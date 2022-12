Kubacki, Kraft, Lanisek Diese Skispringer sind die Favoriten bei der Vierschanzentournee

Aus dem deutschen Team ist Karl Geiger der aktuell aussichtsreichste Kandidat auf den Gesamtsieg. Der Oberstdorfer gehört nun schon seit einigen Jahren zur Weltspitze. Zum Start in die aktuelle Weltcupsaison bereitete sein Sprungsystem ihm allerdings noch Sorgen. Das Gefühl in der Luft stimmte für Geiger zunächst noch nicht, die Form war nicht da, die Topplatzierungen blieben zunächst auch aus. Nach und nach arbeitete er sich aber wieder an seine erfolgreichen Sprünge heran und kam in Titisee-Neustadt aufs Podest. Auch in Engelberg machten seine Sprünge durchaus Hoffnung, dass er bei der Tournee um Siege springen kann.