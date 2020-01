Vierschanzentournee im Telegramm : Pole Dawid Kubacki triumphiert bei der Tournee - Geiger Dritter

Dawid Kubacki. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Der Gesamtsieg bei der 68. Vierschanzentournee geht an den Polen Dawid Kubacki. Der 29-Jährige setzte sich im finalen Wettkampf in Bischofshofen gegen Norwegens Marius Lindvik und den Deutschen Karl Geiger durch. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++++Vierschanzentournee-Finale 2020 in Bischofshofen 2. Durchgang+++++

Dawid Kubacki gewinnt das Springen in Bischofshofen und die Tournee

Die Polen jubeln. Dawid Kubacki erlaubt sich auch im letzten Sprung der Vierschanzentournee 2019/20 keinen Fehler und landet bei 140,5 Metern. Das ist der Tagessieg vor Karl Geiger und Marius Lindvik - und der am Ende überlegene Gesamtsieg bei der Tournee. Zweiter wird in der Geseamtwertung der junge Norwger Lindvik knapp vor dem Deutschen Karl Geiger. Kubacki hatte bei den drei Springen zuvor zwei dritte und einen zweiten Platz erreicht. Nun reichte es für den 29-Jährigen auch zum Tagessieg. Seine Teamkollegen trugen den Weltmeister von der Normalschanze auf den Schultern durch den Zielbereich. Auch der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher freute sich für seinen ehemaligen Schützling, der in den vergangenen Jahren oft im Schatten von Polens Erfolgsspringer Kamil Stoch stand und sich dort ohne Druck zum Weltklassespringer entwickelte.

Karl Geiger zeigte sich in der ARD sehr zufrieden mit seinen wieder besseren Sprüngen in Bischofshofen. Er habe nach der schlechteren Qualifikation am Vortag noch Kleinigkeiten am Sprung verändert. „So gut war ich bei der Tournee noch nie. Das war ein ganz toller Moment für mich“, sagte Geiger, dessen beste Platzierung bei der Vierschanzentournee bisher ein elfter Platz in der Gesamtwertung war.

„Ich bin unheimlich froh, dass ich ruhig geblieben bin und mein Ding gemacht habe“, sagte hingegen Dawid Kubacki in der ARD. Der Tourneesieger zeigte sich gewohnt gelassen und unaufgeregt.

Bei den fünf vergangenen Tourneen somit fünf verschiedene DSV-Adler auf dem Podest. Den Anfang hatte Severin Freund 2015/16 (2.) gemacht, Andreas Wellinger folgte 2017/18 (2.), vor einem Jahr schafften es Markus Eisenbichler (2.) und Stephan Leyhe (3.) auf das Treppchen.

Weltmeister Eisenbichler (Siegsdorf) kam in Bischofshofen auf Platz 14. Der Vorjahres-Tourneedritte Stephan Leyhe (Willingen) sprang am Montag auf Rang 18, Constantin Schmid (Oberaudorf) wurde 20., Pius Paschke (Kiefersfelden) kam zum Abschluss auf Platz 28.

Karl Geiger springt kürzer als Lindvik und wird Dritter der Tournee

Der Deutsche hat schlechteren Wind als Marius Lindvik. Sein Sprung läuft aber gut, er landet aber schon bei 136 Metern. Er setzt sich zwar in der Tageswertung vor Lindvik, bleibt aber in der Gesamtwertung knapp hinter dem Norweger.

Marius Lindvik vor Stefan Kraft

Der Norweger zeigt einen guten, aber nicht herausragenden Sprung. Mit 137 Metern geht er zunächst in Führung.

Stefan Kraft geht in Führung

Domen Prevec fällt hinter seinen Bruder Peter zurück

Der Slowene landet bei 133 Metern. Das ist vorerst Platz fünf. Sein Bruder Peter führt noch. Es wird das beste Familienergebnis der drei Brüder.

Daniel Andre Tande auf Platz zwei

Der Norweger zeigt mit 135 Metern erneut einen guten Sprung und schafft es unter die besten Zehn in Bischofshofen.

Markus Eisenbichler fehlt es an Höhe

Markus Eisenbichler trifft den Sprung nicht ideal. Der Weltmeister springt mit 130 Metern sieben Meter kürzer als im ersten Durchgang und fällt damit wohl aus den Top-Ten raus. Er ist vorerst Sechster. Es kommen noch acht Springer. Peter Prevec ist zuvor mit 138 Metern und tollen Haltungsnoten in Führung gegangen.

Ryoyu Kobayashi kämpft sich durch

Ryoyu Kobayashi setzt noch mal alles auf den letzten Sprung. Der Japaner und Vorjahressieger muss im Flug aber viel mit den Armen arbeiten. Dennoch kommt er auf 138 Meter und geht erstmal in Führung. Das dürfte aber nicht reichen, um Kubacki, Lindvik und Geiger nochmal anzugreifen. Denn die Top-Ten des ersten Durchgangs kommen jetzt erst noch. Und mit einer schlechten Landung hat Kobayashi nochmal Punkte liegen lassen.

Constantin Schmid fällt vorerst auf Platz sieben zurück

Der Deutsche kann in seinem letzten Sprung der Tournee keine Topleistung mehr bringen - 127,5 Meter sind zu wenig, um nach vorne zu gehen. Trotzdem kann der junge Deutsche auf eine gute Vierschanzentournee zurückblicken.

Norweger Johann Andre Forfang führt nach der Hälfte der Springer im 2. Durchgang

Forfang liegt vor seinem Landsmann Robert Johansson, der sich einige Plätze nach vorne gearbeitet hat.

Stephan Leyhe kann sich nicht steigern

Der Sauerländer Stephan Leyhe hat in Bischofshofen keine guten Tag erwischt. Auch im 2. Durchgang läuft der Sprung nicht so flüssig. Er kommt auf 131 Meter und fällt fürs Erste zwei Plätze zurück.

Andreas Wellinger drückt Karl Geiger die Daumen, glaubt aber an Tournee-Sieg von Dawid Kubacki

Der verletzte Olympiasieger Andreas Wellinger ist sich sicher, dass sein Teamkollege Karl Geiger im zweiten Durchgang noch den Norweger Marius Lindvik in der Gesamtwertung abfängt. Er traue Geiger Platz zwei in der Tournee-Wertung zu. Für den Sieg bei der Vierschanzentournee werde es wohl nicht reichen, meinte Wellinger in der ARD. Dafür sei der Pole Dawid Kubacki zu stark.

Gregor Schlierenzauer auch im 2. Durchgang gut

Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag landet der Österreicher im zweiten Durchgang bei 133 Metern. Der einstige Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer ist zufrieden mit dem Wettkampf und bedankt sich beim heimischen Publikum. Die vergangenen Jahre schaffte er es nicht mehr in die Weltspitze. Nun überholt er schonmal Teamkollege Michael Hayböck, der im zweiten Durchgang hinter ihn zurückfällt.

Schweizer Killian Peier geht in Führung

Killian Peier hatte sich von der Tournee sicher mehr erhofft. Nun geht er erstmal in Führung. Wird aber nicht unter die Top-Springer kommen.

Österreichs Clemens Aigner mit Signal an die Trainer

Clemens Aigner zeigt den österreichischen Trainern mit einem guten zweiten Durchgang in Bischofshofen, dass er auch für den Rest der Saison ein Kandidat für das Weltcupteam ist.

Pius Paschke mit gutem Wettkampf

Pius Paschke ist bereits als zweiter Springer des zweiten Durchgangs dran. Er liefert erneut einen soliden Sprung und kommt auf 127,5 Meter. Damit kann er seinen Platz behaupten.

+++++Vierschanzentournee-Finale 2020 in Bischofshofen 1. Durchgang+++++

Karl Geiger verbessert Chancen aufs Vierschanzentournee-Podest

Skispringer Karl Geiger (Oberstdorf) hat seine Chance auf einen Podestplatz bei der 68. Vierschanzentournee verbessert. Beim letzten Springen in Bischofshofen liegt der als Gesamtdritter angetretene 26-Jährige nach einem Sprung auf 140,0 m mit 147,7 Punkten nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei und hat das Stockerl vor Augen.

Der Gesamtführende Dawid Kubacki (Polen) sprang 143,0 m (151,6 Punkte) und steht als Spitzenreiter nach dem ersten Durchgang dicht vor dem Tourneesieg. Sein Vorsprung im Gesamtklassement auf Geiger beträgt rund 9,5 Meter. Der in der Tourneewertung zweitplatzierte Marius Lindvik (Norwegen), Sieger von Garmisch und Innsbruck, sprang mit 139,0 (146,5) auf Platz drei des ersten Durchgangs und liegt umgerechnet nicht einmal mehr zwei Meter (3,0 Punkte) vor Geiger.

Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan), bislang Vierter, kam nur auf 135,5 m (137,8) und Rang elf, den erneuten Tourneesieg kann er damit abschreiben. Bei rund sechs Metern Rückstand auf Geiger kann er allerdings den Deutschen noch gefährden.

Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) ist nach einem Sprung auf 137,0 m Neunter. Constantin Schmid (Oberaudorf) sprang mit 134,5 m auf Platz 14. Der Vorjahres-Tourneedritte Stephan Leyhe (Willingen) liegt nach einem durchwachsenen Sprung auf 132,0 m auf dem 18. Rang. Pius Paschke (Kiefersfelden) geht von Platz 29 in die letzte Tournee-Runde.

Dawid Kubacki führt vor Karl Geiger und Marius Lindvik

Die Top-Drei nach dem ersten Durchgang in Bischofshofen sind auch die Top-Drei der Vierschanzentournee- Gesamtwertung. Allerdings in etwas anderer Reihenfolge. Der Pole Dawid Kubacki führt sowohl das Ranking nach dem ersten Sprung bei der vierten Etappe als auch die Gesamtwertung an. In Bischofshofen folgt dann der Deutsche Karl Geiger - Dritter der Gesamtwertung - , der ein paar Punkte auf den Norweger Marius Lindvik gut machte. Denn der Zweite der Tournee-Gesamtwertung liegt 1,2 Punkte hinter Geiger auf Platz drei.

Kubacki hat erneut 3,9 Punkte auf Karl Geiger und 5,1 Punkte auf Lindvik gut gemacht.

Lokalmatador Stefan Kraft in Bischofshofen vorerst Vierter

Der Österreicher Stefan Kraft ist bereits Tourneesieger. Kraft kommt aus dem Pongau, wo auch Bischofshofen liegt, und kommt in seiner Heimat mit einem fehlerfreien Sprung auf 138 Meter. Er schlägt den Japaner Nakamuar in seinem Duell. Damit ist er aber nurVierter nach dem ersten Durchgang.

Zweifach-Tourneesieger Kamil Stoch weiter

Kubackis Teamkollege Kamil Stoch ist nicht in der überragenden Form der Vorjahre. Dennoch schafft es der Pole mit 134,5 Metern in den 2. Durchgang und setzt sich gegen Jewgeni Klimow durch. Auf die gleiche Weite kam auch der junge Deutsche Constantin Schmid, der sich damit deutlich gegen den Polen Stefan Hula durchsetzte.

Stephan Leyhe rettet sich auf 132 Meter

Der Deutsche Stephan Leyhe verdreht den Sprung nach dem Schanzentisch. Er muss seine Fluglage immer wieder korriegiern und kommt so nicht richtig auf Weite. 132 Meter reichen dennoch, um das Duell gegen Taku Takeuchi zu gewinnen.

Ryoyu Kobayashi fällt weiter zurück

Der Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi springt sehr aggresiv ab. Damit kommt er nicht richtig in die Flugphase und verliert schnell an Höhe. So reicht es für den Japaner nur zu 135, 5 Mtern. Er fällt damit weiter hinter Geiger, Lindvik und Kubacki zurück und könnte sich damit schon aus dem Kampf um den Titel verabschiedet haben.

Peter Prevec im 2. Durchgang

Der älteste der drei Prevec-Brüder findet langsam zu seiner Form zurück, die er als Gesamtweltcup-Sieger hatte. Er liegt mit der Nasenspitze zwischen den Ski und landet bei 136 Metern. Das ist der Einzug in den 2. Durchgang.

Marius Lindvik hält Anschluss an Dawid Kubacki

Marius Lindvik muss an seinem Sprung kaum etwas korriegieren. Er liegt ruhig und flach in der Luft und landet mit diesem System bei ähnlichen Windbediungen wie Karl Geiger und Dawid Kubacki bei 139 Metern. Das reicht locker für den Sieg gegen seinen norwegischen Landsmann Sondre Ringen. Damit liegt der Sieger aus Garmisch und Innsbruck aber hinter Geiger und Kubacki, bleibt aber als Zweiter der Gesamtwertung an dem Polen dran.

Österreicher Philipp Aschenwald mit 136 Metern weiter

Im österreichischen Duell gegen Clemens Leitner setzt sich Philipp Aschenwald deutlich durch. Nach der Enttäuschung in Innsbruck geht es nun wieder in die Weltspitze für den Österreicher.

Markus Eisenbichler mit Top-Sprung

Markus Eisenbichler zeigt einen technisch schönen und weiten Sprung. Er landet mit 137 Metern auf den vorderen Plätzen und setzt sich in seinem Duell gegen den Finnen Antti Aalto durch.

Dawid Kubacki kontert Karl Geigers Sprung und baut Vorsprung aus

Auch Cene Prevec springt derzeit gut. Er kommt auf 132 Meter. Aber der polnische Tournee-Führende Dawid Kubacki ist nochmal eine Klasse besser. Er hebelt sich mit viel Höhe und Geschwindigkeit vom Schanzentisch und zieht den Sprung mit ruhiger Haltung auf 143 Meter. Das sind nochmal drei Meter mehr als Karl Geiger und er baut seinen Vorsprung auf Geiger um weitere vier Punkte aus.

Gregor Schlierenzauer lässt österreichische Fans jubeln

Der Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer muss in seinem Flug etwas die Position korriegeren. Aber 129 Meter reichen für den 2. Durchgang.

Karl Geiger legt einen weiten Flug vor

Simon Ammann erwischt nach dem Absprung keinen guten Flug und landet bei 121 Metern. Der Schweizer ist enttäuscht. Karl Geiger kommt hingegen mit gute Höhe vom Schanzentisch weg und legt als einer der vier Favoriten auf den Tournee-Sieg eine ordentliche Weite vor. Er landet wie Domen Prevec auf 140 Metern. Die Jury gibt dem Deutschen zudem dreimal 19,5 Punkte. Maximal kann jeder Juror 20 Punkte vergeben.

Mit Pius Paschke ist der erste Deutsche weiter

Der Aufwind im unteren Drittel des Hangs in Bischofshofen ist nun etwas eingeschlafen. Der Schweizer Deschwanden kommt nur auf 118,5 Meter. Der Deutsche Pius Paschke trifft den Absprung besser und gewinnt mit 126 Metern das K.o.-Duell.

Domen Prevec flieg auf 140 Meter

Der jüngste der drei Prevec-Brüder, die in Bischofshofen heute am Start sind, erwischt einen tollen Sprung. Domen Prevec kann sein Flugsystem sauber und technisch fehlerfrei durchbringen und landet bei 140 Metern. Der Slowene scheint zurück zu seiner Bestform zu finden und gewinnt sein Duell locker.

Der Norweger Robert Johannson erreicht nur 133 Meter. Er muss sich im Duell gegen seine Landsmann Daniel Andre Tande beweisen, er aber 137,5 Meter springt.

Schweizer Killian Peier mit 128 Metern weiter

Killian Peier bleibt knapp unter der 130-Meter-Marke. 128 Meter reichen, um sich im Duelle mit Anze Lanisek aus Slowenien durchzusetzen.

Zu Beginn wenig Anlauf für die Skispringer

Der Wettbewerb startet aus Luke 8 auf der Schanze. Der Anlauf ist für die Springer damit ziemlich kurz. Die Organisatoren fürchten, dass im Verlauf des Wettkampfes der Aufwind stärker wird.

Piotr Zyla eröffnet das Tourneefinale. Der Pole legt 125,5 Meter vor. Sein Kontrahen Timi Zajc aus Slowenien bleibt dahinter.

+++++6. Januar 2020 +++++

Karl Geiger muss beim Vierschanzentournee-Finale 2020 in Bischofhofen für den Gesamtsieg voll angreifen

Karl Geiger kämpft bei der 68. Vierschanzentournee um den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 18 Jahren. Der Oberstdorfer liegt vor dem vierten Wettbewerb in Bischofshofen am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) 13,3 Punkte hinter dem polnischen Weltmeister Dawid Kubacki, der nach zwei dritten Plätzen und einem zweiten Rang die Gesamtführung übernommen hat. Das sind umgerechnet 7,38 Meter, die Geiger aufholen muss. Vor ihm liegt außerdem noch auf Platz zwei der junge Norweger Marius Lindvik, der überraschungsspringer der Vierschanzentournee 2019/20.

Im vierten und letzten Springen muss Geiger nun alles riskieren, um am Ende doch noch ganz oben zu landen.

Neben Geiger erreichten aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher zudem Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Pius Paschke den Wettkampf der besten 50 Springer.

Die deutschen Duelle beim Dreikönigsspringen:

Constantin Schmid (Oberaudorf/4.) - Stefan Hula (Polen/47.)

Stephan Leyhe (Willingen/5.) - Taku Takeuchi (Japan/46.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) - Antti Aalto (Finnland/39.)