Skispringen 21/22 : Carina Vogt kehrt ins Weltcup-Team zurück

Düsseldorf Carina Vogt kehrt in den Weltcup zurück. Angeführt wird die Frauenmannschaft bei den Heimwettbewerben in Klingenthal von Katharina Althaus. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt kehrt in den Weltcup zurück. Die 29-Jährige ist Teil des zehnköpfigen Teams von Bundestrainer Maximilian Mechler für die Heimwettbewerbe in Klingenthal, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Vogt war seit Februar 2021 wegen verschiedener Knieverletzungen nicht mehr im Weltcup aktiv, in der vergangenen Woche startete sie im Continental Cup in China. Angeführt wird die Frauenmannschaft von Katharina Althaus, die in Lillehammer zuletzt einen Sieg und einen zweiten Platz eingefahren hatte.