LIVE Vierschanzentournee 2023/2024 Wellinger verliert Gesamtführung an Kobayashi – Hörl gewinnt in Innsbruck

Düsseldorf · Andreas Wellinger verliert in Innsbruck die Gesamtführung bei der Vierschanzentournee an den Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Gesamtsieg ist aber immer noch in Reichweite. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

03.01.2024 , 16:05 Uhr

Ryoyu Kobayashi in Aktion. Foto: dpa/Daniel Karmann

(red/dpa/sid)