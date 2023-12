„Makellos“ Wellinger siegt bei Tournee-Start und lässt Skisprung-Fans träumen

Mit einer wahren Skisprung-Gala hat Andreas Wellinger die Hoffnungen auf den ersten deutschen Vierschanzentourneesieg seit Sven Hannawalds Triumph 2002 eindrucksvoll befeuert. Der 28-Jährige setzte sich am Freitag in Oberstdorf vor dem zweitplatzierten Japaner Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft aus Österreich durch. Wellinger sprang vor 25.500 begeisterten Zuschauern in der Arena am Schattenberg formidable 139,5 und 128 Meter weit.