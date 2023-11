Weltcup-Auftakt 2023/24 Wie die DSV-Adler wieder erfolgreich Skispringen wollen

Damit fehlt im deutschen Team auch einer der Anführer der vergangenen Jahre – zumindest beim Weltcup-Auftakt am 25. November in Ruka und danach Anfang Dezember in Lillehammer. In der Mannschaft sei die Entscheidung kein großes Thema gewesen, sagte Hüttel: „Es war eine faire Ausscheidung nach den vorher festgelegten Leistungskriterien, die Martin Hamann für sich genutzt hat. Darüber hinaus wurden auch die Trainings- und Wettkampfleistungen der vergangenen Wochen berücksichtigt.“