) ein erster Durchgang mit allen 62 Sportlern statt. Der K.o.-Modus entfällt. Zwei Stunden vor dem Wettkampf wurde eine Trainingsrunde für die Polen ins Programm genommen, um 15 Uhr findet ein Probedurchgang statt. Damit verliert das Auftaktspringen zwar seinen besonderen Reiz, der im K.o.-Modus liegt, aber das Szenario, dass drei Topspringer bereits vor dem Start raus sind und keine Chance mehr auf den Gesamtsieg haben, ist abgewendet.

+++++28. Dezember 2020+++++

Halvor Egner Granerud in Qualifikation deutlich vor Markus Eisenbichler

Der Österreicher Philipp Aschenwald hat die Qualifikation zum Auftakt-Skispringen der Vierschanzentournee gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Montag in Oberstdorf bei sehr schwierigen Bedingungen mit starkem Schneefall mit einem Sprung auf 128,5 Meter vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Slowenen Cene Prevc durch.

Karl Geiger, der nach einer Corona-Infektion gerade noch rechtzeitig aus der Quarantäne zurückgekehrt war, belegte auch wegen des Wetters als bester Deutscher den 14. Platz. Markus Eisenbichler landete auf Rang 25. Sportlich hatte die Qualifikation wegen der sehr unterschiedlichen Bedingungen für die Sportler nur einen geringen Wert.

Neben Geiger und Eisenbichler qualifizierten sich neun weitere Athleten aus dem deutschen Team für die K.o.-Duelle der besten 50 Springer am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Mit dabei sind unter anderen auch Pius Paschke, Severin Freund, Martin Hamann, Constantin Schmid, Richard Freitag und Andreas Wellinger. Schon vor der Qualifikation war das polnische Team um den Titelverteidiger Dawid Kubacki nach einem positiven Corona-Test vom Wettkampf ausgeschlossen worden.

+++++28. Dezember 2020++++

Qualifikation zum Auftaktspringen in Obsterdorf

Alle Infos zur Quali:

Topfavorit Halvor Egner Granerud ist ebenfalls sicher unten und mit 122 Metern weiter als Eisenbichler. Er wird dank der Windpunkte sogar Zweiter der Quali, hinter dem Österreicher Aschenwald.

Markus Eisenbichler muss warten und dann doch schnell wieder auf den Balken. Er springt kräftig ab, landet im tiefen Schnee sicher bei 114 Metern. Er ärgert sich dezent. Das ist Rang 24 Morgen sollte es bei hoffentlich besseren Bedingungen auch besser laufen.

Sloweniens Anze Lanisek und Norwegens Robert Johannson machen es bei Seitenwindbesser und sind mit knapp über 120 Metern locker weiter.

Mitfavorit Yukiya Sato landet schon bei 99,5 Metern. Unter normalen Bedingungen würde das nicht zur Qualifikation reichen. Doch von normalen Bedingungen kann heute in Oberstdorf nicht die Rede sein. Dank massig Windbonuspunkten ist er dabei - genaus wie der Deutsche Pius Paschke, der bei Rückenwind zudem keinen guten Sprung erwischt und dennoch auf 99,5 Meter kommt.

Karl Geiger muss wieder runter vom Startbalken und dann warten. Am schlechten Wind ändert die Pause nichts. Der Deutsche ist sehr langsam im Anlauf und fliegt mit niedriger Höher am Hang entlang. Er landet bei 114 Metern. Damit ist er sicher dabei morgen.

Die Norweger Johann-André Forfang und Marius Lindvik kommen bei Rückenwind ebenfalls nicht auf große Weiten. Forfang rettet sich auf 106,5 Meter, Lindvik auf 110,5 Meter. Das reicht heute aber für die Qualifikation.

Martin Hamann muss lange warten und bei schlechtem Wind starten. Er landet bei 108,5 Metern. Da hatte er sich mehr erhofft. Bei den Bedinungen sollte man die Leistung aber nicht überbewerten. Morgen ist er dabei.

Der Grand-Slam-Sieger von 2018/19, Ryoyu Kobayashi, zeigt wieder keinen Weltklasse-Sprung. Für die Qualifikation reicht es aber ohne Probleme.

Der Wind dreht an der Schattenbergschanze in Oberstdorf ordentlich. Das Springen muss immerwieder unterbrochen werden. Der Anlauf muss zudem von Schnee befreit werden. Außerdem sollen einigermaßen gleiche Windverhältnisse gewährleistet werden.

Der Kanadier MacKenzie Boyd-Clowes muss bei ganz schlechten Windverhältnissen los und landet dann mit 99,5 Metern auch vor der 100-Meter-Mark. Dank der vielen Bonunspunkte für den schlechten Wind schafft er es dennoch in den Wettkampf.

Constantin Schmid findet auch in Oberstdorf nicht zu seiner ganz guten Form, die er zum Saisonstart hatte. Der Deutsche erwischt keinen perfekten Sprung, ist aber dennoch qualifziert.

Österreichs Michael Hayböck ist ebenfalls dabei.

Severin Freund gehört zu den deutschen Sorgenkindern. Er hat etwas Mühe in die passende Sprunghaltung zu kommen, schafft es mit 116,5 Metern aber klar in den 1. Durchgang. Auch Österreichs Thomas Lackner ist dabei. Er war sehr spontan ins Team gekommen.

Neben Stefan Kraft aus Österreich sind inzwischen übrigens auch die Deutschen Richard Freitag, Andreas Wellinger und David Siegel qualifiziert.

Der Wind hat wieder auf Rückenwind gedreht. Der Österreicher Philipp Aschenwald kommt dennoch auf 128,5 Meter.

Artti Aigro aus Estland erwischt eine Phase mit viel Aufwind und setzt sich mit 123,5 Metern vorerst an die Spitze.

Domen Prevc (117,5 Meter) und sein Bruder Cene (122) aus Slowenien kommen mit souveränen Sprüngen in den 1. Durchgang am Dienstag. Auch taliens Giovanni Bresadola ist locker dabei beim Auftaktspringen.

Jan Hörl aus Österreich reichen 113 Meter ebenfalls zur direktem Qualifikation.

Der Österreicher Stefan Kraft ist nach seiner Corona-Infektion und Rückenproblemen wieder fit. Allerdings kann er noch keinen Topsprung zeigen. Er hat mit der Spur und dem Schnee zu kämpfen. 116,5 Meter reichen aber erstmal zur Führung und damit auch zum Weiterkommen.

Richard Freitag, der im Weltcup in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz kam, kann sich im Vergleich zum Training steigern und landet bei 119 Metern. Das sollte locker für den 1. Durchgang morgen reichen.

Olympiasieger Andreas Wellinger ist ebenfalls nicht in Form. Er dürfte sich mit seinem Sprung nun aber für den Wettbewerb qualifizieren.

David Siegel kommt auf 110 Meter. Er kehrt nach seinem Kreuzbandriss in diesem Winter zurück auf die Schanze und ist noch nicht in Topform. In Oberstdorf tritt er in der sogenannten nationalen Gruppe an.

+++++28. Dezember 2020+++++

Auch ohne Zuschauer - ganz Oberstdorf fiebert mit Karl Geiger

Wer über die B19 in den südlichsten Zipfel Deutschlands fährt und dann durch die Gassen Oberstdorfs spaziert, der kommt nicht am Namen Geiger vorbei. Wobei: Eigentlich kommt er ständig an ihm vorbei. Gefühlt jedes dritte Firmen- und Klingelschild trägt ihn, der Geiger-Zähler schlägt quasi ständig aus. Und den berühmtesten Träger dieses hier so weit verbreiteten Namens ehrt ein riesiges neues Plakat am Ortseingang: "Karl Geiger - Skiflug-Weltmeister". Nur damit es jeder weiß.