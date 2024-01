LIVE Skispringen-Weltcup Starker Wind - Quali am Kulm gestrichen

Düsseldorf · Starker Wind hat am Donnerstag zur Streichung der Qualifikation für das Einzelspringen der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (Österreich) geführt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

25.01.2024 , 11:41 Uhr

Anze Lanisek muss für die Skiflug-WM passen. Foto: dpa/Czarek Sokolowski

(red/dpa/sid)