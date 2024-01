LIVE Vierschanzentournee 2023/2024 Wellinger und Kobayashi kämpfen um gute Ausgangslage fürs Finale

Düsseldorf · In der Qualifikation in Bischofshofen geht es für Andreas Wellinger und den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi um eine gute Ausgangsposition fürs Finale. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

05.01.2024 , 16:37 Uhr

Andreas Wellinger in Garmisch-Partenkirchen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

(red/dpa/sid)