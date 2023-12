Training in Planica Vierschanzentournee findet ohne Eisenbichler statt

Die 72. Vierschanzentournee findet offenbar komplett ohne den sechsmaligen Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler statt. Nach SID-Informationen ist ein Start des 32-Jährigen bei der zweiten Tourneestation in Garmisch-Partenkirchen über das Kontingent der nationalen Gruppe kein Thema. Beim Auftakt in Oberstdorf am Donnerstag und Freitag ist ohnehin nur das fünfköpfige deutsche Weltcup-Aufgebot im Einsatz.