LIVE Skispringen-Weltcup Andreas Wellinger fliegt auf Rang sieben und knackt Rekord

Düsseldorf · Andreas Wellinger hat seinen ersten Podestplatz in einem Skiflug-Weltcup seit sieben Jahren knapp verpasst, einen Rekord hat er in Oberstdorf dennoch aufgestellt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zum Skisprung-Weltcup.

25.02.2024 , 17:59 Uhr

Andreas Wellinger aus Deutschland in Aktion. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

(red/dpa/sid)