LIVE Skispringen-Weltcup Katharina Schmid verfehlt Podest in Hinzenbach um Zentimeter

Düsseldorf · Katharina Schmid ist am Sonntag in Hinzenbach nah dran an ihrem nächsten Platz auf dem Podium. Eine Lokalmatadorin dominiert das Wochenende in Österreich. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

25.02.2024 , 15:39 Uhr

Katharina Schmid aus Deutschland in Aktion Foto: dpa/Barbara Gindl

(red/dpa/sid)