Vierschanzentournee, Weltcup, Olympia : Die Termine der Skispringer in der Saison 2021/22

Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2021/22

Düsseldorf In Nischni Tagil in Russland beginnt die Weltcup-Saison der Skispringer. Doch auch die Olympischen Winterspiele, die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM stehen an. Wann und wo die Wettkämpfe stattfinden.

Die Teams der Skispringer sind in diesem Jahr gut beschäftigt: Nach dem Auftakt der Saison mit den Weltcup-Springen vom 19. bis 21. November in Russland geht es Wochenende für Wochenende mit dem Weltcup weiter. Im Februar geht es dann zu den Wettkämpfen der Olympischen Winterspiele in Peking und im März steht noch die Skiflug-WM in Vikersund an. Aus deutscher Sicht ist die Vierschanzentournee ein weiteres Highlight.

Doch zuerst führt es die Athleten von Nischni Tagil ins finnische Ruka (27. und 28. November), im Dezember folgen dann Wettbewerbe im Weltcup in Wisla in Polen (4. und 5. Dezember), in Klingenthal (11. und 12. Dezember) und Engelberg in der Schweiz (18. und 19. Dezember).

Kurz vor dem Jahreswechsel, am 28. Dezember, startet dann die 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf. In Garmisch-Partenkirchen finden am 31. Dezember und am Neujahrstag die Qualifikation und die Einzelwettkämpfe von der Großschanze statt, bis zum 6. Januar geht es dann in Innsbruck und in Bischofshofen weiter.

Nach Weltcup-Terminen in Bischofshofen, Zakopane (Polen), Sapporo (Japan) und Willingen starten dann am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking, die bis zum 20. Februar dauern. Solange pausiert der Weltcup.

Dieser startet erst Ende Februar wieder mit Wettkämpfen in Lahti in Finnland. Es folgen die März-Wettkämpfe in Lillehammer, Oslo, Vikersund und Oberstdorf. Das Finale bestreiten die Skispriger dann traditionell im Skifliegen in Planica in Slowenien.

In der vergangenen Saison traten die Skispringer dort gleich doppelt an, weil im Dezember die im März 2020 wegen der Corona-Pandemie verschobene Skiflug-WM nachgeholt wurde. Nun geht es wieder nur zum Saisonfinale auf die berühmte Letalnica, wie die Skiflugschanze in Planica heißt.