Vierschanzentournee 2023/2024 Wellinger gewinnt Qualifikation in Oberstdorf vor Geiger

Düsseldorf · Traumstart für die deutschen Skispringer in die Vierschanzentournee: Andreas Wellinger ist der Bester der Qualifikation in Oberstdorf - vor Teamkollege Karl Geiger. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Saison im Skispringen.

28.12.2023 , 17:58 Uhr

Andreas Wellinger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Weltcup-Termine der Skispringer in der Saison 2023/24 Initial rendered content

(red/dpa/sid)