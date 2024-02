LIVE Skispringen-Weltcup Wellinger gewinnt Heimspringen in Willingen

Düsseldorf · Zum Abschluss des Heimspringens in Willingen bringt Skispringer Andreas Wellinger die heimischen Fans in Willingen zum Jubeln. In einem nassen und windigen Springen behält er die Nerven. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

04.02.2024 , 18:46 Uhr

Andreas Wellinger aus Deutschland springt. Foto: dpa/Swen Pförtner

(red/dpa/sid)