Weltcup 2021/22: Fragen und Antworten zur Skisprungsaison

Was ist anders?

Ein paar gewohnte Gesichter sind verschwunden: Sepp Gratzer, legendärer Materialkontrolleur aus Feistritz an der Gail, ist nach 30 Jahren in den Ruhestand gegangen - der Kärntner hat (nicht nur) Dutzende DSV-Adler disqualifiziert. Sein Nachfolger ist der Finne Finne Mika Jukkara. Und der erfolgreichste Weltcupspringer der Geschichte hat Schluss gemacht: Gregor Schlierenzauer will nach etlichen Jahren in der zweiten Reihe nicht mehr.