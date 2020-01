Vierschanzentournee das Finale live im Telegramm : Kubacki baut Vorsprung auf Geiger aus

Karl Geiger.

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi geht als Vierter der Gesamtwertung ins letzte Springen, Mitfavorit Karl Geiger hat als Dritter noch Chancen auf den Sieg. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++++Vierschanzentournee-Finale 2020 in Bischofshofen 1. Durchgang+++++

Marius Lindvik hält Anschluss an Dawid Kubacki

Marius Lindvik muss an seinem Sprung kaum etwas korriegieren. Er liegt ruhig und flach in der Luft und landet mit diesem System bei ähnlichen Windbediungen wie Karl Geiger und Dawid Kubacki bei 139 Metern. Das reicht locker für den Sieg gegen seinen norwegischen Landsmann Sondre Ringen. Damit liegt der Sieger aus Garmisch und Innsbruck aber hinter Geiger und Kubacki, bleibt aber als Zweiter der Gesamtwertung an dem Polen dran.

Österreicher Philipp Aschenwald mit 136 Metern weiter

Im österreichischen Duell gegen Clemens Leitner setzt sich Philipp Aschenwald deutlich durch. Nach der Enttäuschung in Innsbruck geht es nun wieder in die Weltspitze für den Österreicher.

Das sind die Favoriten für die Vierschanzentournee.

Markus Eisenbichler mit Top-Sprung

Markus Eisenbichler zeigt einen technisch schönen und weiten Sprung. Er landet mit 137 Metern auf den vorderen Plätzen und setzt sich in seinem Duell gegen den Finnen Antti Aalto durch.

Dawid Kubacki kontert Karl Geigers Sprung und baut Vorsprung aus

Auch Cene Prevec springt derzeit gut. Er kommt auf 132 Meter. Aber der polnische Tournee-Führende Dawid Kubacki ist nochmal eine Klasse besser. Er hebelt sich mit viel Höhe und Geschwindigkeit vom Schanzentisch und zieht den Sprung mit ruhiger Haltung auf 143 Meter. Das sind nochmal drei Meter mehr als Karl Geiger und er baut seinen Vorsprung auf Geiger um weitere vier Punkte aus.

Gregor Schlierenzauer lässt österreichische Fans jubeln

Der Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer muss in seinem Flug etwas die Position korriegeren. Aber 129 Meter reichen für den 2. Durchgang.

Karl Geiger legt einen weiten Flug vor

Simon Ammann erwischt nach dem Absprung keinen guten Flug und landet bei 121 Metern. Der Schweizer ist enttäuscht. Karl Geiger kommt hingegen mit gute Höhe vom Schanzentisch weg und legt als einer der vier Favoriten auf den Tournee-Sieg eine ordentliche Weite vor. Er landet wie Domen Prevec auf 140 Metern. Die Jury gibt dem Deutschen zudem dreimal 19,5 Punkte. Maximal kann jeder Juror 20 Punkte vergeben.

Mit Pius Paschke ist der erste Deutsche weiter

Der Aufwind im unteren Drittel des Hangs in Bischofshofen ist nun etwas eingeschlafen. Der Schweizer Deschwanden kommt nur auf 118,5 Meter. Der Deutsche Pius Paschke trifft den Absprung besser und gewinnt mit 126 Metern das K.o.-Duell.

Domen Prevec flieg auf 140 Meter

Der jüngste der drei Prevec-Brüder, die in Bischofshofen heute am Start sind, erwischt einen tollen Sprung. Domen Prevec kann sein Flugsystem sauber und technisch fehlerfrei durchbringen und landet bei 140 Metern. Der Slowene scheint zurück zu seiner Bestform zu finden und gewinnt sein Duell locker.

Der Norweger Robert Johannson erreicht nur 133 Meter. Er muss sich im Duell gegen seine Landsmann Daniel Andre Tande beweisen, er aber 137,5 Meter springt.

Schweizer Killian Peier mit 128 Metern weiter

Killian Peier bleibt knapp unter der 130-Meter-Marke. 128 Meter reichen, um sich im Duelle mit Anze Lanisek aus Slowenien durchzusetzen.

Zu Beginn wenig Anlauf für die Skispringer

Vierschanzentournee 2019/20: Termine und Startzeiten.

Der Wettbewerb startet aus Luke 8 auf der Schanze. Der Anlauf ist für die Springer damit ziemlich kurz. Die Organisatoren fürchten, dass im Verlauf des Wettkampfes der Aufwind stärker wird.

Piotr Zyla eröffnet das Tourneefinale. Der Pole legt 125,5 Meter vor. Sein Kontrahen Timi Zajc aus Slowenien bleibt dahinter.

+++++6. Januar 2020 +++++

Karl Geiger muss beim Vierschanzentournee-Finale 2020 in Bischofhofen für den Gesamtsieg voll angreifen

Karl Geiger kämpft bei der 68. Vierschanzentournee um den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 18 Jahren. Der Oberstdorfer liegt vor dem vierten Wettbewerb in Bischofshofen am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) 13,3 Punkte hinter dem polnischen Weltmeister Dawid Kubacki, der nach zwei dritten Plätzen und einem zweiten Rang die Gesamtführung übernommen hat. Das sind umgerechnet 7,38 Meter, die Geiger aufholen muss. Vor ihm liegt außerdem noch auf Platz zwei der junge Norweger Marius Lindvik, der überraschungsspringer der Vierschanzentournee 2019/20.

Im vierten und letzten Springen muss Geiger nun alles riskieren, um am Ende doch noch ganz oben zu landen.

Die deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee.

Neben Geiger erreichten aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher zudem Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Pius Paschke den Wettkampf der besten 50 Springer.

Die deutschen Duelle beim Dreikönigsspringen:

Constantin Schmid (Oberaudorf/4.) - Stefan Hula (Polen/47.)

Stephan Leyhe (Willingen/5.) - Taku Takeuchi (Japan/46.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) - Antti Aalto (Finnland/39.)

Karl Geiger (Oberstdorf/16.) - Simon Ammann (Schweiz/35.)

Das machen die früheren Tournee-Sieger heute.

Pius Paschke (Kiefersfelden/18.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/33.)

Auch die Spieler von Borussia Dortmund drücken im Trainingslager in Marbella ihren Landsmänner bei der Vierschanzentournee die Daumen. Mats Hummels (Deutschland), Erling Haaland (Norwegen) und Lukasz Piszczek (Polen) schickten mit einer Videobotschaft bei Twitter Grüße an Geiger, Lindvik und Kubacki.

+++++6. April 2020+++++

So stehen die Chancen der Favoriten im großen Finale in Bischofshofen

An diesem Montag ist es endlich soweit: Nach vier Wettkämpfen wird der goldenen Adler an den Sieger der Vierschanzentournee 2019/20 vergeben. Vier Springer haben vor dem großen Finale ab 17.15 Uhr (ARD und Eurosport) noch realistische Chancen auf den Triumph. Der Favorit kommt aus Polen.

DAWID KUBACKI (830,7 Punkte/Polen)

Der 29 Jahre alte Blondschopf liegt an der Spitze und ist nicht nur deshalb der Top-Favorit: Kubacki ist extrem konstant und sprang bislang in allen drei Wettkämpfen auf das Podest. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen wurde er jeweils Dritter, im verrückten Windspringen von Innsbruck belegte er Rang zwei. „Ich konzentriere mich auf meine Sprünge, nicht auf die Gegner“, kündigte der Pole nach der Qualifikation, die er auf Rang 13 beendete, an.

Alle Sieger der Vierschanzentournee.

MARIUS LINDVIK (821,6 Punkte/Norwegen): Mit 21 Jahren und der Erfahrung von null Wettkampfsprüngen in Bischofshofen ist Debütant Lindvik die Aufgabe im Pongau angegangen. Der Quali-Tag lief für den Garmisch- und Innsbruck-Sieger höchstens solide. Der deutsche Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler hält den Youngster nicht für einen Kandidaten auf den Gesamtsieg: „Dem traue ich das noch nicht so zu. Wenn der oben steht und führt im zweiten Durchgang, das wird dann schon ein anderes Gefühl. Er ist noch sehr jung und die anderen ein bisschen erfahrener.“

KARL GEIGER (817,4 Punkte/Deutschland): Für ihn spricht am wenigsten von dem Quartett der Anwärter. Geiger zeigte einen eher schwachen Quali-Tag und scheint auf der großen Anlage in Bischofshofen so seine Probleme zu haben. Die Rivalen Kubacki (Führung, Konstanz), Lindvik (Lauf von zwei Siegen) und Kobayashi (in Bischofshofen stark) haben bessere Argumente. Für Geiger, der mit zwei zweiten Plätzen in seiner Heimat Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen gestartet war, wäre allerdings auch das Gesamt-Podest bei dem Traditionsevent ein großer Erfolg.

RYOYU KOBAYASHI (817 Punkte/Japan)

Würden alle Springer mit einem Gleichstand starten, wäre der Japaner der große Favorit. Kobayashi beherrscht die Paul-Außerleitner-Schanze im Vergleich mit seinen Konkurrenten wohl am besten, hat aber bereits mehr als siebeneinhalb Meter Rückstand auf Kubacki. Im vergangenen Jahr siegte er souverän vor Kubacki und dem Österreicher Stefan Kraft und sicherte sich nach vier Einzelsiegen die Tournee-Trophäe. Auch in der Quali war er der stärkste Springer aus dem Spitzenquartett. Mit einem Satz auf 134 Meter wurde er Sechster.

+++++6. Januar 2020+++++

Mats Hummels drückt die Daumen für Karl Geiger

Der deutsche Skispringer Karl Geiger kann bei den Fußballern auf prominente Unterstützung zählen. Der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels schickte am Montag eine Grußbotschaft aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund. „Hey Karl, geile Auftritte bisher. Jetzt wünsch' ich dir ganz viel Erfolg für das vierte Springen in Bischofshofen. Da ist noch alles möglich, also sieh zu, dass du nochmal ein paar lange Sätze machst und: Schnapp dir noch den Sieg!“, sagte der 31-Jährige in dem Video, das der Deutsche Skiverband auf Facebook veröffentlichte.

Geiger war vor dem Finale am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) einer von vier Kandidaten auf den prestigeträchtigen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Die BVB-Profis Lukasz Piszczek sowie Neuzugang Erling Haaland haben andere Favoriten: Piszczek drückte seine Sympathie mit dem führenden polnischen Landsmann Dawid Kubacki aus, der Norweger Haaland hält es mit Marius Lindvik, der vor dem Finale Zweiter ist.

+++++5. Januar 2020+++++

Karl Geiger auf Platz 16 bei Quali in Bischofshofen

Stefan Kraft hat die Qualifikation zum Abschluss-Skispringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Der Österreicher setzte sich am Sonntag auf der Paul-Außerleitner-Schanze vor Daiki Ito aus Japan und dem Polen Kamil Stoch durch. Deutschlands größter Hoffnungsträger Karl Geiger belegte mit einem Sprung auf 128 Meter nur den 16. Platz. Bester deutscher Springer war Constantin Schmid, der 139 Meter weit sprang und Vierter wurde.

Aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher erreichten zudem Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe an seinem 28. Geburtstag und Pius Paschke den Wettkampf der besten 50 Springer an diesem Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport). Moritz Baer reiste dagegen noch vor der Qualifikation krankheitsbedingt ab. Im Gesamtklassement liegt Geiger als Dritter umgerechnet gut sieben Meter hinter dem Führenden Polen Dawid Kubacki.

Die Duelle beim Dreikönigsspringen:

Constantin Schmid (Oberaudorf/4.) - Stefan Hula (Polen/47.)

Stephan Leyhe (Willingen/5.) - Taku Takeuchi (Japan/46.)

Bei der @vier_schanzen-Tournee in #Bischofshofen steht heute das letzte Springen an. Ganz vorne: Ein Pole, ein Norweger und ein Deutscher. 🇵🇱🇳🇴🇩🇪@matshummels, @ErlingHaaland und Lukasz #Piszczek wünschen ihren Landsmännern viel Erfolg! 👏❄️

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) - Antti Aalto (Finnland/39.)

Karl Geiger (Oberstdorf/16.) - Simon Ammann (Schweiz/35.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/18.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/33.)

Weitere Duelle u.a.:

Ryoyu Kobayashi (Japan/6.) - Stefan Huber (Österreich/45.)

Marius Lindvik (Norwegen/9.) - Sondre Ringen (Norwegen/42.)

Dawid Kubacki (Polen/13.) - Cene Prevc (Slowenien/38.)

+++++5. Januar 2020+++++

Erkrankter Baer steigt aus Tournee aus

Für Skispringer Moritz Baer (Gmund-Dürnbach) ist die 68. Vierschanzentournee vorzeitig beendet. Der 22-Jährige stieg vor der Qualifikation für den finalen Wettkampf in Bischofshofen erkrankt aus. Baer trat mit dem Verdacht auf einen beginnenden grippalen Infekt die Heimreise an.

Baer lag nach drei Springen in der Gesamtwertung auf Rang 35. In Oberstdorf hatte er den 29. Rang belegte, in Garmisch-Partenkirchen (46.) und Innsbruck (47.) jeweils den zweiten Durchgang verpasst.

In der Qualifikation für das Springen auf der Paul-Außerleitner-Schanze sind somit nur noch fünf Deutsche am Start: Der Gesamt-Dritte Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen/6.), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/16.), Constantin Schmid (Oberaudorf/18.) und Pius Paschke (Kiefersfelden/22.).

+++++5. Januar 2020+++++

Geiger hilft nur volles Risiko

Alles oder nichts: Karl Geiger trennen ganze 7,38 m vom goldenen Adler, für den Schanzen-Showdown in Bischofshofen kennt der Bayer daher im Stile eines Pokerspielers nur noch eine Devise. "Ich gehe All In. Wir werden alles riskieren", sagte der Oberstdorfer vor dem großen Finale der 68. Vierschanzentournee am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport). Denn: Auch nach dem Chaos vom Bergisel ist der erste Gesamtsieg eines Deutschen seit 18 Jahren noch immer greifbar.

"Es ist noch nicht vorbei", sagte Geiger, der in der Gesamtwertung als Dritter weiter voll im Rennen ist. Zwar mit deutlich geringeren Chancen als vor seinem enttäuschenden achten Rang in Innsbruck, aber eben nicht ganz aussichtslos. Nach einer dreistündigen Autofahrt durch den Regen und einer Mütze Schlaf ging Geiger daher am Sonntag schon wieder auf die nächste Schanze.

Dort hilft allerdings wohl wirklich nur volles Risiko - und zusätzlich eine Mischung aus Glück und Wunder. 817,4 Punkte hat Geiger vor dem Finale auf der Paul-Außerleitner-Schanze gesammelt, dort muss er sowohl Polens Weltmeister Dawid Kubacki (830,7) als auch Senkrechtstarter Marius Lindvik aus Norwegen (821,6) schlucken. "Ich weiß: Es ist möglich, die Form stimmt. Und das nehme ich mit", sagte der Vizeweltmeister.

Dabei war Geigers Zuversicht noch zur Halbzeit des Innsbruck-Springens auf ein Minimum gesunken. Nur auf Platz 23 lag der deutsche Hoffnungsträger, eine Mischung aus Pech mit dem Wind und Patzer beim Absprung ließ den sonst so besonnenen Bayern zürnen. "Ich war auf 180. Ich war genervt", sagte Geiger, der sich sogar mit einem zu aufdringliche Kameramann anlegte. Weil dann aber der zweitbeste Sprung des zweiten Durchgangs folgte, besteht für Geiger weiterhin eine Rest-Hoffnung.

Mut macht vor allem das gute Gefühl, dass der DSV-Adler nach seiner Aufholjagd mit nach Bischofshofen nahm. Auch Stefan Horngacher glaubt noch an eine Chance seines Stehaufmännchens. "Karl hat einen super zweiten Sprung gemacht, das war eine erstaunliche Leistung. Nun werden wir schauen, dass er am Montag zweimal einen solchen Topsprung zeigt", sagte der Bundestrainer. Dass die Form weiterhin stimmt, zeigen auch Geigers Platzierungen in den sechs bisherigen Tournee-Sprüngen: 2 - 3 - 3 - 1 - 23 - 2. Ohne den ersten Durchgang von Innsbruck würde er führen.