LIVE Vierschanzentournee 2023/2024 Wellinger sagt Kobayashi den Kampf an

Düsseldorf · Bischofshofen ist für Andreas Wellinger wie eine Heimschanze. Schon in jungen Jahren sprang er von der großen Anlage. Nun kann er in dem Ort im Pongau seinen größten Triumph feiern. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

05.01.2024 , 11:25 Uhr

Andreas Wellinger in Garmisch-Partenkirchen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

(red/dpa/sid)