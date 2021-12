Und die übrigen Deutschen?

Die Anzahl der Athleten, die die Nationen an den Start schicken dürfen, ist abhängig von den Weltcup-Ergebnissen innerhalb eines Jahres vor Tourneebeginn sowie von den Ergebnissen des Continental Cups in Kuusamo. Zusätzlich schicken die austragenden Nationen, also Deutschland (in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen) und Österreich (in Innsbruck und Bischofshofen), eine nationale Gruppe von jeweils sechs Athleten an den Start.

Das ist das deutsche Aufgebot bei der Vierschanzentournee.