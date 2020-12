Vierschanzentournee im Telegramm : Schock für polnisches Team - Tournee startet ohne Titelverteidiger Kubacki und Stoch

Das sind die Favoriten für die Vierschanzentournee 2020/21

Düsseldorf Bei der 69. Vierschanzentournee soll endlich wieder ein deutscher Gesamtsieg gelingen. Markus Eisenbichler geht als Favorit in die Tournee. Allerdings war der Norweger Halvor Egner Granerud zuletzt in noch besserer Form. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die Vierschanzentournee startet ohne den polnischen Titelverteidiger Dawid Kubacki, Olympiasieger Kamil Stoch und dessen Teamkollegen. Nach einem positiven Corona-Test von Klemens Muranka wurde die gesamte Skisprung-Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen, wie die Organisatoren am Montag, wenige Stunden vor der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf, bekanntgaben.

Muranka war zuvor bei der Serientestung im Allgäu positiv, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigt hatte. „Es tut mir leid, aber es ist passiert ... Ich bin positiv und bisher ohne Symptome“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

In Stoch und Kubacki fallen somit schon vor dem ersten Wettkampf zwei Mitfavoriten aus. Neben den beiden Top-Springern und Muranka waren Piotr Zyla, Maciej Kot, Aleksander Zniszczol sowie Andrzej Stekala für die Tournee vorgesehen. Je nachdem, wie weitere Tests ausfallen, kann es sein, dass die Polen zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Tournee einsteigen. Chancen auf einen Gesamtsieg haben sie nach dem verpassten Auftakt dann aber nicht mehr.

Polens Sportdirektor, der ehemalige Skispringer Adam Malysz, sagte: „Noch vor zwei Tagen hatten wir einen Test, dort waren alle Ergebnisse negativ. Es ist seltsam.“

Im ersten Saisondrittel hatte es im Skisprung-Weltcup schon einige Corona-Fälle gegeben: Neben dem deutschen Flug-Weltmeister Karl Geiger waren unter anderen auch die Österreicher Stefan Kraft und Michael Hayböck sowie deren Trainer Andreas Widhölzl infiziert. Zur Tournee sind aber alle wieder zurück.

Vierschanzentournee 2020/21: Termine und Startzeiten

+++++28. Dezember 2020++++

Worauf es bei der Tournee zu achten gilt

Los geht's! An diesem Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in Oberstdorf die erste Skisprung-Qualifikation der Vierschanzentournee auf dem Programm. Es ist der Auftakt zu zehn turbulenten Tagen, wie sie Springer und Verantwortliche so selbst noch nicht erlebt haben.

Das ist Karl Geiger

HOFFNUNGSTRÄGER: Weltmeister Markus Eisenbichler und Flug-Weltmeister Karl Geiger tragen die deutschen Hoffnungen für den ersten deutschen Tournee-Titel seit Sven Hannawald 2001/02. „Eisei“ ist in Hochform, sein Kumpel Geiger kommt gerade aus der Corona-Quarantäne und will für eine Überraschung sorgen. „Wir haben eine gute Speerspitze, aber es gibt auch noch andere“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag. Man befinde sich „in Lauerstellung“.

SORGENKINDER: Davon können die früheren Leistungsträger Severin Freund, Richard Freitag und Andreas Wellinger aktuell nur träumen. Das Trio hat vor Oberstdorf jede Menge Sorgen. Während Wellinger und Freitag noch gar keine Weltcup-Punkte haben, präsentierte sich Routinier Freund nach gutem Start zuletzt in Engelberg schwach. Für alle drei geht es darum, über Garmisch-Partenkirchen hinaus auch für die beiden Österreich-Springen im Aufgebot zu bleiben.

Das ist Markus Eisenbichler

TOPFAVORIT: An Seriensieger Halvor Egner Granerud führt in dieser Saison kein Weg vorbei. Nach fünf Weltcup-Erfolgen am Stück ist der Norweger klarer Favorit auf den goldenen Adler. Dabei wäre er um ein Haar aus dem nationalen Kader gestrichen worden. „Er war nicht der Beste im Sommer. Aber er hat sich Schritt für Schritt entwickelt. Deswegen habe ich ihn auch ins Team genommen, obwohl er es von den Ergebnissen nicht verdient gehabt hätte“, sagte Trainer Alexander Stöckl in einem Interview dem „Münchner Merkur“ und der „tz“.

NEUE OPTIK: Wo sonst zehntausende Fans feiern und singen, wird diesmal Stille herrschen. Wie so viele andere Sportevents muss 2020/21 auch die Tournee ohne Zuschauer stattfinden. Experten wie Sven Hannawald (ARD), Martin Schmitt oder der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster (beide Eurosport) sind nicht wie gewohnt direkt an den Schanzen, sondern in den TV-Studios in Köln und München.

+++++28. Dezember 2020+++++

Erster Corona-Fall schon vor dem Start der Tournee

Alle Sieger der Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee der Skispringer hat ihren ersten Corona-Fall. Der Pole Klemens Muranka wurde bei der Serientestung in Oberstdorf am Sonntag positiv auf das Virus getestet, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigte. „Es tut mir leid, aber es ist passiert ... Ich bin positiv und bisher ohne Symptome“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram. Wie es nun mit Muranka und seinen polnischen Teamkollegen um Titelverteidiger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch weitergeht, ist offen. Ein Statement der Organisatoren stand zunächst noch aus.

In der Startliste des Weltverbandes Fis wird Muranka bislang weiter geführt. Polens Sportdirektor, der ehemalige Skispringer Adam Malysz, sagte: „Noch vor zwei Tagen hatten wir einen Test, dort waren alle Ergebnisse negativ. Es ist seltsam.“

Im ersten Saisondrittel hatte es im Skisprung-Weltcup schon einige Corona-Fälle gegeben: Neben dem deutschen Flug-Weltmeister Karl Geiger waren unter anderen auch die Österreicher Stefan Kraft und Michael Hayböck sowie deren Trainer Andreas Widhölzl infiziert. Zur Tournee sind alle wieder zurück.

+++++27. Dezember 2020+++++

So geht das deutsche Team in die Vierschanzentournee 2020/21

In gespenstisch leeren Stadien und an der Seite seines Kumpels Karl Geiger will Markus Eisenbichler den allerletzten Makel einer ganzen deutschen Skisprung-Generation beseitigen. Nach einer herausragenden Dekade mit WM-Titeln, Olympiasiegen und sogar einem Gesamtweltcup-Triumph soll der Doppelspitze Eisenbichler und Geiger im Corona-Winter 2020/21 nun endlich gelingen, was seit Sven Hannawald vor 19 Jahren keinem Deutschen mehr vergönnt war: der Gesamtsieg bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee.

„Wenn man die Tournee gewinnt, kann man das mit einem Olympia- oder WM-Sieg gleichstellen. Ich hoffe, dass ich sie gewinnen kann“, sagte Eisenbichler, der das als amtierender Weltmeister bestens beurteilen kann. Unterstützung soll „Eisei“ dabei von Flug-Weltmeister Geiger erhalten, der nach seiner Corona-Infektion rechtzeitig aus der Quarantäne entlassen wurde und vorbehaltlich eines negativen PCR-Testergebnisses am Montag einen Kaltstart nach rund zwei Wochen Pause hinlegen darf.

Auf der Jagd nach dem goldenen Adler setzen Bundestrainer Stefan Horngacher und das deutsche Team aber zunächst voll auf Eisenbichler. Der 29 Jahre alte Bayer soll die deutsche Tournee-Sehnsucht beenden und wenn möglich schon auf seiner Lieblingsschanze in Oberstdorf den Siegeszug von Norwegens Dauergewinner Halvor Egner Granerud stoppen.

„Ich muss auf mein Gefühl hören und mich nicht verrückt machen lassen, bloß weil der fünf Mal am Stück gewonnen hat. Irgendwann fängt er auch zum Überlegen an“, stichelte Eisenbichler gegen den absoluten Topfavoriten. Schon die Qualifikation am Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) könnte eine erste Antwort auf die Frage geben, wer besser durch die kurze Weihnachtspause gekommen ist. Chefcoach Horngacher wirkte am Sonntag optimistisch. „Wir haben eine gute Speerspitze, aber es gibt auch noch andere.“ Man befinde sich vor dem Auftakt „in Lauerstellung“.

Die deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee

Eisenbichler hat das Fest der Liebe in aller Ruhe im Chiemgau verbracht. Mit Mama, Papa und seiner Freundin genoss der heimatverbundene Skispringer ein paar entspannte Tage, bevor er ab diesem Montag knapp zwei Wochen komplett im Fokus der breiten Öffentlichkeit stehen dürfte.

Dass der letzte deutsche Tourneesieg schon fast zwei Jahrzehnte her ist, hilft dabei nicht. „Man läuft dem Ganzen so ein bisschen hinterher. Das macht es schwer. Die Voraussetzungen sind sicher sehr, sehr gut. Das waren sie aber in der Vergangenheit auch schon“, sagte Martin Schmitt. Der Ex-Skispringer erlebte um die Jahrtausendwende einen einzigartigen Hype, der um ihn und Hannawald gemacht wurde.

Wie gut die deutschen Voraussetzungen sind, zeigen nicht nur die zwei Weltcup-Siege von Eisenbichler und das Skiflug-Gold von Geiger in diesem Winter, sondern auch die jüngere Vergangenheit. In den vergangenen fünf Tournee-Jahren schafften es fünf verschiedene Deutsche auf das Podest. Nur der Sieg blieb immer aus. Wie kann der Triumph klappen? „Die Frage stellen wir uns seit 19 Jahren. Es sind schon viele zweite und dritte Plätze passiert, leider noch nie der Sieg“, sagte Bundestrainer Horngacher. Der Tiroler gab als klares Ziel aus, bei der Tournee um Siege und den Titel kämpfen zu wollen.

Ausgerechnet die Corona-Geisterkulisse könnte dabei zu einem Trumpf für die Adler des Deutschen Skiverbandes (DSV) werden. Wenn in Oberstdorf oder beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen über 20 000 ausgelassene Fans waren und eine Stimmung herrschte „wie in einem Fußballstadion“ (Eisenbichler), bedeutete dies zwar einerseits einen Heimvorteil. Andererseits rief die Kulisse aber auch jede Menge Druck hervor, den die Rivalen aus Polen, Österreich oder Slowenien oft besser wegstecken konnten. Eisenbichler empfindet die fehlenden Fans zwar als „besonders schade“ für die Deutschen, könnte im Kampf mit Granerud aber selbst davon profitieren.

Der extrem abgezockte und konstante Norweger könnte nun in die Rolle schlüpfen, die zuletzt Japans Ryoyu Kobayashi und die beiden Polen Kamil Stoch und Dawid Kubacki einnahmen: Partycrasher für das DSV-Team. Alljährlich hofften die Deutschen auf den ersten Coup seit dem historischen Vierfachsieg von Hannawald, doch dann wiederholten erst Stoch (2017/18) und dann Kobayashi (2018/19) dessen Kunststück. Werner Schuster, dem in elf Jahren als deutschem Bundestrainer kein Tournee-Titel gelang, sagt: „Wir sind immer an einem Überflieger gescheitert. Es bleibt den Deutschen nichts, als selbst den Überflieger zu stellen. Dann werden sie gewinnen.“

+++++27. Dezember 2020+++++

Karl Geiger darf bei Tournee starten

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist nach seiner Infektion rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne entlassen worden und dürfte bei der 69. Vierschanzentournee an den Start gehen. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag mit. „Wenn der heute durchgeführte PCR-Test negativ ist, dürfte einem Start nichts mehr im Wege stehen“, sagte ein DSV-Sprecher. Das Ergebnis wird am Montag erwartet. Geiger ist in dieser Woche schon einmal negativ auf das Virus getestet worden und wartet nun auf die finale Freigabe durch einen Test, den vor der Tournee alle Springer zu absolvieren haben.

Die Dominatoren der Vierschanzentournee

Der 27-Jährige, der vor knapp zwei Wochen positiv getestet wurde, sagte: „Ich habe zum Glück keinerlei Symptome entwickelt. Mir ging es sehr gut, von Anfang bis zum Ende der Quarantäne.“ Er freue sich, nun wieder frische Luft schnappen zu können.

Nach Geigers positivem Test war das deutsche Skisprung-Team ohne den letztjährigen Gesamtzweiten in Engelberg angetreten. Die weiteren Athleten und Trainer wurden seither alle negativ getestet. Geigers Infektion war in diesem Winter der erste Corona-Fall bei den deutschen Skispringern, die ein striktes Schutzkonzept verfolgen, bei Siegerehrungen stets Masken tragen und sogar Teammeetings neuerdings via Zoom abhalten.

+++++26. Dezember 2020+++++

Das ist das deutsche Skisprung Aufgebot für die Vierschanzentournee 2020/21

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat zwölf Aktive für die 69. Vierschanzentournee nominiert. Angeführt wird das Team von Weltmeister Markus Eisenbichler, der als einer der größten Favoriten auf den goldenen Adler gilt.

Das Aufgebot:

Das machen die früheren Tournee-Sieger heute

Moritz Baer (SF Gmund-Dürnbach)

Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue)

Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl)

Karl Geiger (SC Oberstdorf)

Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue)

Kilian Märkl (SC Partenkirchen)

Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

Luca Roth (SV Meßstetten)

David Siegel (SV Baiersbronn)

Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) *

Nach den beiden ersten Stationen muss Chefcoach Horngacher sein Aufgebot von zwölf auf sechs Springer reduzieren.

(rent/dpa/sid)