Neujahrsspringen der Frauen Nika Prevc gewinnt Two Nights Tour - deutsche Skispringerinnen abgeschlagen

Während die Vierschanzentournee der Männer mit den Springen in Innsbruck am Mittwoch und Bischofshofen am Samstag ihrem sportlichen Höhepunkt erlebt, sind die Frauen weit abseits am Mittwoch und Donnerstag in Kärnten auf der Kleinschanze in Villach am Start. Ob es zeitnah zu einer wirklichen Vierschanzentournee der Frauen kommen wird, liegt in der Verantwortung von Österreichs Skiverband. „Wir hoffen sehr, dass der ÖSV nachzieht“, sagte der deutsche Sportdirektor Horst Hüttel.