LIVE Vierschanzentournee 2023/2024 Wellinger will in Innsbruck seine Führung verteidigen

Düsseldorf · In Innsbruck steht das dritte Springen an. Kann Andreas Wellinger als 15. nach der Qualifikation seine Gesamtführung behaupten? In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

03.01.2024 , 13:22 Uhr

Andreas Wellinger aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/Georg Hochmuth

(red/dpa/sid)