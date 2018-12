ANDREAS WELLINGER (23/Ruhpolding):

Viel zeigte der Sonnyboy im Winter nach seinem olympischen Gold-Coup von Pyeongchang nicht, was ihn zu einem Favoriten für die Tournee machen würde - der zweite Platz in Kuusamo war ein einmaliger Ausrutscher nach oben. Doch Wellingers große Fähigkeit ist es, da zu sein, wenn es darauf ankommt. So war es beim Olympiasieg 2018, so war es auch bei der WM 2017, als er zweimal Silber im Einzel holte. Im Vorjahr startete er traditionell mäßig in die Tournee (nie war Wellinger in Oberstdorf besser als Platz zehn), wurde dennoch Zweiter im Schlussklassement. Wellinger ist vielleicht nicht der Topfavorit, zuzutrauen ist ihm aber generell alles.