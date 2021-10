Skispringen 21/22 : Früherer Skisprung-Rennleiter Hofer wird Schirmherr in Willingen

Walter Hofer (Archivbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

Düsseldorf Der Weltcup in Willingen wird die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele. Als Schirmherr des Weltcups im Sauerlan wird dann auch Walter Hofer in den Skisprung-Zirkus zurückkehren. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

Der langjährige Skisprung-Rennleiter Walter Hofer feiert eine kleine Rückkehr ins Weltcup-Business. Der 66-Jährige, der sein Amt 2020 an den Italiener Sandro Pertile abgab, soll die Schirmherrschaft für die Wettbewerbe in Willingen übernehmen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. „Hier wird Skispringen gelebt. Willingen und seine 'Free Willis' haben sich als Veranstalter der A-Kategorie bewährt, unsere Anregungen immer wieder spontan aufgenommen und umgesetzt und sich in bald drei Jahrzehnten den Kultstatus im Skispringen erworben“, erklärte Hofer.

Beim Weltcup in diesem Winter (28. bis 30. Januar 2022) stehen fünf Wettbewerbe auf dem Programm - neben einem Mixed auch je zwei Springen von Frauen und Männern. Hofers Abschied fiel 2020 mitten in den Beginn der Corona-Pandemie. Statt einen großen Abschied bei seinen letzten Wettbewerben zu bekommen, musste der Österreicher irgendwann in einem schmucklosen Raum mitteilen, dass die Weltcup-Saison nun coronabedingt beendet sei.

Foto: AP/Czarek Sokolowski 41 Bilder Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: die deutschen Teilnehmer

+++++23. Oktober 2021++++

Foto: dpa/Hendrik Schmidt Infos Nordische Ski-WM 2021: der Zeitplan

Karl Geiger und Katharina Althaus holen deutsche Meisterschaft

Doppel-Weltmeister Karl Geiger und die Olympiazweite Katharina Althaus haben bei den deutschen Skisprung-Meisterschaften Favoritensiege gefeiert. Der 28 Jahre alte Geiger (Oberstdorf) setzte sich auf der Normalschanze im Kanzlersgrund in Oberhof mit Sprüngen auf 105,0 und 107,5 m (303,6 Punkte) deutlich vor dem nach seinem Kreuzbandriss wiederhergestellten Stephan Leyhe (Willingen/290,3) durch.

Dritter wurde Constantin Schmid (Oberaudorf/277,4). Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam auf Rang sechs, Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) wurde Siebter. Altmeister Severin Freund (Rastbüchl) kam nicht über Platz zwölf hinaus. Weit von alter Form entfernt sind der einstige Topspringer Richard Freitag (Aue/15.) und Sotschi-Teamolympiasieger Marinus Kraus (Oberaudorf/19.).

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 13 Bilder Der Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021

Während es für Geiger der nach 2019 zweite Einzeltitel war, triumphierte seine Oberstdorfer Vereinskollegin Althaus zum sechsten Mal. Die 25-Jährige vom SC Oberstdorf siegte mit 100,5 und 95,5 m (364,8 Punkte) vor Juliane Seyfarth (Ruhla/327,2) und Selina Freitag (Aue/312,5).

+++++20. Oktober+++++

Maren Lundby verzichtet auf Olympia-Saison

Maren Lundby war nicht mehr die makellose Eiskönigin. Über die glühenden Wangen der sonst berufscoolen Norwegerin kullerten Tränen, ihre Stimme brach, doch die Botschaft der besten Skispringerin der Welt war klar zu vernehmen. "Ich habe im Moment ein paar Kilo zuviel, um in der Weltspitze zu springen", sagte die 27-Jährige in einem aufwühlenden Interview im TV-Sender NRK: "Und ich bin nicht bereit, verrückte Dinge zu tun, um dies zu ändern."

Lundby wird deshalb auf die gesamte Olympia-Saison verzichten, die Goldmedaillen-Gewinnerin von Pyeongchang kämpft nicht um Gold in Peking. Das sei bitter, "aber eine gute Entscheidung", sagte sie, "und ich war eigentlich immer ziemlich gut darin, gute Entscheidungen zu treffen."

Es gehe ohnehin um viel mehr als um sie selbst: Lundby will ein Zeichen setzen. Gegen unverantwortliche Fremdbestimmung über den Körper von Skispringerinnen, für die Gesundheit junger Sportlerinnen.

"Im Skispringen werden extreme Anforderungen gestellt, das Gewicht ist eine davon", sagte die zweimalige Weltmeisterin: "Ich habe mein Gewicht nie unverantwortlich kontrolliert, auch das gehört zu meinem Erfolgsrezept." Und gerade für Nachwuchsspringerinnen, "das ist meine Botschaft", solle kompromisslose Gewichtskontrolle "kein Thema" sein: "Damit kannst du alles zerstören."

Als Normalbürgerin wäre Lundby weit von Gewichts-"Problemen" entfernt. Gewiss: Ihr Gesicht wirkt ein wenig rundlicher als vor wenigen Monaten, ihr Körper, der ohnehin nicht zu den dürrsten im Business gehörte, stabiler. Jener habe sich zuletzt "aus natürlichen Gründen" etwas verändert, sagte Lundby, ohne konkret zu werden.

Im Bereich des Hochleistungssports, zuletzt Schauplatz von Magerkeitsdebatten wie im Fall der Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen, kann eine derartige Entwicklung bei jungen Sportlerinnen katastrophale Auswirkungen haben, fatalen Druck erzeugen.

"Ich bin glücklich. Gesundheitlich geht es mir gut wie vielleicht noch nie", sagte Lundby. Dies "nur" für den Sport zu gefährden? Kein Thema für sie, die sich zuletzt "unprofessionell" schimpfen lassen musste, weil sie die Sommersaison ausließ und bei der norwegischen "Let's dance"-Variante im TV tanzte.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

Mit dem Standing und Selbstbewusstsein einer der erfolgreichsten Springerinnen der Geschichte lässt sich leichter die Bremse ziehen als für eine Nachwuchsathletin, das weiß Lundby. Dennoch wolle sie ein Signal setzen - alles zu opfern, dazu sei sie nicht bereit: "Ich liebe Skispringen. Aber ich will lieber eine lange Karriere haben."

+++++21. September 2021+++++

Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer beendet Skisprung-Karriere

Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer beendet seine erfolgreiche Skisprung-Laufbahn. Dies gab der 31 Jahre alte Österreicher am Dienstag bekannt. „Meine aktive Karriere zu beenden ist mir nach all dem, was ich als Spitzensportler erleben durfte, nicht leicht gefallen - aber die Entscheidung fühlt sich ebenso wie der Zeitpunkt richtig an“, sagte Schlierenzauer.

Der 53-malige Weltcupsieger gewann in seiner Laufbahn insgesamt zwölf WM-Medaillen - sechs davon aus Gold. 2010 wurde er in Vancouver zudem Team-Olympiasieger. Die Vierschanzentournee konnte der langjährige Dominator der Szene, der insgesamt viermal Skiflug-Weltmeister im Einzel und mit der Mannschaft wurde, zweimal in den Jahren 2012 und 2013 für sich entscheiden.

„Gregor hat für das Skispringen Großartiges geleistet. Seine außergewöhnliche Karriere ist gespickt mit Superlativen. Er hat im Grunde alles erreicht, was es zu erreichen gibt, fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und es ist auch ihm zu verdanken, dass der Sport heute da steht, wo er ist“, sagte Mario Stecher, Sportlicher Leiter Ski nordisch des österreichischen Verbandes. Was der Skispringer künftig macht, blieb zunächst offen.

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2020/21

„Die letzten Monate waren für mich herausfordernd. In positiver Hinsicht. Durch die Verletzungspause, hatte ich ausreichend Zeit und den nötigen Abstand, um Vergangenes aufzuarbeiten und zu schauen, wo ich jetzt stehe, erklärte Schlierenzauer selbst. Die Karriere des Tirolers teilt sich in zwei höchst unterschiedlich erfolgreiche Hälften: Als Teenager reihte er Sieg an Sieg, schon mit 24 Jahren hatte er seine 53 Weltcup-Siege beisammen.

Danach folgten ein mentales Tief, zahlreiche Verletzungen und der wiederholte Versuch, in die Weltspitze zurückzukehren. Das gelang selbst mit Unterstützung von Ex-Bundestrainer Werner Schuster nicht mehr.

(red/dpa/sid)