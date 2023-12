Skispringen Wellinger und Kraft – „Deutsch gibt den Ton an“

Irgendwann ließ der Stadion-DJ das „Fliegerlied“ einfach in Dauerschleife laufen. Für jeden Skispringer hatte der gute Mann einen Song in dessen Landessprache ausgewählt, doch am Ende standen auch in Lillehammer nur noch Deutsche und Österreicher oben. Also hieß es, egal ob bei Stefan Kraft oder Andreas Wellinger, ohne Pause: „Heut' ist so ein schöner Tag!“