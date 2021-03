Kostenpflichtiger Inhalt: Olympiasieger über Tande-Unfall : „Bei solchen Stürzen kannst du kaum reagieren“

Daniel-André Tande rutscht nach dem Aufprall den Hang hinunter. Foto: dpa/Uncredited

Planica Skifliegen ist lebensgefährlich - das hat der Sturz des Norwegers Daniel-André Tande am Donnerstag in Planica wieder einmal gezeigt. Aber sind solche Unfälle zu vermeiden? Kann man Stürze trainieren? Der Deutsche Skiverband setzt da schon beim Training der Kinder an.