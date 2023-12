Vierschanzentournee 2023/2024 Eisenbichler bleibt komplett außen vor

Düsseldorf · Markus Eisenbichler befindet sich in einem Formtief. Statt in Garmisch-Partenkirchen anzutreten, absolviert der Skispringer aus Bayern zahlreiche Trainingssprünge. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

30.12.2023 , 13:00 Uhr

Markus Eisenbichler. Foto: dpa/Daniel Karmann

(red/dpa/sid)