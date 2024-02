LIVE Skispringen-Weltcup Keine Podestchance in Sapporo

Düsseldorf · Zum Abschluss des Wochenendes in Japan waren die deutschen Springer in Sapporo ohne Chancen aufs Podest. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

18.02.2024 , 09:17 Uhr

Andreas Wellinger beim Springen in Sapporo. Foto: AFP/RICHARD A. BROOKS

