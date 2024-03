LIVE Skispringen-Weltcup Deutsche Skispringer im Team auf Rang drei

Düsseldorf · Andreas Wellinger erreicht in Lahti seinen zweiten Podestplatz am zweiten Tag. Der Skisprung-Wettkampf ist durchaus turbulent. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

02.03.2024 , 18:56 Uhr

Sicherte sich Platz zwei in Lahti: Andreas Wellinger. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

(red/dpa/sid)