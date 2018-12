Ex-Skispringer Schmitt spricht über Trainerjob



Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt kann sich eine Zukunft als Trainer vorstellen. „Ja, das ist etwas, was mich reizt und was ich mir grundsätzlich vorstellen kann“, sagte der 40-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Kurzfristig, in den nächsten zwei, drei Jahren, aber eher nicht.“ Schmitt, der in Köln eine Ausbildung als Diplom-Trainer abgeschlossen hat, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Werner Schuster gehandelt. (Quelle: dpa)