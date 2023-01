LIVE Vierschanzentournee Granerud gewinnt Quali in Bischofshofen - Alle deutschen Springer weiter

Düsseldorf · Alle sieben deutschen Springer sind am Freitag beim Wettkampf in Bischofshofen dabei, nachdem sie sich am Donnerstag qualifizieren konnten. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

05.01.2023, 17:34 Uhr

Karl Geiger (Deutschland) in Aktion. Foto: dpa/Daniel Karmann

(red/dpa/sid)