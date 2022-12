„Haben Lunte gerochen“ Geiger in Garmisch auf Granerud-Jagd

Dass der „Karle“ nach großen Problemen wieder der Alte ist, war für Horngacher am Tag zwischen Oberstdorf und Garmisch die wichtigste Erkenntnis. „Das ist erstmals der Wettkampf-Geiger in dieser Saison gewesen, er ist in seinem Schema, das stimmt mich sehr glücklich“, sagte Horngacher. Geiger, den in seiner Oberstdorfer Heimat die Rückkehr der Zuschauermassen nach dürren Corona-Jahren sichtlich beflügelte, atmete auf: „Ich habe gesagt, wenn ich in Oberstdorf gut springe, kann ich auch für die anderen Schanzen optimistisch sein - so ist es gekommen.“