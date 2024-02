LIVE Skispringen-Weltcup Wellinger Siebter - Kraft stürzt ab

Düsseldorf · Skispringer Andreas Wellinger hat in Lake Placid das Podium deutlich verpasst, in einer Windlotterie aber noch unverhofft Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup gutgemacht. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

10.02.2024 , 17:21 Uhr

Obwohl er nur Siebter wurde hat Andreas Wellinger Punkte im Gesamtweltcup auf Stefan Kraft gutgemacht. Foto: dpa/Robert F. Bukaty

(red/dpa/sid)