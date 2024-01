LIVE Skispringen-Weltcup Erstes Podium in diesem Winter – Schmid springt in Sapporo auf Rang zwei

Düsseldorf · Katharina Schmid ist zurück in der Skisprung-Weltspitze. Nach ihrer Pause zeigt sie in Japan starke Leistungen. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zur Vierschanzentournee.

14.01.2024 , 10:03 Uhr

Die Siegerin Yuki Ito (m.) aus Japan steht zusammen mit der Deutschen Katharina Schmid (l.) und der Slowenin Nika Kriznar, die Zweite und Dritte wurden. Foto: dpa/--

(red/dpa/sid)