LIVE Skispringen-Weltcup Wellinger beim Skifliegen in Oberstdorf auf Rang sechs

Düsseldorf · Beim Skifliegen in Oberstdorf haben die deutschen Athleten noch viel Luft nach oben. Ein langjähriger Erfolgsgarant scheitert bei seinem Heim-Auftritt sogar schon in der Qualifikation. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

24.02.2024 , 18:14 Uhr

Andreas Wellinger aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

