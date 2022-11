Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse Das müssen Sie zum Weltcup 2022/23 im Skispringen wissen

Die starten ebenfalls am 5. November in Wisla in ihre Weltcup-Saison und treffen am 9. Dezember in Titisee-Neustadt erstmals in dieser Saisondie männlichen Kollegen zum Mixed-Wettbewerb. Mit Hinterzarten (28. und 29. Januar 2023) und Willingen (3. bis 5. Februar 2023) stehen zwei weitere Frauen-Weltcups in Deutschland an. Ein Highlight für die Frauen ist das Silverster-Turnier, das zum zweiten Mal stattfindet. Diesmal mit Springen in Villach (Österreich) am 28. und 29. Dezember 2022 und wieder in Ljubno (Slowenien) am 31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023.