Weltcup im Sauerland Warum Willingen für die deutschen Skispringer zur richtigen Zeit kommt

Anders als die Frauen um Katharina Althaus und Selina Freitag haben die DSV-Springer in dieser Saison bisher nicht so viel Anlass für große Sieghoffnungen gegeben. Doch Willingen war in den vergangenen Jahren immer wieder ein guter Ort für deutsche Skisprungerfolge. Beflügelt von der Partystimmung im Sauerland flog so mancher DSV-Adler zum Heimsieg, bewältigte kleine Krisen oder beendete längere Durststrecken. Andreas Wellinger gelang zum Beispiel 2017 sein erster Weltcupsieg seit 2014. In diesem Winter zeigt er sich nach vielen Verletzungen und Jahren der Formsuche wieder in guter Form. Beim Skifliegen am Kulm verpasste er sein erstes Weltcuppodest seit 2018 nur knapp. Der 27-Jährige könnte beim Heim-Weltcup an die gute Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen und endlich den langersehnten Erfolg schaffen. Wie es sich anfühlt in Willingen zu gewinnen, weiß der Olympiasieger von 2018 bereits. Vor sechs Jahren stand er ganz oben auf dem Podest und ließ sich ausgiebig feiern.