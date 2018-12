Zwölf deutsche Skispringer haben die Qualifikation für das zweite Springen der 67. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen geschafft. An Neujahr (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) müssen die Springer in die K.o.-Duelle. Hier ist die Übersicht über die Duelle mit deutscher Beteiligung, die Top-Duelle und unsere Tipps, wer weiter kommt.